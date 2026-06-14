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HLV Klopp lật tẩy ý đồ của FIFA tại World Cup 2026

Hương Ly

TPO - HLV Jurgen Klopp cho rằng FIFA tận dụng từng phút, từng giây để khai thác thương mại ở World Cup 2026. Trước đó, HLV Pochettino cũng phản đối ý định dừng trận đấu 2 lần chỉ để tiếp nước.

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"Bóng đá đang bị thao túng bởi những người lãnh đạo ngồi trong phòng điều hòa. Họ vẽ ra quy định 'nghỉ uống nước' để vờ như đang bảo vệ sức khỏe cầu thủ và chống lại thời tiết nắng nóng. Nhưng thực chất, đó chỉ là cái cớ để họ làm hài lòng các nhà tài trợ", Yahoo Sport dẫn phát biểu mới gây chú ý của HLV Klopp.

"Một trận đấu World Cup đáng lẽ phải diễn ra liên tục và trôi chảy như một dòng sông. Thay vào đó, người ta lại cố tình chặn đứng nó ở giữa chừng chỉ để nhét quảng cáo vào. Việc này đang làm hỏng đi tinh thần đích thực và sự hấp dẫn của bóng đá", cựu HLV Liverpool tiếp tục chỉ trích.

Chiến lược gia người Đức đi trực diện vào vấn đề và nhấn mạnh cơ quan quyền lực nhất bóng đá đang dùng lý do bảo vệ sức khỏe cầu thủ như một "tấm khiên" để ngụy trang cho các mục đích bòn rút triệt để thương mại.

Klopp khẳng định quyết định dừng trận đấu ở phút 22 mỗi hiệp của FIFA để tiếp nước cho cầu thủ thực chất chỉ nhằm tạo khoảng trống cho các nhà đài chèn thêm quảng cáo kiếm lời. Điển hình như kênh truyền hình FOX ngay lập tức tận dụng 3 phút tạm dừng trận đấu để phát sóng các đoạn chương trình quảng cáo dày đặc.

Trước đó, FIFA thông báo sẽ cho trận đấu dừng 2 lần mỗi hiệp để tiếp nước cho cầu thủ. Cơ quan này đưa ra lý do World Cup 2026 diễn ra ở thời tiết nắng nóng và cầu thủ cần được bảo vệ. Tuy nhiên, điều chỉnh của FIFA vấp nhiều phản ứng từ giới chuyên môn và truyền thông thế giới.

HLV Mauricio Pochettino của tuyển Mỹ phản đối nước đi của FIFA. Ông khẳng định bản thân chỉ chấp nhận dừng trận đấu để cầu thủ tiếp nước trong điều kiện thời tiết cực đoan. Ngược lại, việc dừng trận đấu khi thời tiết đang rất tốt là điều hoàn toàn vô lý và không cần thiết, sẽ khiến trận đấu bị gãy vụn.

Tom Bogert và Paul Tenorio, 2 chuyên gia của The Athletic tố FIFA thực chất chỉ đang cố gắng tận thu thương mại. Họ chỉ trích gay gắt đài truyền hình FOX (Mỹ) vì sự cố bỏ lỡ mất vài giây bóng lăn chỉ vì bận phát sóng chương trình thương mại của Adidas.

Hương Ly
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