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Concert Thanh xuân phát hành vé đợt hai vào sáng 17/6

Ngọc Ánh

TPO - Concert Thanh xuân diễn ra lúc 20h tối 27/6 tại Trường đua F1 Mỹ Đình (Hà Nội). Vé tham dự được phát cho khán giả thông qua các kênh thông tin chính thức của chương trình. Đến 12h ngày 16/6, nền tảng đăng ký đã phát hành hết số lượng vé trong ngày theo kế hoạch của ban tổ chức.

Từ 8h sáng 16/6, nền tảng đăng ký LaSoong đã triển khai phát hành vé đợt một theo kế hoạch của ban tổ chức concert Thanh xuân và nhận được sự quan tâm rất lớn từ đông đảo khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ.

Tuy nhiên, ngay trước thời điểm mở cổng đăng ký, đội ngũ kỹ thuật LaSoong ghi nhận sự cố tấn công từ chối dịch vụ, khiến việc truy cập của khán giả gặp khó khăn trong một khoảng thời gian. Ngay sau đó, đội ngũ kỹ thuật đã phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý, khôi phục hệ thống và mở lại đăng ký.

Đến 12h cùng ngày, nền tảng đã phát hành hết số lượng vé trong ngày theo kế hoạch của ban tổ chức.

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Vé concert đợt một đã phát hành hết trong buổi sáng 16/6.

Đợt phát hành vé tiếp theo sẽ diễn ra vào 8h sáng 17/6.

Concert Thanh xuân diễn ra lúc 20h tối 27/6 tại Trường đua F1 Mỹ Đình (Hà Nội). Chương trình được xây dựng như hành trình kể chuyện về thanh xuân Việt Nam: từ ký ức lịch sử, nhịp sống hôm nay đến khát vọng của thế hệ trẻ trong thời đại mới.

Vé tham dự được phát cho khán giả thông qua các kênh thông tin chính thức của chương trình. Dự kiến hơn 20.000 khán giả có mặt trực tiếp tại sân khấu, đồng thời chương trình được livestream trên nền tảng số để mở rộng khả năng tiếp cận đến công chúng cả nước.

Không dừng ở một đêm nhạc giải trí, concert Thanh xuân hướng tới tôn vinh sức trẻ Việt Nam qua tinh thần tiên phong, khát vọng cống hiến và ý thức trách nhiệm với cộng đồng, Tổ quốc.

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Concert không quá đặt nặng vấn đề độ nổi tiếng của nghệ sĩ, mà hơn hết, nghệ sĩ phải có lý tưởng, hoài bão, khát vọng cống hiến.

Bằng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại, chương trình mở ra không gian gặp gỡ của nhiều thế hệ, nơi thanh xuân được nhìn lại, được tiếp nối và được thắp sáng bằng năng lượng của hôm nay.

Tại họp báo chiều 15/6, ban tổ chức tiết lộ không quá đặt nặng vấn đề độ nổi tiếng của nghệ sĩ, mà hơn hết, nghệ sĩ phải có lý tưởng, hoài bão, khát vọng cống hiến.

Concert Thanh xuân lựa chọn những nghệ sĩ trình diễn, dàn dựng những chương, hồi, ca khúc phù hợp để kể câu chuyện nghệ thuật nhuần nhuyễn, thống nhất thể hiện thông điệp concert.

Cuối chương trình có những màn đồng ca khơi gợi sự tham gia của tất cả khán giả phía khán đài, với cao trào là màn pháo hoa chào kết.

Ngọc Ánh
#concert Thanh xuân #vé #sự kiện #nghệ sĩ #truyền cảm hứng #âm nhạc

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