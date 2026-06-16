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Thể thao

Điều chưa kể về thủ môn Vozinho, người hùng giúp Cape Verde 'gạt giò' Tây Ban Nha

Hương Ly

TPO - Thủ môn Vozinho bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp ở tuổi 25 và lần đầu dự World Cup ở tuổi 40. Và sau trận đấu với Tây Ban Nha, màn trình diễn của người hùng Cape Verde đã đi vào lịch sử World Cup.

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Vozinho được chấm 9,7 điểm, cao nhất trong các cầu thủ ra sân ở trận Cape Verde cầm hòa Tây Ban Nha 1-1. Anh thực hiện 7 pha cứu thua, với 5 tình huống là cơ hội rõ ràng cho Tây Ban Nha. Siêu máy tính dự đoán với 7 tình huống đối mặt pha dứt điểm, Vozinho phải vào lưới nhặt bóng ít nhất 1,5 bàn. Tuy nhiên, sự xuất thần của thủ thành 40 tuổi đã cứu rỗi tân binh của sân chơi World Cup.

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Khi tiếng còi kết thúc trận đấu cất lên, Vozinho bật khóc. Anh xúc động vì trận đấu quả cảm trước Tây Ban Nha. Nhưng lý do thật sự khiến Vozinho khóc đến từ việc tiếc nuối vì nghĩ về gia đình. Mẹ của Vozinho gặp sự cố visa, không thể tới Mỹ để chứng kiến trận đấu để đời của con trai. Trước đó, anh lớn lên trong vòng tay chăm sóc của ông bà, còn bố và mẹ phải vất vả mưu sinh. Từ vài năm trước, ông và bà của anh đã qua đời.
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Trước World Cup, Vozinho được định giá chỉ 50.000 euro (bằng 1/1.000) giá trị của nhiều tuyển thủ Tây Ban Nha. Anh bắt đầu sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp rất muộn (25 tuổi). Khi còn trẻ, Vozinho bị nhiều lò đào tạo ở quê nhà từ chối vì thể hình nhỏ con và không có tố chất để thành cầu thủ chuyên nghiệp.
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Tình huống điểm nhấn của Vozinho ở phút 38. Ferran Torres có lần hiếm hoi xâm nhập thành công khu vực cấm địa của Cape Verde. Vozinho lao ra khép góc và tạo áp lực, khiến Torres đưa ra quyết định nhanh nhất có thể và sút dội xà. Bóng tiếp tục nẩy ra và Torres lại dứt điểm nhưng Vozinho tung người ngoạn mục, dùng những đầu ngón tay để đẩy bóng đi vọt xà.
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Cape Verde phòng ngự tuyệt hay ở trận này, số lần để lộ lỗ hổng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khi Tây Ban Nha xâm nhập đến chốt chặn cuối cùng, đại diện châu Phi đã có Vozinho chơi xuất sắc.
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Đôi chân và đôi tay đã 40 tuổi nhưng Vozinho vẫn xử lý tình huống linh hoạt. Tây Ban Nha bế tắc đến nỗi có vài thời điểm dùng bóng bổng để hy vọng tạo ra khác biệt. Song, sự chắc chắn của Vozinho là điểm tựa để Cape Verde trụ vững.
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Tầm ảnh hưởng của Vozinho còn đến từ cái uy trong việc chỉ huy hàng thủ. Các hậu vệ Cape Verde giữ vị trí ổn định và luôn xuất hiện đúng chỗ ở thời khắc định đoạt phòng ngự, một phần công sức đến từ tầm bao quát và chỉ huy của Vozinho ở phía sau.
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Trận đấu khép lại với trận hòa quả cảm cho Cape Verde. Tây Ban Nha có 10 pha dứt điểm trúng đích ở trận này, cá nhân thủ môn Vozinho chặn đứng đến 7 lần. Ngay ở trận chào sân ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Cape Verde tạo địa chấn. Vozinho chính là ngôi sao sáng nhất trong trận đấu quả cảm của đảo quốc có dân số chưa tới 500.000 dân.
Hương Ly
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