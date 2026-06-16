Saudi Arabia suýt tạo địa chấn trước Uruguay

TPO - Phải đến phút 80, Uruguay mới ghi bàn gỡ hòa khi chạm trán Saudi Arabia ở bảng H World Cup 2026.

Trận đấu diễn ra trên sân vận động Hard Rock Stadium tại Miami, Florida, chứng kiến sự bế tắc của các ngôi sao Nam Mỹ trước lối chơi kỷ luật, kiên cường của "Chim ưng xanh". Bản lĩnh của đoàn quân huấn luyện viên Georgios Donis đã buộc nhà cựu vô địch thế giới phải vất vả mới giật lại được 1 điểm với kết quả hòa chung cuộc 1-1.

Bước vào trận đấu, Uruguay chịu tổn thất lớn về lực lượng khi mất đi cặp trung vệ thép Ronald Araujo và Jose Gimenez vì chấn thương. Gánh nặng khu trung tuyến đè nặng lên vai ngôi sao khoác áo Real Madrid là Federico Valverde. Dù sở hữu những cơ hội nguy hiểm đầu trận từ Darwin Nunez và Federico Vinas, Uruguay lại vô duyên trong các pha dứt điểm cuối cùng.

Phía bên kia chiến tuyến, Saudi Arabia dưới sự lĩnh xướng của thủ quân Salem Al-Dawsari dàn ra thế trận rình rập đầy khó chịu. Và bất ngờ xảy ra ở phút 41, khi từ pha dàn xếp tấn công mạch lạc bên cánh phải, hậu vệ Abdulelah Al-Amri dâng cao chọn vị trí thông minh, tung cú sút cận thành để đánh bại thủ môn Fernando Muslera, mở tỷ số 1-0 cho đại diện châu Á.

Sang hiệp hai, huấn luyện viên Marcelo Bielsa thực hiện hàng loạt sự điều chỉnh nhân sự chiến thuật, nổi bật là Darwin Nunez bị rút khỏi sân. Đại diện Nam Mỹ dồn toàn lực lên bóng nghẹt thở, liên tục đẩy Saudi Arabia lùi sâu về phần sân nhà phòng ngự.

Sức ép không ngừng nghỉ của Uruguay cuối cùng được đền đáp ở phút 80. Thủ môn Mohammed Al-Owais dù chơi xuất sắc khi cản phá thành công cú đánh đầu hiểm hóc trước đó của Vinas, nhưng hoàn toàn bất lực trước pha băng vào đá bồi cận thành chớp nhoáng của Maximiliano Araújo, san bằng tỷ số hòa 1-1.

Uruguay chết hụt trước Saudi Arabia.

Các thông số thống kê sau trận phản ánh rõ nét sự áp đảo của Uruguay nhưng lại thiếu đi tính hiệu quả. Đại diện Nam Mỹ áp đặt lối chơi vượt trội với 65% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra tới 27 cú sút (10 cú sút trúng đích) so với chỉ 7 pha dứt điểm bên phía Saudi Arabia.

Khả năng luân chuyển bóng của Uruguay rất tốt khi thực hiện 539 đường chuyền chính xác (đạt tỷ lệ 92%) và được thực hiện 14 quả phạt góc. Tuy nhiên, hàng thủ của Saudi Arabia đã có ngày thi đấu quả cảm khi thực hiện tới 47 lần giải vây cứu thua và thủ môn Al-Owais có 5 tình huống cản phá xuất sắc.

Trận hòa này khiến cục diện tại bảng H World Cup 2026 trở nên khó lường khi cả 4 đội tuyển gồm Tây Ban Nha, Cabo Verde, Uruguay và Saudi Arabia đều cùng sở hữu một điểm sau lượt đấu mở màn. Lượt trận tiếp theo vào ngày 21/6 sẽ quyết định rất lớn đến tấm vé đi tiếp, nơi Uruguay bắt buộc phải giành chiến thắng trước Cabo Verde.