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Curaçao háo hức viết nên lịch sử trong lần đầu dự World Cup

Trọng Đạt

TPO - Đội tuyển Curaçao đang đứng trước nhiều cột mốc lịch sử trong lần đầu tiên góp mặt tại World Cup. Dù phải chạm trán ứng viên vô địch Đức ngay trận ra quân, đại diện đến từ quốc đảo Caribe vẫn đầy tự tin với tinh thần "không có gì để mất".

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Ngày mai, Curaçao sẽ chính thức thiết lập cột mốc là quốc gia có dân số nhỏ nhất từng tham dự một kỳ World Cup. Với chỉ khoảng 150.000 dân, đội bóng Caribe chuẩn bị bước vào trận đấu lịch sử gặp đội tuyển Đức - nhà vô địch thế giới bốn lần và là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026.

Trước thời khắc đặc biệt đó, HLV kỳ cựu Dick Advocaat đã nhắn nhủ các học trò giữ sự bình tĩnh và tận hưởng trải nghiệm lớn nhất trong sự nghiệp.

“Cứ là chính mình và đừng lo lắng”, hậu vệ Shurandy Sambo tiết lộ thông điệp của chiến lược gia người Hà Lan trước khi toàn đội rời đại bản doanh tại Florida để tới Houston.

“Dĩ nhiên ai cũng rất hào hứng, nhưng hãy là chính mình và thể hiện những gì tốt nhất. Đây là sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới”, Sambo nói.

Dù bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với Đức, các cầu thủ Curaçao đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Toàn đội dành nhiều thời gian nghiên cứu băng hình để phân tích lối chơi và điểm mạnh của đối thủ.

HLV Advocaat cho rằng áp lực thực sự đang thuộc về phía đội tuyển Đức - đội bóng bước vào World Cup với tư cách ứng viên vô địch.

“Chúng tôi là một quốc gia nhỏ bé nếu so với Đức. Nhưng chúng tôi sẽ khiến họ gặp rất nhiều khó khăn”, Advocaat khẳng định. “Chúng tôi sẽ là một đối thủ cực kỳ khó chịu".

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Không chỉ là lần đầu góp mặt tại World Cup, Curaçao còn đại diện cho một quốc gia hiếm khi xuất hiện trên những sân khấu thể thao quốc tế lớn. Do có mối quan hệ lịch sử đặc biệt với Hà Lan, Curaçao không được công nhận là quốc gia độc lập tại Olympic. Nhiều vận động viên xuất sắc của hòn đảo này, đặc biệt ở môn bóng chày, thường thi đấu dưới màu áo Hà Lan tại các giải đấu quốc tế.

Tuy nhiên, tại World Cup 2026, Curaçao có cơ hội khẳng định bản sắc riêng của mình. “Chúng tôi không đến đây chỉ để có mặt”, tiền vệ Ar'jany Martha nhấn mạnh. “Chúng tôi muốn thể hiện năng lực và hướng tới những kết quả tích cực".

Sức mạnh lớn nhất của Curaçao nằm ở tinh thần đoàn kết. Gia đình của hầu hết các cầu thủ sẽ có mặt trên khán đài để chứng kiến khoảnh khắc lịch sử của bóng đá nước nhà.

“Chúng tôi giống như một gia đình lớn”, hậu vệ Livano Comenencia chia sẻ. “Nếu nhìn chúng tôi trên xe buýt, trong khách sạn hay bất cứ đâu, mọi người luôn ở cạnh nhau. Luôn có âm nhạc, tiếng cười và sự gắn kết. Đó là điều làm nên tập thể Curaçao".

Trước tuyển Đức giàu truyền thống và kinh nghiệm, Curaçao chắc chắn bị đánh giá thấp hơn. Nhưng với tinh thần thoải mái cùng khát khao tạo nên bất ngờ, đại diện Caribe đang sẵn sàng viết chương mới cho lịch sử bóng đá của quốc đảo nhỏ bé này tại World Cup 2026.

Trọng Đạt
#Curaçao #World Cup 2026 #đội tuyển #bóng đá #đức #hòa nhập #tinh thần

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