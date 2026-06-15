Á hậu Vân Nhi dự đoán Tây Ban Nha có chiến thắng đậm trước Cape Verde

TPO - World Cup 2026 đang nóng lên từng ngày với hàng loạt trận cầu hấp dẫn. Trong số những màn so tài được người hâm mộ chờ đợi vào ngày 15/6, cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha và Cape Verde tại bảng H nhận được nhiều sự chú ý bởi đây là trận ra quân của một trong những ứng viên vô địch hàng đầu giải đấu. Á hậu Vân Nhi đã có những chia sẻ thú vị về trận đấu.

Vân Nhi cho biết cô tranh thủ theo dõi các trận đấu tại World Cup 2026 mỗi khi có thời gian. "Tôi nghĩ rất nhiều cô gái giống mình. Ban đầu xem bóng đá vì cầu thủ đẹp trai, sau đó mới dần hiểu luật việt vị là gì”, người đẹp nói.

Với Vân Nhi, World Cup là khoảng thời gian đặc biệt khi các cô gái vừa thưởng thức bóng đá, vừa cập nhật những gương mặt cầu thủ nổi bật của làng túc cầu thế giới. "Tôi luôn nói vui rằng World Cup là sự kiện kết nối mọi đối tượng. Các anh xem chiến thuật, còn chúng tôi xem thần thái. Cuối cùng ai cũng vui”, cô nói.

Á hậu Vân Nhi dự đoán Tây Ban Nha thắng đậm Cape Verde.

Khi được hỏi dự đoán kết quả trận đấu giữa Tây Ban Nha và Cape Verde, Á hậu Vân Nhi cho biết cô luôn dành sự yêu mến đặc biệt cho lối chơi phóng khoáng của đội bóng xứ bò tót. Vân Nhi, dự đoán Tây Ban Nha sẽ có chiến thắng đậm trước Cape Verde. “Tây Ban Nha có thể sẽ giành chiến thắng 3-1”, cô dự đoán.

Dù nghiêng hoàn toàn về phía Tây Ban Nha, Vân Nhi cho biết cô rất thích câu chuyện của Cape Verde. Quốc gia châu Phi lần đầu tiên góp mặt tại World Cup đã trở thành một trong những hiện tượng thú vị của giải đấu năm nay.

"World Cup luôn cần những đội bóng kiểu như Cape Verde. Họ giống nhân vật chính trong phim truyền cảm hứng vậy. Không ai nghĩ họ sẽ đi xa nhưng họ luôn ra sân với tinh thần cực kỳ đáng nể. Nếu Cape Verde ghi được bàn thắng vào lưới Tây Ban Nha, tôi tin cả sân vận động sẽ vỡ òa”, Vân Nhi nói.

Theo á hậu, chính những đội bóng bị đánh giá thấp lại thường tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ nhất cho người hâm mộ. “Tây Ban Nha có thể thắng như dự đoán của tôi, nhưng Cape Verde chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều tình cảm từ người hâm mộ. Và biết đâu, World Cup năm nay lại xuất hiện thêm một câu chuyện cổ tích mới”, cô nói.