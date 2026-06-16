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Thể thao

Thêm một bàn nữa trước Curacao, Đức đã có thể tạo cột mốc lịch sử

Nguyễn Khánh

TPO - Chỉ một bàn thắng nữa vào lưới Curacao, đội tuyển Đức đã có thể tạo ra một tỷ số chưa từng xuất hiện trong lịch sử World Cup, hay còn gọi là Scorigami - khái niệm dùng để chỉ những kết quả độc nhất vô nhị khiến giới thống kê thể thao đặc biệt thích thú.

Khi Kai Havertz ghi bàn nâng tỷ số lên 7-1 cho Đức ở phút 88 trong chiến thắng trước Curacao tại World Cup 2026, phần lớn người hâm mộ chỉ nghĩ rằng đội bóng châu Âu đang khép lại một trận đấu dễ dàng trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều.

Nhưng ở đâu đó bên ngoài sân cỏ, một nhóm nhỏ những người yêu thích thống kê lại hồi hộp theo dõi từng phút cuối trận. Với họ, Đức chỉ còn cách lịch sử đúng một bàn thắng.

Nếu có thêm một pha lập công nữa để thắng 8-1, “Cỗ xe tăng” sẽ tạo ra một Scorigami mới cho World Cup.

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Tình huống Kai Havertz ghi bàn nâng tỷ số lên 7-1 cho Đức trước Curacao.

Khái niệm Scorigami xuất hiện lần đầu vào năm 2014 do cây bút thể thao Jon Bois đưa ra khi nghiên cứu các tỷ số trong giải bóng bầu dục nhà nghề Mỹ (NFL). Ông dùng thuật ngữ này để chỉ những tỷ số chưa từng xuất hiện trong lịch sử giải đấu.

Ý tưởng nghe có vẻ đơn giản nhưng lại nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới thống kê thể thao. Khi hàng nghìn trận đấu đã diễn ra trong nhiều thập kỷ, việc xuất hiện một tỷ số hoàn toàn mới trở thành sự kiện đặc biệt.

Sau NFL, khái niệm này được mở rộng sang nhiều môn thể thao khác. Chẳng hạn ở giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA), vẫn chưa từng xuất hiện một trận thắng với tỷ số 138-102. Trong khi đó ở bóng chày nhà nghề Mỹ (MLB), từng có hai trận kết thúc với tỷ số 23-0 nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện chiến thắng 22-0.

Bóng đá cũng không ngoại lệ và World Cup là một môi trường lý tưởng để theo dõi những Scorigami.

William Peracchio, nhà nghiên cứu đang làm việc tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), đã xây dựng riêng một cơ sở dữ liệu mang tên “World Cupigami”, chuyên theo dõi các tỷ số từng xuất hiện trong lịch sử World Cup.

Theo dữ liệu của ông, chiến thắng 7-1 của Đức trước Curacao chưa đủ để trở thành Scorigami bởi tỷ số này từng xuất hiện ba lần trong lịch sử World Cup. Nổi tiếng nhất chính là trận bán kết năm 2014 khi Đức hủy diệt chủ nhà Brazil với tỷ số tương tự.

Tuy nhiên, 8-1 thì hoàn toàn khác. Trong hơn 90 năm lịch sử World Cup, chưa từng có trận đấu nào kết thúc với tỷ số này. Bởi vậy, bàn thắng thứ 8 của Đức nếu xuất hiện trong những phút cuối sẽ ngay lập tức ghi tên trận đấu này vào danh sách những Scorigami của giải đấu.

Dù cơ hội đã trôi qua, khả năng xuất hiện Scorigami tại World Cup 2026 vẫn được đánh giá cao hơn trước đây.

Nguyên nhân đến từ việc FIFA mở rộng giải đấu lên 48 đội tuyển. Số lượng đội tham dự lớn hơn đồng nghĩa với việc xuất hiện nhiều cặp đấu chênh lệch trình độ hơn, từ đó làm tăng khả năng xuất hiện những trận thắng đậm hoặc những màn rượt đuổi tỷ số khó tin.

Theo các nhà nghiên cứu thống kê, những tỷ số như 8-2, 9-1 hoặc 10-0 đều có thể trở thành Scorigami trong phần còn lại của giải. Không chỉ các trận đấu một chiều, những cuộc rượt đuổi hấp dẫn cũng có thể tạo nên lịch sử, khi World Cup chưa từng chứng kiến một trận thắng 5-4 hay một trận hòa 5-5.

Trước chiến thắng 6-2 của Anh trước Iran tại World Cup 2022, giải đấu lớn nhất hành tinh đã trải qua 40 năm liên tiếp mà không ghi nhận thêm một Scorigami nào. Lần gần nhất trước đó là chiến thắng 10-1 của Hungary trước El Salvador ở vòng bảng World Cup 1982.

Liệu ở giải đấu năm nay, lịch sử có thay đổi và chúng ta sẽ được chứng kiến một Scorigami mới?

Nguyễn Khánh
ESPN
#Đức #Curacao #World Cup #kỷ lục #Scorigami #bóng đá

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