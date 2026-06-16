Dấu ấn thanh niên Nghệ An trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh

Không chỉ tiên phong trong các phong trào tình nguyện, tuổi trẻ Nghệ An hôm nay còn đang khẳng định vai trò xung kích trên nhiều lĩnh vực phát triển kinh tế, chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới và tham gia các công trình trọng điểm quốc gia. Với tinh thần sáng tạo, trách nhiệm và khát vọng cống hiến, thanh niên xứ Nghệ đang góp phần tạo nên những đổi thay mạnh mẽ cho quê hương trong giai đoạn mới.

Xung kích phát triển kinh tế và xây dựng quê hương

Những năm gần đây, phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp ở Nghệ An ngày càng phát triển mạnh mẽ, tạo sức lan tỏa rộng khắp từ miền núi đến đồng bằng, ven biển. Trên khắp các địa phương, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình thanh niên phát triển kinh tế hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

Hiện toàn tỉnh có 1.575 mô hình thanh niên phát triển kinh tế đang hoạt động hiệu quả. Cùng với đó là 20 câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế cấp huyện, 176 câu lạc bộ thanh niên cấp cơ sở, 17 hợp tác xã thanh niên và 57 tổ hợp tác do thanh niên làm chủ.

Nhiều mô hình đã mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số và liên kết sản xuất để nâng cao giá trị sản phẩm. Không ít thanh niên trở thành những chủ trang trại, giám đốc hợp tác xã hay doanh nhân trẻ thành công ngay trên quê hương mình. Các mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ không chỉ giúp nâng cao thu nhập cho bản thân mà còn tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương, đặc biệt tại các vùng nông thôn và miền núi.

Tuổi trẻ xã Yên Hòa tổ chức thực hiện công trình thanh niên cấp xã, đổ bê tông sân bóng tại bản Coọc với diện tích 300m², chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Song song với phát triển kinh tế, tuổi trẻ Nghệ An cũng để lại nhiều dấu ấn trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Những năm qua, đoàn viên thanh niên toàn tỉnh đã cùng chính quyền và người dân làm mới hơn 94km đường giao thông nông thôn; xây dựng 276 tuyến đường kiểu mẫu và 28km công trình “Thắp sáng đường quê”. Ngoài ra, lực lượng thanh niên còn tham gia xây dựng, sửa chữa 36 nhà văn hóa và 54 nhà tiêu hợp vệ sinh, góp phần cải thiện hạ tầng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Một trong những điểm nhấn nổi bật là phong trào trồng cây xanh, bảo vệ môi trường. Toàn tỉnh đã trồng mới hơn 1,2 triệu cây xanh, vượt chỉ tiêu đề ra trong 3 năm. Những hàng cây thanh niên, tuyến đường xanh hay khuôn viên sáng - xanh - sạch - đẹp đang góp phần thay đổi diện mạo nhiều vùng quê xứ Nghệ.

Không chỉ có mặt ở các hoạt động cộng đồng, tuổi trẻ Nghệ An còn thể hiện rõ tinh thần xung kích tại những công trình trọng điểm quốc gia. Trong quá trình thi công đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối đi qua địa bàn Nghệ An, toàn tỉnh đã thành lập 74 đội hình thanh niên tình nguyện với hơn 1.100 đoàn viên tham gia hỗ trợ. Các đội hình thanh niên đã trực tiếp tháo dỡ hàng trăm công trình nhà ở, chuồng trại; hỗ trợ chặt hạ hơn 10.000 cây để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

T.Ư Đoàn phối hợp với Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức tọa đàm OCOP trong kỷ nguyên số: liên kết vùng và mở rộng thị trường cho sản phẩm địa phương.

Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên còn tham gia vận chuyển vật tư, dựng giàn giáo và hỗ trợ lực lượng thi công tại nhiều địa phương. Những hình ảnh thanh niên xung kích giữa nắng nóng, mưa gió trên công trường đã để lại dấu ấn đẹp về tinh thần trách nhiệm và cống hiến của tuổi trẻ xứ Nghệ.

