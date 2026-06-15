38 đoàn, hơn 700 vận động viên sẵn sàng cho Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân lần thứ XIV, năm 2026

Theo thông tin từ Ban Tổ chức Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân - Cúp Báo Bảo vệ pháp luật lần thứ XIV, năm 2026, tính đến ngày 15 6, Hội thao có 38 đoàn tham gia với hơn 700 vận động viên đăng kí thi đấu.

Đại diện Ban Tổ chức Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân - Cúp Báo Bảo vệ pháp luật lần thứ XIV, năm 2026 cho biết, tính đến ngày 15/6, Hội thao có 38 đoàn, hơn 700 vận động viên thuộc VKSND tối cao, Viện kiểm sát quân sự Trung ương, VKSND cấp tỉnh, Trường Đại học Kiểm sát và Phân hiệu Trường Đại học Kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh đã đăng ký tham gia Hội thao; đảm bảo số đoàn, nhóm tuổi, nội dung thi đấu đúng kế hoạch, điều lệ Hội thao.

Ngoài ra, Đoàn Thể thao VKSND tối cao là đơn vị có số vận động viên đăng kí tham gia đông nhất.

Các vận động viên thuộc Đoàn Thể thao VKSND tối cao hăng hái tập luyện.

Theo kế hoạch, Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân - Cúp Báo Bảo vệ pháp luật lần thứ XIV, năm 2026 sẽ tổ chức tại tỉnh Ninh Bình với các nội dung thi đấu gồm: Cầu lông, Bóng bàn và Pickleball.

Theo đó, địa điểm thi đấu môn Cầu lông sẽ tại Nhà thi đấu thể dục - thể thao tỉnh Ninh Bình, số 320 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Đây cũng sẽ là nơi diễn ra lễ khai mạc và bế mạc hội thao.

Địa điểm thi đấu môn Bóng bàn là Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh Ninh Bình, địa điểm là khu công viên Núi Thúy, phố Thúy Sơn, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Địa điểm thi đấu môn Pickleball là cụm sân Teddy Pickleball với 31 sân Pickleball đạt tiêu chuẩn ngõ 156 đường Trịnh Tú, khu đô thị Xuân Thành, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Nhà thi đấu thể dục - thể thao tỉnh Ninh Bình, nơi diễn ra khai mạc và bế mạc Hội thao.

Dự kiến, Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân - Cúp Báo Bảo vệ pháp luật lần thứ XIV, năm 2026 sẽ được tổ chức khai mạc vào chiều ngày 25/6/2026 và bắt đầu thi đấu các môn vào 7h sáng ngày 26/6/2026.

Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho Hội thao đang được triển khai thuận lợi, đúng tiến độ đề ra.