Điều chưa kể về thủ môn Vozinho, người hùng giúp Cape Verde 'gạt giò' Tây Ban Nha

TPO - Thủ môn Vozinho bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp ở tuổi 25 và lần đầu dự World Cup ở tuổi 40. Và sau trận đấu với Tây Ban Nha, màn trình diễn của người hùng Cape Verde đã đi vào lịch sử World Cup.
Tình huống điểm nhấn của Vozinho ở phút 38. Ferran Torres có lần hiếm hoi xâm nhập thành công khu vực cấm địa của Cape Verde. Vozinho lao ra khép góc và tạo áp lực, khiến Torres đưa ra quyết định nhanh nhất có thể và sút dội xà. Bóng tiếp tục nẩy ra và Torres lại dứt điểm nhưng Vozinho tung người ngoạn mục, dùng những đầu ngón tay để đẩy bóng đi vọt xà.
Đôi chân và đôi tay đã 40 tuổi nhưng Vozinho vẫn xử lý tình huống linh hoạt. Tây Ban Nha bế tắc đến nỗi có vài thời điểm dùng bóng bổng để hy vọng tạo ra khác biệt. Song, sự chắc chắn của Vozinho là điểm tựa để Cape Verde trụ vững.