Từ những việc làm cụ thể ấy, có thể thấy thanh niên Nghệ An không chỉ là lực lượng tiên phong trong các phong trào tình nguyện mà còn đang trực tiếp góp sức vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tiên phong chuyển đổi số và khơi dậy khát vọng cống hiến

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, tuổi trẻ Nghệ An đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong việc đưa công nghệ đến gần hơn với người dân.

Hiện nay, hơn 130 đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ chuyển đổi số đã được thành lập tại các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh. Các đội hình này trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, đăng ký thủ tục hành chính trên môi trường mạng và hỗ trợ cài đặt các ứng dụng số.

Mô hình "Đội viên số - AI đồng hành cùng em" do Tỉnh Đoàn Nghệ An triển khai.

Ở nhiều địa phương, đoàn viên thanh niên đã trở thành lực lượng nòng cốt giúp người dân, đặc biệt là người cao tuổi và người dân vùng nông thôn tiếp cận công nghệ số dễ dàng hơn. Những hoạt động ấy không chỉ góp phần thúc đẩy xây dựng chính quyền số mà còn giúp thay đổi nhận thức, thói quen của người dân trong tiếp cận các dịch vụ công hiện đại.

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn cũng đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên. Khoảng 60% thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh đã được tiếp cận các hoạt động chuyển đổi số; 50% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến và khoảng 80% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử. Đây là những con số cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ của tuổi trẻ Nghệ An trong thời đại công nghệ số.

Tuổi trẻ Nghệ An trồng cây phi lao, chung tay bảo vệ biển và đại dương.

Cùng với chuyển đổi số, công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp và định hướng nghề nghiệp cũng được đẩy mạnh. Những năm qua, tổ chức Đoàn đã hỗ trợ hiện thực hóa hơn 4.250 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên thanh niên. Nhiều ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, thương mại điện tử, du lịch cộng đồng hay chuyển đổi số đã từng bước được triển khai hiệu quả.

Ngoài ra, hơn 183.000 lượt thanh thiếu niên được tư vấn hướng nghiệp và khoảng 18.200 thanh niên được giới thiệu việc làm. Những hoạt động này không chỉ mở ra cơ hội nghề nghiệp cho thanh niên mà còn góp phần giải quyết bài toán lao động, việc làm tại địa phương.

Song song với các phong trào hành động cách mạng, công tác xây dựng tổ chức Đoàn và phát triển Đảng trong thanh niên cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, toàn tỉnh đã kết nạp mới khoảng 85.000 đoàn viên; giới thiệu hơn 18.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Những con số ấy không chỉ phản ánh sự lớn mạnh của tổ chức Đoàn mà còn khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở.

Tỉnh Đoàn Nghệ An tặng quà cho đội thanh niên tình nguyện giúp dân khắc phục hậu quả lũ quét.

Anh Hồ Phúc Hải, Phó Bí thư Thường trực phụ trách Tỉnh Đoàn Nghệ An cho hay: “Trong thời gian tới, tổ chức Đoàn các cấp sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng thế hệ thanh niên Nghệ An thời kỳ mới có bản lĩnh, tri thức, khát vọng cống hiến và giàu bản sắc văn hóa xứ Nghệ. Tuổi trẻ Nghệ An cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đẩy mạnh chuyển đổi số, khởi nghiệp sáng tạo và tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”.

Với tinh thần tiên phong, sáng tạo và trách nhiệm, thanh niên Nghệ An hôm nay đang tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh, góp phần viết tiếp hành trình đổi mới và phát triển của quê hương xứ Nghệ trong thời kỳ mới.

Từ ngày 13-15/5, tại Nghệ An, T.Ư Đoàn phối hợp với Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Ngày hội 'Thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số' năm 2026. Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế nông thôn, đồng thời khẳng định vai trò đồng hành của tổ chức Đoàn trong hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

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