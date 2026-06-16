Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII: Hiến kế gửi Đoàn: Cần tư duy đột phá, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

TPO - Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031, Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ cho rằng, tổ chức Đoàn muốn đồng hành và hỗ trợ người trẻ vươn mình trong kỷ nguyên mới, trước hết đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp phải tiên phong dám nghĩ, dám làm với tư duy đột phá.

Tập hợp thanh niên trên không gian mạng

Chị Lư Thị Ngọc Anh – Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ nhìn nhận, nhiệm kỳ qua đã chứng kiến những bước chuyển mình mạnh mẽ của Đoàn trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, để thích ứng với bối cảnh số. Vai trò của Đoàn trong tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và khơi dậy khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ ngày càng được khẳng định.

Chị Lư Thị Ngọc Anh – Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ.

Bước vào nhiệm kỳ 2026 – 2031, chị Lư Thị Ngọc Anh kỳ vọng, Đại hội XIII sẽ xác định những giải pháp mang tính đột phá nhằm xây dựng tổ chức Đoàn thực sự hiện đại, gần gũi và đồng hành hiệu quả với thanh niên. Trong đó, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, giáo dục theo hướng tận dụng tối đa các nền tảng số, xây dựng những sản phẩm truyền thông có sức lan tỏa lớn, phù hợp với đặc điểm tiếp nhận thông tin của thế hệ trẻ hiện nay.

Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ mong muốn, Đại hội sẽ tiếp tục thảo luận sâu để đưa ra những định hướng trong các phong trào hành động cách mạng gắn với những nhiệm vụ trọng tâm của đất nước, như: Chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số và hội nhập quốc tế. Mỗi phong trào sẽ thực sự trở thành môi trường để thanh niên phát huy trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần xung kích và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Chị Ngọc Anh cũng mong muốn, không chỉ quản lý đoàn viên bằng công nghệ, Đoàn cần phát huy hiệu quả các mô hình tập hợp thanh niên trên không gian mạng, đặc biệt ở các khu vực đặc thù. Đại hội cần có giải pháp căn cơ để xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp có năng lực sáng tạo, phát huy vai trò nêu gương, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.

“Tôi kỳ vọng Đại hội XIII sẽ xác định những giải pháp đột phá nhằm xây dựng tổ chức Đoàn thực sự hiện đại, gần gũi. Mỗi phong trào hành động cách mạng phải gắn chặt với nhiệm vụ trọng tâm của đất nước như phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, tuần hoàn và hội nhập quốc tế", Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ nói thêm.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn - anh Bùi Quang Huy tham quan gian hàng khởi nghiệp của thanh niên Cần Thơ.

Đối với công tác xây dựng tổ chức, chị Ngọc Anh kỳ vọng, Đại hội cần đề ra những giải pháp căn cơ nhằm nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn các cấp, phát huy vai trò nêu gương, năng lực sáng tạo và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Đoàn.

Gỡ khó cho thanh niên khởi nghiệp

Không chỉ là góc nhìn của quản lý, tiếng nói từ thực tiễn của những người trẻ đang trực tiếp dấn thân trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng mang đến Đại hội những thông điệp rất thẳng thắn.

Là một đoàn viên thanh niên đang theo đuổi hành trình khởi nghiệp từ nông sản địa phương, bạn Nguyễn Nhựt Duy - sinh viên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Trường Đại học Nam Cần Thơ), Chủ nhiệm dự án khởi nghiệp “Oravi - Giọt Cam Xanh” (giải Ba cuộc thi DNC Startup) chia sẻ: Tổ chức Đoàn đã làm rất tốt vai trò khơi dậy khát vọng và tinh thần đổi mới sáng tạo của người trẻ.

Bạn Nguyễn Nhựt Duy - sinh viên đạt giải Ba cuộc thi DNC Startup.

Tuy nhiên, theo Nhựt Duy, hành trình đưa nông sản địa phương vươn xa của thanh niên hiện có muôn vàn khó khăn, như thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm quản trị, loay hoay trong chuyển đổi số và khó khăn khi tiếp cận thị trường, hay kết nối nhà đầu tư.

Từ trăn trở của một người trong cuộc, Nhựt Duy kỳ vọng, tổ chức Đoàn trong nhiệm kỳ mới sẽ thiết lập các chương trình đào tạo kỹ năng chuyên sâu, tư vấn chuyển đổi số và mở rộng cơ hội hợp tác, kết nối nguồn vốn thực chất cho các dự án non trẻ.

Bên cạnh đó, theo Nhựt Duy, Đoàn cần tạo thêm nhiều sân chơi, diễn đàn để các ý tưởng táo bạo của tuổi trẻ được lắng nghe, phản biện và hỗ trợ phát triển thành những mô hình kinh tế thực tế, giải quyết trực tiếp bài toán sinh kế tại địa phương.