Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho thanh niên Bắc Ninh

Tỉnh Đoàn Bắc Ninh vừa tổ chức chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, trao quà cho các mô hình khởi nghiệp tiêu biểu và thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình không chỉ tiếp thêm động lực cho người trẻ trên hành trình lập thân, lập nghiệp mà còn mở ra cơ hội kết nối, quảng bá sản phẩm, thúc đẩy chuyển đổi số, góp phần xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp năng động trong thanh niên tỉnh Bắc Ninh.

Khởi nghiệp chưa bao giờ là hành trình dễ dàng. Trên con đường biến ý tưởng thành hiện thực, nhiều bạn trẻ phải đối mặt với không ít khó khăn về vốn, kinh nghiệm quản trị, thị trường tiêu thụ sản phẩm hay xây dựng thương hiệu. Thấu hiểu những trăn trở đó, những năm qua, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tiếp thêm động lực để người trẻ tự tin lập thân, lập nghiệp.

Anh Hà Thái Sơn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh phát biểu tại chương trình

Có mặt tại chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp do Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức, chị Lê Thị Thu Hường, phường Vũ Ninh, không giấu được niềm vui khi được nhận quà động viên dành cho mô hình khởi nghiệp tiêu biểu.

Là chủ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết kế nội thất với hơn 10 năm xây dựng và phát triển, chị Hường cho biết đây là lần đầu tiên chị được đón nhận sự quan tâm trực tiếp từ tổ chức Đoàn đối với hoạt động khởi nghiệp của mình.

“Tôi cảm thấy hồi hộp, tò mò nhưng cũng rất vui mừng khi tổ chức Đoàn quan tâm đến thanh niên khởi nghiệp. Trong quá trình phát triển doanh nghiệp, đặc biệt ở những giai đoạn khó khăn về kinh tế, sự đồng hành này có ý nghĩa rất lớn. Tôi mong muốn được hỗ trợ quảng bá doanh nghiệp để thương hiệu ngày càng phát triển hơn”, chị Hường chia sẻ.

Cùng chung niềm vui đó, chị Nguyễn Thị Lan Hương, đoàn viên đang kinh doanh cây cảnh tại địa phương, cho biết bản thân đã gắn bó với nghề hơn 10 năm. Theo chị Hương, bên cạnh sự nỗ lực của cá nhân, việc nhận được sự hỗ trợ từ các tổ chức, đặc biệt là tổ chức Đoàn, sẽ giúp các mô hình kinh doanh của thanh niên có thêm cơ hội mở rộng thị trường.

Hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp của Tỉnh Đoàn Bắc Ninh

“Tôi rất vui khi tổ chức Đoàn đã quan tâm, đồng hành cùng thanh niên trong quá trình khởi nghiệp. Tôi mong muốn phát triển mạnh hơn trong thời gian tới và rất cần sự hỗ trợ trong xây dựng, quảng bá thương hiệu cũng như kết nối tiêu thụ sản phẩm”, chị Hương bày tỏ.

Không chỉ dừng lại ở những lời động viên, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đang từng bước tạo dựng hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp thông qua nhiều chương trình cụ thể. Từ hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn, tư vấn kỹ năng quản trị doanh nghiệp, kết nối chuyên gia đến xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, các hoạt động đều hướng tới mục tiêu giúp thanh niên biến ý tưởng sáng tạo thành giá trị kinh tế thực tế.

Phát biểu tại chương trình, anh Hà Thái Sơn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, khẳng định thanh niên luôn là lực lượng tiên phong trong phát triển kinh tế - xã hội.

Theo anh Sơn, những năm qua, nhiều thanh niên trong tỉnh đã mạnh dạn khởi nghiệp từ chính lợi thế của địa phương và thế mạnh của bản thân, từ sản phẩm nông nghiệp, nghề truyền thống cho đến ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, kinh doanh.

“Thành công của các bạn trẻ đã chứng minh rằng khi được trao cơ hội, thanh niên hoàn toàn có thể trở thành lực lượng tiên phong phát triển kinh tế và xây dựng quê hương”, anh Sơn nhấn mạnh.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là việc ra mắt Bách hóa số HASU – “Chợ số của người Việt”. Đây được xem là bước đi cụ thể của tổ chức Đoàn trong việc hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, quảng bá sản phẩm địa phương và mở rộng thị trường tiêu thụ trên môi trường số.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc đưa sản phẩm lên các nền tảng trực tuyến không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn mở ra cơ hội tiếp cận khách hàng trên phạm vi rộng hơn. HASU được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối hiệu quả giữa người sản xuất và người tiêu dùng, góp phần đưa các sản phẩm của thanh niên Bắc Ninh đến gần hơn với thị trường trong nước và quốc tế.

“Chúng tôi kỳ vọng HASU sẽ trở thành cầu nối để sản phẩm Việt, đặc biệt là sản phẩm của thanh niên, đến gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài nước”, anh Hà Thái Sơn cho biết.

Không chỉ chú trọng hỗ trợ phát triển kinh tế, chương trình còn tạo sân chơi lành mạnh để thanh niên rèn luyện thể chất, kỹ năng và tinh thần đoàn kết thông qua Liên hoan Aerobic. Theo lãnh đạo Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, một thế hệ thanh niên khỏe mạnh, năng động, làm chủ công nghệ và có tư duy đổi mới sáng tạo chính là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Từ thực tiễn hoạt động phong trào, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đang từng bước khơi dậy mạnh mẽ tinh thần dám nghĩ, dám làm trong đoàn viên, thanh niên. Mỗi ý tưởng sáng tạo được nuôi dưỡng hôm nay có thể trở thành doanh nghiệp thành công trong tương lai; mỗi mô hình khởi nghiệp hiệu quả sẽ góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

“Tôi mong rằng mỗi đoàn viên, thanh niên sẽ tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo; biến những ý tưởng thành sản phẩm, biến nhiệt huyết thành hành động, biến khát vọng thành những giá trị cụ thể cho cộng đồng và xã hội”, anh Hà Thái Sơn gửi gắm.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao quà tặng 10 thanh niên có mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiêu biểu và 100 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng mang ý nghĩa động viên sâu sắc, tiếp thêm niềm tin cho người trẻ trên hành trình khởi nghiệp, lập nghiệp.

Từ sự đồng hành của tổ chức Đoàn, nhiều khát vọng đang được chắp cánh, nhiều ý tưởng đang dần trở thành hiện thực. Đó không chỉ là câu chuyện thành công của từng cá nhân mà còn là động lực để xây dựng một thế hệ thanh niên Bắc Ninh bản lĩnh, sáng tạo, góp phần đưa quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại.