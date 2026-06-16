Đội tuyển quốc gia Việt Nam sẵn sàng cho vòng tuyển chọn Asian Games 2026 - bộ môn PUBG Mobile

Vòng Tuyển Chọn Asian Games 2026 - bộ môn PUBG Mobile sẽ khởi tranh từ ngày 19.06 và là cơ hội duy nhất để Đội tuyển Quốc gia Việt Nam giành suất tham dự sự kiện thể thao lớn nhất châu Á tại Aichi-Nagoya, Nhật Bản tháng 9 năm nay!

Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (Asian Games 2026) là tâm điểm của Thể thao điện tử (Esports) Việt Nam năm nay, trong bối cảnh bộ môn này lần thứ hai liên tiếp được tổ chức trong chương trình thi đấu chính thức. Đây là lần thứ ba Esports góp mặt tại Asian Games, nhưng là lần đầu tiên có đến 11 nội dung tranh huy chương, vượt trội so với các kỳ đại hội Asian Games 2018, tại Indonesia và Asian Games 2022, tại Trung Quốc.

Trong số 11 nội dung Thể thao điện tử tranh tài ở Asian Games 2026, PUBG Mobile tiếp tục được tín nhiệm và hứa hẹn là một trong những hạng mục thi đấu được theo dõi đông đảo. Trước đó, Vòng Tuyển Chọn Asian Games 2026 của bộ môn PUBG Mobile, được phối hợp tổ chức bởi Hội đồng Olympic châu Á (OCA), Liên đoàn Thể thao điện tử châu Á (AESF), Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA), Tencent Games và VNGGames, sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam trong vòng ba ngày 19.06 - 21.06, hướng tới mục tiêu cao nhất là các suất tham dự Asian Games năm nay.

Với sự tham gia so tài của 23 đội tuyển châu Á, đây cũng là sự kiện có quy mô lớn nhất trong số các vòng loại khu vực Asian Games dành cho bộ môn Thể thao điện tử. Ngoài ra, Vòng Tuyển Chọn này còn là cơ hội để người hâm mộ thể thao châu Á thể hiên sự ủng hộ và niềm tự hào với các đội tuyển.

Tất cả đội tuyển tham gia Vòng Tuyển Chọn Asian Games 2026 - bộ môn PUBG Mobile sẽ khởi động từ giai đoạn Vòng bảng, diễn ra trong hai ngày 19.06 (Bảng A) và 20.06 (Bảng B). 12 cái tên có thành tích cao nhất ở cả 2 bảng đấu sẽ bước vào ngày chung kết tổng 21.06 và thi đấu 6 trận tính điểm. Chung cuộc, 8 đội tuyển dẫn đầu sẽ giành quyền đến Nhật Bản để cạnh tranh huy chương tại kỳ Asian Games lần này. Với thể thức Battle Royale cơ bản, các đội sẽ thi đấu ở hai bản đồ Erangel và Miramar.

Trước đó, đã có 4 đội tuyển vào thẳng sự kiện chính của Asian Games 2026 là Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) (lần lượt là các đội đã giành thành tích Huy chương Vàng - Huy chương Bạc và Huy chương Đồng tại kỳ Asian Games 2022) và đội chủ nhà Nhật Bản.

Đội hình tuyển Quốc gia Việt Nam thi đấu Vòng Tuyển Chọn Asian Games 2026 - bộ môn PUBG Mobile gồm:

● Huấn luyện viên Lê Quang Huy - tên đại diện: VIE Cii

● Vận động viên Võ Minh Thắng - tên thi đấu: VIE HàDè

● Vận động viên Phạm Văn Trung - tên thi đấu: VIE Bowz

● Vận động viên Nguyễn Ngọc Thiện - tên thi đấu: VIE Topz

● Vận động viên Nguyễn Anh Quân - tên thi đấu: VIE Win

● Vận động viên Phạm Văn Hiếu - tên thi đấu: VIE Zhius

Các thành viên Đội tuyển Quốc gia Việt Nam đều chính là các thành viên nòng cốt của CLB Team Flash PUBG Mobile. Đây là tập thể đã liên tục lên ngôi tại các kỳ giải Vô địch Quốc gia Thể thao điện tử của nước nhà kể từ năm 2025, thậm chí còn vô địch các giải PUBG Mobile chuyên nghiệp quy mô Đông Nam Á. Tuy các vận động viên đều thuộc thế hệ 2006-2007, nhưng lại đang sở hữu kinh nghiệm thi đấu dày dạn ở các sân chơi quốc gia và quốc tế. Đặc biệt với cá nhân VĐV Nguyễn Anh Quân, trước đó anh còn giành Huy chương Vàng tại giải đấu mới SEA Esports Nations Cup 2026 ở nội dung đồng đội PUBG Mobile.

