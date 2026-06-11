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Giới trẻ

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Hơn 6.000 đoàn viên, thanh niên Ninh Bình hỗ trợ sĩ tử

Diệu Nhi

TPO - Ninh Bình thành lập 106 đội hình thanh niên tình nguyện với gần 6.000 đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh trong suốt kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh.

Ngày 11/6, chị Lê Thị Mai Phương - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Ninh Bình dẫn đoàn công tác đến thăm, động viên và tặng quà các đội hình tình nguyện tại một số điểm thi trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian diễn ra kỳ thi từ ngày 11/6 đến ngày 13/6/2026, toàn tỉnh Ninh Bình thành lập 106 đội hình thanh niên tình nguyện với gần 6.000 đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ tại các điểm thi. Các đội hình được bố trí phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương, bảo đảm hỗ trợ hiệu quả cho thí sinh và người nhà thí sinh trong suốt kỳ thi.

Tại các điểm thi, lực lượng thanh niên tình nguyện đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: Hướng dẫn sơ đồ phòng thi, hỗ trợ gửi đồ, phát nước uống miễn phí, cung cấp dụng cụ học tập, hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, phân luồng giao thông, giữ gìn an ninh trật tự khu vực cổng trường và phối hợp cùng các lực lượng chức năng bảo đảm môi trường thi an toàn, thuận lợi.

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Tuổi trẻ Ninh Bình tiếp sức sĩ tử.
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Đoàn công tác thăm, động viên các đội hình tình nguyện.

Chương trình đã huy động được nhiều nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ thí sinh và tình nguyện viên, với hơn 154 nghìn chai nước uống, hơn 85 nghìn đồ dùng học tập, hơn 18 nghìn hộp sữa, cùng hàng chục nghìn suất ăn nhẹ miễn phí, vật phẩm chống nắng, mưa dành cho thí sinh; trao tặng áo Thanh niên Việt Nam, áo và mũ Tiếp sức mùa thi cho lực lượng tình nguyện.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh đã thành lập 55 điểm trông giữ xe miễn phí, đáp ứng nhu cầu gửi xe cho hàng trăm lượt phụ huynh mỗi ngày.

Với tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết và sự tận tâm của tuổi trẻ, các đội hình tình nguyện đã góp phần tạo tâm lý vững vàng, tiếp thêm động lực để các sĩ tử tự tin hoàn thành kỳ thi.

Nhiều hình ảnh đẹp của đoàn viên, thanh niên hỗ trợ thí sinh dưới thời tiết nắng nóng đã để lại ấn tượng sâu sắc, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái, sẻ chia trong cộng đồng.

Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Ninh Bình trong các hoạt động vì cộng đồng, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh lớp thanh niên sống trách nhiệm, nhân văn, sẵn sàng cống hiến vì sự phát triển của quê hương, đất nước.

Diệu Nhi
#Ninh Bình #tình nguyện #kỳ thi 2026 #đoàn viên #hỗ trợ thí sinh #tiếp sức sĩ tử

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