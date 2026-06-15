Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII: Xác lập tầm nhìn, khát vọng của tuổi trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên mới

TPO - Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sẽ diễn ra với nhiều điểm mới theo hướng tinh gọn, tiết kiệm, hiệu quả và ứng dụng công nghệ mạnh mẽ. Theo anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Đại hội là thời điểm để xác lập tầm nhìn, khát vọng, trách nhiệm và phương thức hành động mới của tổ chức Đoàn cũng như tinh thần tiên phong, sáng tạo của thanh niên trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Ngày 15/6, Trung ương Đoàn tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chủ trì họp báo có anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Bùi Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng ban Công tác Đoàn; anh Nguyễn Thái An - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn.

Chương trình họp báo thông tin Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Ảnh: Xuân Tùng

Phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới”

Phát biểu thông tin tại buổi họp báo, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn cho biết, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII là sự kiện chính trị quan trọng của tổ chức Đoàn, ngày hội lớn của tuổi trẻ cả nước.

Đại hội lần này diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu rất cao về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế, phát triển xanh, phát triển bền vững và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ.

Vì vậy, Đại hội không chỉ là dịp để nhìn lại một nhiệm kỳ công tác với nhiều dấu ấn quan trọng. Đây còn là thời điểm để xác lập tầm nhìn, khát vọng, trách nhiệm và phương thức hành động mới của tổ chức Đoàn để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò xung kích, tiên phong, sáng tạo của thanh niên trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Từ đó, tuổi trẻ cả nước cùng hướng tới những dấu mốc lịch sử đặc biệt quan trọng: kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Đại hội sẽ tổng kết, đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2026; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2026 - 2031; thảo luận, quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng thời bầu BCH T.Ư Đoàn khóa XIII.

Khẩu hiệu hành động của Đại hội được xác định gồm 4 thành tố, phản ánh 4 đặc trưng của thanh niên và yêu cầu đối với thanh niên trong kỷ nguyên mới của dân tộc, bám sát phương châm hành động Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra cho thanh niên trong bài viết “Thanh niên với tương lai đất nước” là: “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”, anh Nguyễn Minh Triết.

Trao đổi về những điểm mới trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội, anh Nguyễn Minh Triết cho biết, dự thảo đã xác định 13 chỉ tiêu trọng tâm, 5 nhiệm vụ đột phá và 7 đề án trọng điểm, bảo đảm bám sát yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, đồng thời có tính khả thi, dễ theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện.

Theo anh Triết, một trong những nội dung nổi bật của dự thảo là việc đề xuất phong trào hành động cách mạng “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới”. Phong trào được xác lập với 5 nội dung tiên phong, gồm: Tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tiên phong khởi nghiệp lập nghiệp, phát triển kinh tế đất nước; tiên phong hội nhập quốc tế; tiên phong trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; tiên phong tham gia bảo vệ Tổ quốc và an ninh trật tự trên địa bàn.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất triển khai Chương trình “Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam”, tập trung vào ba nhóm nội dung lớn gồm học tập; rèn luyện, phát triển thể chất; nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm tạo môi trường thuận lợi để thanh niên phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

Anh Nguyễn Minh Triết trao đổi tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Về công tác nhân sự, anh Triết cho biết, Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Tiểu ban nhân sự Đại hội đã triển khai các bước chuẩn bị chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Các dự thảo Đề án Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư, Bí thư thứ nhất, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn và Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn khóa XIII đã được xây dựng, xin ý kiến theo thẩm quyền. “Đề án nhân sự khóa XIII được chuẩn bị theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng, cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn mới” anh Triết nhấn mạnh.

Một thông tin đáng chú ý là song song với việc chuẩn bị Báo cáo chính trị, BCH T.Ư Đoàn cũng đã chỉ đạo xây dựng dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, để đảm bảo có thể triển khai, cụ thể hóa nhanh nhất ngay sau Đại hội. Chương trình hành động được xây dựng theo hướng rõ công việc cụ thể, trọng tâm, trọng điểm, khả thi, với tinh thần “3 dễ - 3 rõ - 3 đo” (dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn; đo đầu vào, đo đầu ra, đo tác động).

Sau Đại hội, T.Ư Đoàn sẽ tập trung tuyên truyền sâu rộng về thành công của Đại hội; thông tin nhanh về Nghị quyết Đại hội; tổ chức Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII; xây dựng bộ tài liệu, công cụ học tập, nghiên cứu Nghị quyết; tổ chức kiểm tra, đánh giá nhận thức của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên sau học tập Nghị quyết.