“Mục tiêu của Thể thao điện tử Việt Nam tại Asian Games 2026 rất rõ ràng. Về thành tích tổng thể, chúng ta phải làm tốt hơn kỳ đại hội trước đó, bởi lẽ đội tuyển nước nhà đã rất xuất sắc khi có mặt tại 4 trận tranh Huy chương Đồng của 4 nội dung nhưng đều để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ. Tại Asian Games 2026, Thể thao điện tử Việt Nam đặt mục tiêu có huy chương, thậm chí phấn đấu có từ 1-2 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng, góp phần giúp Đội tuyển Quốc gia Việt Nam xếp từ hạng 5-8 toàn đoàn, khẳng định vị thế trong top 10 châu Á đối với lĩnh vực Thể thao điện tử.” - theo chia sẻ từ ông Đỗ Việt Hùng, Chủ tịch Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam - VIRESA.

“Đối với các nội dung thi đấu Asian Games như PUBG Mobile, Liên Minh Huyền Thoại hay NARAKA: Bladepoint hiện do VNGGames phát hành tại thị trường Việt Nam, đây chắc chắn là cơ hội vàng để đội tuyển Esports Quốc gia mang về những huy chương danh giá, đóng góp vào thành tích chung của đoàn Thể thao Việt Nam. Đây đều là các bộ môn thế mạnh của chúng ta, từng giành thành tích cao ở các giải đấu chuyên nghiệp và cả những kỳ đại hội Đông Nam Á lẫn Châu Á. Ngoài ra, việc TP.HCM được lựa chọn đăng cai Vòng Tuyển Chọn của bộ môn PUBG Mobile cũng minh chứng cho uy tín và năng lực tổ chức, vận hành giải đấu ở quy mô châu lục của Việt Nam, với số lượng đội đông nhất trong tất cả các nội dung thi đấu. Từ đó có thể khẳng định rằng vị thế của Thể thao điện tử Việt Nam không chỉ có năng lực cạnh tranh thành tích thi đấu mà còn là khả năng đăng cai các sự kiện Esports quốc tế.” - ông Nguyễn Trần Sơn, Giám đốc phát triển Thể thao điện tử VNGGames cho biết.

Với sự chuẩn bị tốt nhất từ cả VIRESA và VNGGames, Đội tuyển Quốc gia Việt Nam được kỳ vọng sẽ đạt kết quả tốt sau Vòng Tuyển Chọn bộ môn PUBG Mobile để đặt chân tới Asian Games 2026, và xa hơn nữa là có thể cạnh tranh thành tích cùng những cường quốc Thể thao điện tử hàng đầu châu lục. Trước đó tại đại hội Asian Games 2022 (Hàng Châu), các vận động viên Esports nước nhà chỉ có thể về đích trong top 10 chung cuộc.

Để tiếp thêm tinh thần thi đấu dành cho Đội tuyển Quốc gia Việt Nam tại Vòng Tuyển Chọn Asian Games 2026 - bộ môn PUBG Mobile, hai đơn vị FanGTV và JBL Vietnam cũng sẽ đồng hành với tư cách là Đối tác chiến lược cũng như Đối tác thiết bị tai nghe chính thức của sự kiện. Đối với FanGTV - nền tảng livestreaming tân tiến được phát triển bởi FPT Play, hứa hẹn mang đến các nội dung Esports hấp dẫn cùng trải nghiệm mượt mà, trọn vẹn, giúp khán giả đắm chìm vào thế giới Esports đỉnh cao. Trong khi đó, đồng hành cùng giải đấu, JBL Quantum Series nâng tầm trải nghiệm âm thanh không gian, đưa các vận động viên vào cuộc phiêu lưu sống động, với công nghệ lọc âm thanh và tập trung giọng nói tối ưu, giúp mọi tín hiệu call team đều to rõ và rành mạch để thi đấu thuận lợi.

Để tìm hiểu thêm thông tin về nền tảng FanGTV và các sản phẩm JBL, bạn có thể theo dõi tại các trang chính thức của FanGTV và JBL Vietnam.

Vòng Tuyển Chọn Asian Games 2026 - bộ môn PUBG Mobile sẽ phát sóng từ 16 giờ 30 vào các ngày 19 - 21.06, tại các kênh truyền thông của PUBG Mobile và PUBG Mobile Esports.