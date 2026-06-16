Nghi thức tâm linh gắn với giai thoại con ma nhà họ Hứa

TPO - "Lầu chú Hỏa" là thử nghiệm đáng ghi nhận của phim kinh dị Việt. Việc mạnh dạn theo đuổi phong cách found footage cùng dàn diễn viên mới cho thấy nỗ lực tìm kiếm hướng đi khác biệt của ê-kíp, dù kết quả cuối cùng vẫn còn những khoảng trống cần được hoàn thiện.

'Lầu chú Hỏa' mạo hiểm

Lầu chú Hỏa tạo nên bất ngờ lớn tại phòng vé Việt khi chính thức vượt mốc 30 tỷ đồng doanh thu tính đến sáng 16/6.

Tác phẩm của đạo diễn Hùng Trần theo chân một nhóm streamer trẻ quyết định đột nhập vào căn biệt thự bỏ hoang gắn liền với truyền thuyết con ma nhà họ Hứa. Chuyến khám phá tưởng chỉ để tạo nội dung lại vô tình đánh thức một thế lực bị phong ấn suốt hơn 100 năm, kéo theo hàng loạt sự việc kinh hoàng xảy ra sau đó.

Lựa chọn phong cách found footage cũng là quyết định táo bạo của đạo diễn Hùng Trần.

Mạo hiểm trở thành phim điện ảnh Việt đầu tiên khai thác phong cách found footage (giả tài liệu) trên màn ảnh rộng, Lầu chú Hỏa có cách tiếp cận mới. Đây là thể loại vốn rất phổ biến ở Hollywood và châu Á nhưng gần như chưa từng được khai thác đúng nghĩa trong điện ảnh Việt.

Đó chính là vũ khí để bộ phim hút người xem ngay tuần đầu ra rạp dù không sở hữu ngôi sao phòng vé.

Thay vì sử dụng ngôn ngữ điện ảnh truyền thống, Lầu chú Hỏa được kể thông qua những góc máy cầm tay của chính các nhân vật, tạo cảm giác chân thực và liên tục đẩy người xem vào trạng thái căng thẳng.

Không lạm dụng những cú jump scare (hù dọa bất ngờ), Lầu chú Hỏa xây dựng nỗi sợ bằng bầu không khí ngột ngạt và cảm giác bất an dai dẳng. Góc máy giả tài liệu và những khung hình điện ảnh truyền thống được xử lý tương đối nhịp nhàng.

Nội dung thực chất không quá phức tạp. Phần lớn những gì diễn ra đã được hé lộ từ trailer. Tuy nhiên, điều làm nên sức hút của phim nằm ở cách dẫn dắt người xem trải nghiệm nỗi sợ.

Máy quay cầm tay, camera đeo trước ngực nhân vật, góc nhìn hạn chế cùng những khung hình rung lắc liên tục khiến khán giả gần như trở thành thành viên thứ sáu trong nhóm streamer.

Người xem không còn đứng ở vị trí quan sát từ xa mà bị kéo thẳng vào hành trình khám phá ngôi nhà hoang.

Lầu chú Hỏa quy tụ chủ yếu các gương mặt trẻ, trong đó có nhiều người lần đầu tham gia điện ảnh.

Đó cũng là lý do bộ phim tạo ra cảm giác căng thẳng ngay cả khi ma quỷ chưa xuất hiện. Điểm cộng lớn của Lầu chú Hỏa là phần thiết kế bối cảnh và xây dựng không khí.

Căn biệt thự cũ kỹ hiện lên với những lớp bụi phủ dày, mạng nhện giăng kín, những món đồ nội thất cũ nát cùng các căn phòng gần như bị thời gian bỏ quên. Mọi chi tiết đều được chăm chút kỹ lưỡng, từ ánh sáng, màu sắc cho đến những vật dụng nhỏ xuất hiện trong khung hình.

Không gian ấy mang lại cảm giác vừa quen thuộc vừa đáng sợ.

Con ma nhà họ Hứa lên phim ra sao

Bộ phim cũng khai thác truyền thuyết con ma nhà họ Hứa từ khía cạnh sáng tạo. Thay vì biến nhân vật này thành một thực thể chỉ xuất hiện để hù dọa, tác phẩm cố gắng xây dựng phía sau đó là một bi kịch và những nỗi đau còn dang dở.

