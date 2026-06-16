Điều chưa kể về thủ môn Vozinho, người hùng giúp Cape Verde 'gạt giò' Tây Ban Nha

TPO - Thủ môn Vozinho bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp ở tuổi 25 và lần đầu dự World Cup ở tuổi 40. Và sau trận đấu với Tây Ban Nha, màn trình diễn của người hùng Cape Verde đã đi vào lịch sử World Cup.