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Bức tranh khỏa thân khiêu gợi quá mức

Ngọc Ánh

TPO - Bức tranh khỏa thân "Nu assis au collier" hiện được ước tính trị giá khoảng 60,6 triệu USD. Tác phẩm được sáng tác năm 1917, thuộc bộ sưu tập gia đình tỷ phú Anh Joe Lewis - người từng là chủ sở hữu CLB bóng đá Tottenham Hotspur.

Trong loạt phiên đấu giá tại London (Anh) diễn ra cuối tháng 6, Sotheby’s sẽ đưa ra đấu giá bức Nu assis au collier của danh họa Amedeo Modigliani. Phiên giới thiệu các bức chân dung thuộc bộ sưu tập gia đình tỷ phú Anh Joe Lewis, người từng là chủ sở hữu CLB bóng đá Tottenham Hotspur.

Nu assis au collier hiện được ước tính trị giá khoảng 60,6 triệu USD, theo Artnews. Tác phẩm được sáng tác năm 1917, là một trong số ít còn lại từ triển lãm khai mạc tháng 12/1917 của họa sĩ.

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Nu assis au collier hiện được ước tính trị giá khoảng 60,6 triệu USD. Ảnh: Sotheby's.

Bức tranh vẽ người phụ nữ khỏa thân đeo vòng cổ từng là tâm điểm chú ý của sự kiện này. Tác phẩm khiến triển lãm bị lực lượng chức năng ngừng hoạt động với lý do quảng bá tranh khiếm nhã, khiêu gợi quá mức.

Chủ tịch Sotheby's châu Âu Oliver Barker tiết lộ ông đã biết đến bức tranh này từ rất lâu, luôn ngưỡng mộ và mong muốn được đưa tác phẩm ra đấu giá.

Thời điểm bức tranh xuất hiện trên thị trường, sức hút của họa sĩ Modigliani ở đỉnh cao. Nu assis au collier là bức vẽ khỏa thân được săn đón nhất của Modigliani. Chủ tịch Sotheby's châu Âu cho rằng họa sĩ không hề có ý định vẽ tranh khiêu dâm, chỉ cố gắng gây sốc cho người xem.

Cố vấn nghệ thuật Megan Fox Kelly lại cho rằng những tác phẩm thực sự quan trọng của Modigliani xuất hiện trên thị trường không nhiều. Việc chúng thỉnh thoảng được đưa ra đấu giá có thể khiến mọi người nghĩ rằng cơ hội sở hữu khá phổ biến, nhưng thực tế không phải vậy.

Các sáng tác của Modigliani thể hiện họa sĩ dám đứng lên và thách thức những quy ước thẩm mỹ, và bức vẽ người phụ nữ khỏa thân đeo vòng cổ là điển hình trong số đó. Trước khi qua đời, Modigliani đã vẽ hơn 300 bức họa, khoảng 30-35 bức trong đó là tranh khỏa thân.

Ông cũng là chủ nhân của một trong những bức tranh đắt nhất giới hội họa hiện nay - bức Nu Couché (Khỏa thân nằm tựa, 1917) - từng được mua với giá 170,4 triệu USD (gần 4.000 tỷ đồng) hồi năm 2015.

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Tranh khỏa thân làm nên tên tuổi Amedeo Modigliani.

Sinh ra trong một gia đình nghèo vào năm 1884, Amedeo Modigliani lớn lên ở thành phố cảng Livorno (Italy). Khi vừa bén duyên hội họa, ông không nhận được nhiều sự chú ý. Sự kiện quảng bá tranh bị đóng cửa năm 1917 cũng là triển lãm đầu tiên và cuối cùng của ông.

Tháng 1/1920, Modigliani bắt đầu ho ra máu và được chẩn đoán viêm màng não do biến chứng từ bệnh lao phổi. Ngày 24/1/1920, Modigliani qua đời ở tuổi 35.

Modigliani được an táng tại nghĩa trang Pere Lachaise ở Paris (Pháp). Chỉ trong vòng vài năm sau đó, những bức họa của Modigliani bắt đầu được bán với giá cao, tăng vọt theo thời gian.

Ngọc Ánh
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