Cách tiếp cận này giúp câu chuyện có chiều sâu hơn, đồng thời tránh việc bóp méo hoàn toàn giai thoại vốn đã nổi tiếng trong văn hóa dân gian.

Hiệu quả của phim không chỉ đến từ những khoảnh khắc bất ngờ khiến khán giả giật mình. Nỗi sợ lớn hơn nằm ở cảm giác chờ đợi. Một góc tối kéo dài quá lâu, một tiếng động vang lên từ cuối hành lang hay một khung hình trống trải bất thường đều đủ khiến người xem căng thẳng.

Việc đạo diễn cho phép diễn viên ứng biến trong một giới hạn nhất định giúp các tương tác trở nên tự nhiên hơn.

Đây chính là thứ từng làm nên thành công của nhiều tác phẩm found footage nổi tiếng như The Medium hay Incantation. Dù chưa đạt tới độ tinh vi của những bộ phim kể trên, Lầu chú Hỏa vẫn cho thấy nỗ lực đáng ghi nhận trong việc tạo dựng nỗi sợ bằng bầu không khí thay vì chỉ phụ thuộc vào kỹ xảo hay âm thanh lớn.

Việc không sử dụng các ngôi sao phòng vé có thể khiến Lầu chú Hỏa gặp bất lợi về mặt quảng bá, nhưng lại mang đến lợi thế về tính chân thực.

Dàn diễn viên trẻ như Trần Kỳ Anh, Nguyễn Minh Thời, Ngọc Chi Bảo, Phụng Hoàng, Nguyễn Công Nương hay Dũng Hà tạo cảm giác gần gũi, đúng với hình ảnh những streamer, nhà sáng tạo nội dung thường thấy trên mạng xã hội.

Phụng Hoàng là gương mặt nổi bật nhất với vai Nhàn. Nhân vật không được xây dựng theo mô-típ gan dạ thường thấy mà ngược lại, luôn sợ hãi và muốn tránh xa rắc rối. Chính sự tự nhiên, duyên dáng cùng những mảng miếng hài vừa đủ giúp Nhàn trở thành điểm sáng của bộ phim.

Nội dung chưa tương xứng với nỗ lực hình thức

Tuy nhiên, phần nội dung chưa thực sự tương xứng với những nỗ lực về hình thức. Kịch bản liên tục mở ra các bí ẩn và hiện tượng mới nhưng chưa giải quyết trọn vẹn những tình tiết đã đặt ra. Nhịp phim nhanh, dồn dập nhưng đôi lúc thiếu sự kết nối cần thiết, khiến hành trình của các nhân vật giống một chuỗi thử thách liên tiếp hơn là một câu chuyện được dẫn dắt chặt chẽ.

Một số xung đột nội bộ được gợi mở nhưng chưa được khai thác đủ sâu để tạo sức nặng cảm xúc. Trong khi đó, truyền thuyết về "con ma nhà họ Hứa" - yếu tố thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả - cũng chưa được đào sâu như kỳ vọng.

Dù là nguồn cơn của mọi bi kịch và nỗi kinh hoàng trong phim, nhân vật con ma họ Hứa lại xuất hiện khá ít và thiếu những lý giải cần thiết về số phận cũng như động cơ hành động.

Lầu chú Hỏa vẫn là một thử nghiệm đáng ghi nhận của phim kinh dị Việt.

Những khán giả tìm kiếm một tác phẩm giàu thông điệp xã hội hoặc nhiều lớp nghĩa có thể sẽ cảm thấy chưa thỏa mãn. Lầu chú Hỏa chủ yếu tập trung vào trải nghiệm kinh dị và giải trí, thay vì cố gắng gửi gắm những suy ngẫm sâu xa.

Dẫu vậy, Lầu chú Hỏa vẫn là thử nghiệm đáng ghi nhận của phim kinh dị Việt. Việc mạnh dạn theo đuổi phong cách found footage cùng dàn diễn viên mới cho thấy nỗ lực tìm kiếm hướng đi khác biệt của ê-kíp, dù kết quả cuối cùng vẫn còn những khoảng trống cần được hoàn thiện.

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