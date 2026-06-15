Trọng tài World Cup 2026 bị điều tra vì 'hành động thượng đẳng' trên sóng truyền hình

TPO - Một sự cố đang làm dậy sóng dư luận sau trận đấu tại bảng E World Cup 2026 giữa Đức và Curacao. Shaun Evans, một trọng tài VAR, trở thành tâm điểm chỉ trích khi bị cáo buộc sử dụng một biểu tượng tay gây tranh cãi trên sóng truyền hình trực tiếp.

Sự việc xảy ra chỉ 4 giây sau khi máy quay hướng về phía Evans trong phòng VAR. Lúc này, vị trọng tài này đang thực hiện một cử chỉ úp ngược bàn tay phải, trong đó ngón cái và ngón trỏ chạm vào nhau tạo thành hình vòng tròn, còn các ngón khác duỗi thẳng. Cử chỉ này được Evans giữ nguyên trong khoảng 8 giây với nụ cười trên môi trước khi quay đi chỗ khác.

Ngay lập tức, những người hâm mộ đang theo dõi trực tiếp trận đấu đã chú ý đến hành động bất thường của ông. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc trên nhanh chóng bị cắt và lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội. Rất nhiều tài khoản đã lên tiếng cáo buộc trọng tài Australia đang cố tình quảng bá cho chủ nghĩa "da trắng thượng đẳng".

Các tổ chức khác cũng đồng tình với quan điểm trên. Theo Liên đoàn Chống Phỉ báng, những người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng thường sử dụng một cử chỉ tương tự, thường được biết đến là ký hiệu "OK", để ngầm thể hiện niềm tin tư tưởng của họ. Liên đoàn Chống Phỉ báng đã đưa dấu hiệu này vào danh sách các hành vi mang ý nghĩa thù hận.

Hành động gây tranh cãi của trọng tài Evans

Những gì xảy ra thổi bùng làn sóng phẫn nộ từ cộng đồng mạng toàn cầu, đặc biệt là trong bối cảnh World Cup - sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh - mang ý nghĩa đoàn kết và tôn trọng sự đa dạng sắc tộc.

Hãng tin FOX Sports Australia thì cho rằng đây chỉ là một thông điệp đùa vui của trọng tài Evans. Nó ý nghĩa tích cực hoặc đơn giản chỉ là một trò đùa vô hại, hoặc đơn giản là ông Evans chỉ muốn ra dấu với các bạn bè ở nhà, những người muốn thấy ông trên sóng trực tiếp.

Dù vậy, ông Evans khó tránh khỏi rắc rối. FIFA thừa nhận đã mở cuộc điều tra về vụ việc liên quan đến trọng tài Evans. “FIFA dự kiến ​​sẽ tập trung điều tra vào bối cảnh và ý định của vị trọng tài đằng sau cử chỉ này”, Daily Mail nhấn mạnh.