Tinh thần là không để Nghị quyết chỉ dừng lại trên văn bản, mà phải được chuyển hóa thành hành động cụ thể, thành phong trào cụ thể, thành kết quả cụ thể trong thanh thiếu nhi và cơ sở Đoàn”, anh Nguyễn Minh Triết bày tỏ.

Các đại biểu chủ trì chương trình đã trao đổi, chia sẻ với báo chí nhiều thông tin về Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Đại hội không nhận hoa chúc mừng, triển khai số hoá mạnh mẽ

Trao đổi về những điểm mới trong công tác tổ chức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, anh Nguyễn Quốc Huy - Uỷ viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn cho biết, Đại hội lần này được tổ chức theo tinh thần gọn gàng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Điểm mới đầu tiên là việc tinh gọn chương trình Đại hội. Nếu như các kỳ Đại hội trước thường được tổ chức vào cuối năm, kéo dài khoảng 2,5 ngày với 5 phiên làm việc, thì Đại hội lần thứ XIII được tổ chức vào giữa năm 2026 và rút gọn còn 2 ngày, với 4 phiên làm việc. Tuy nhiên, việc tinh giản về thời gian không làm giảm chất lượng nội dung, bởi tất cả các nội dung quan trọng của Đại hội vẫn được bảo đảm thực hiện đầy đủ theo Điều lệ Đoàn và các quy định, hướng dẫn hiện hành.

“Đại hội được tổ chức trên tinh thần tiết kiệm nhưng vẫn bảo đảm tính trang trọng và hiệu quả. Ban Tổ chức chủ trương không nhận hoa chúc mừng Đại hội; đồng thời, việc thiết kế không gian, khánh tiết và trang trí hội trường được thực hiện theo hướng tối giản, phù hợp, tạo sự trang nghiêm nhưng không phô trương, lãng phí”, anh Huy nhấn mạnh.

Anh Nguyễn Quốc Huy trao đổi tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Một điểm nhấn đáng chú ý khác là việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ và chuyển đổi số trong công tác tổ chức. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII tiếp tục được tổ chức theo mô hình “Đại hội không giấy tờ”. Ban Tổ chức đã phối hợp với VNPT xây dựng ứng dụng Đại hội, tích hợp toàn bộ chương trình, tài liệu, thông tin và các nội dung phục vụ đại biểu. Theo đó, các nền tảng số được triển khai đồng bộ ở nhiều khâu, từ điều hành, quản lý đại biểu, cung cấp tài liệu đến biểu quyết và tương tác trong quá trình diễn ra Đại hội.

Dấu ấn công nghệ được ứng dụng xuyên suốt trong công tác tổ chức Đại hội, từ các chương trình văn nghệ, hoạt động triển lãm đến công tác điều hành và phục vụ đại biểu. Thậm chí, quà tặng đại biểu dự đại hội cũng được lựa chọn theo hướng công nghệ, tiêu biểu là tai nghe phiên dịch, nhằm hỗ trợ đại biểu học tập, nghiên cứu và tăng cường khả năng hội nhập.

“Có thể nói, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII được tổ chức theo hướng tinh gọn hơn, hiện đại hơn và số hóa mạnh mẽ hơn so với các kỳ Đại hội gần đây, nhưng vẫn bảo đảm đầy đủ yêu cầu về nội dung, chất lượng và tính trang trọng của một sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam”, anh Huy nói.

Trước Đại hội, T.Ư Đoàn sẽ mở tính năng “Diễn đàn Đại hội” trên ứng dụng để đại biểu nghiên cứu tài liệu và gửi ý kiến góp ý. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các đại biểu tiếp tục tham gia 10 tổ thảo luận trực tiếp, không chỉ góp ý vào văn kiện mà còn hiến kế cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức phong trào thanh thiếu nhi. Bên cạnh đó, Đại hội tổ chức 5 diễn đàn chuyên đề, tập trung vào các vấn đề lớn như: giáo dục lý tưởng, bản lĩnh và niềm tự hào dân tộc; phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và thực hiện Nghị quyết 57; thúc đẩy thi đua phát triển kinh tế gắn với Nghị quyết 68; tăng cường hội nhập quốc tế gắn với Nghị quyết 59; và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy.