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Giới trẻ

Tuổi trẻ Huế khởi động Hành trình ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’

Ngọc Văn

TPO - Hơn 2.000 đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia lễ khởi động chặng 2 Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 tại TP. Huế, với nhiều hoạt động tri ân, an sinh xã hội và trải nghiệm văn hóa, lan tỏa tinh thần yêu nước, trách nhiệm cộng đồng trong thế hệ trẻ.

Sáng 12/6, tại Quảng trường Ngọ Môn (TP. Huế), T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tổ chức lễ khởi động chặng 2 Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi, năm 2026.

Tham dự chương trình, có anh Nguyễn Kim Quy - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Duy Hưng - Chánh Văn phòng T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; lãnh đạo TP. Huế, các đơn vị đồng hành; cùng hơn 2.000 đoàn viên, hội viên, thanh niên thành phố.

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Toàn cảnh Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” chặng 2, tại TP. Huế.
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Chương trình thu hút hơn 2.000 đoàn viên, hội viên, thanh niên TP. Huế tham gia.

Chương trình là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026), đồng thời tiếp tục lan tỏa sâu rộng phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi trong đoàn viên, hội viên, thanh niên cả nước.

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70 thanh niên tiêu biểu hội tụ về chặng 2 của Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, tại Huế.

Trước lễ khởi động, đoàn hành trình đã dâng hương, dâng hoa tại Nhà lưu niệm và Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh; thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Khiết. Các hoạt động góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng sống đẹp, lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước đã cống hiến vì độc lập dân tộc.

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Trao tặng 12 bản đồ Việt Nam và cờ Tổ quốc tới 12 xã biên giới đất liền và hải đảo trên địa bàn TP. Huế.
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Lãnh đạo Thành Đoàn Huế tiếp nhận biển tượng trưng 700 bản đồ Việt Nam và 700 lá cờ Tổ quốc.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Thanh Hoài - Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP. Huế cho biết, việc T.Ư Hội lựa chọn TP. Huế là điểm đến của chặng 2 không chỉ là sự ghi nhận những nỗ lực của tuổi trẻ địa phương mà còn tạo cơ hội để thanh niên cả nước tìm hiểu sâu sắc hơn về truyền thống cách mạng, lịch sử và văn hóa đặc sắc của vùng đất Cố đô.

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Trao tặng công trình "Không gian thể thao thanh niên - Tiếp năng lượng, Bừng sức trẻ" trị giá gần 200 triệu đồng cho TP. Huế.
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Trao tặng công trình “Ngôi nhà hạnh phúc” và các phần quà, học bổng cho học sinh Huế, với tổng trị giá 100 triệu đồng.

Theo anh Hoài, hành trình mang ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức trên quê hương Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Chủ tịch đầu tiên của Hội LHTN Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng là biểu tượng sáng ngời về lòng yêu nước, tinh thần cống hiến và trách nhiệm với Tổ quốc, tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ thanh niên học tập, rèn luyện và đóng góp cho đất nước.

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Đồng diễn Semaphore kết hợp xếp hình nghệ thuật quy mô lớn của hơn 2.000 hội viên, thanh niên TP. Huế.

Điểm nhấn của chương trình là màn đồng diễn Semaphore kết hợp xếp hình nghệ thuật quy mô lớn của hơn 2.000 hội viên, thanh niên trên nền ca khúc Tôi yêu Tổ quốc tôi. Trong sắc đỏ của cờ Tổ quốc và cờ Hội, tuổi trẻ TP. Huế đã tạo nên những hình ảnh ấn tượng, thể hiện niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.

Trong khuôn khổ chương trình, T.Ư Hội LHTN Việt Nam cùng các đơn vị đồng hành trao tặng nhiều công trình, phần việc thanh niên và nguồn lực an sinh xã hội, với tổng trị giá hơn 700 triệu đồng. Các nguồn lực này góp phần hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong các hoạt động vì cộng đồng.

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Chặng 2 Hành trình là dịp để thanh niên cả nước tìm hiểu sâu sắc hơn về truyền thống cách mạng, lịch sử và văn hóa đặc sắc của vùng đất Cố đô.
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Nghi thức trao đuốc cho đơn vị đăng cai chặng 3 Hành trình năm 2026 là tỉnh Tuyên Quang.

Ngay sau lễ khởi động, các đại biểu và hội viên, thanh niên tham gia chuỗi hoạt động hưởng ứng như trải nghiệm văn hóa Huế, Ngày hội Huế Youth Fest; thăm hỏi, động viên thanh niên khuyết tật và thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm Dạy nghề Hy vọng Huế.

Theo Ban tổ chức, Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi là hoạt động trọng tâm của Hội LHTN Việt Nam nhằm cụ thể hóa phong trào cùng tên, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng và khơi dậy khát vọng cống hiến trong thanh niên. Khép lại chương trình, ngọn đuốc của Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2026 được trao cho tuổi trẻ tỉnh Tuyên Quang - đơn vị đăng cai chặng 3, tiếp tục lan tỏa tinh thần yêu nước, đoàn kết và hành động vì cộng đồng trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Ngọc Văn
#Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi #Trung ương Hội LHTN Việt Nam #TP. Huế #Nguyễn Thanh Hoài #thanh niên Huế #Quảng trường Ngọ Môn #Đại tướng Nguyễn Chí Thanh #Huế Youth Fest #an sinh xã hội #giáo dục truyền thống #thanh niên tình nguyện

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