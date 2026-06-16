Điều gì giúp 'gã tí hon' Cape Verde tạo địa chấn trước Tây Ban Nha?

TPO - Cho đến những phút bù giờ hiệp 2, nhiều cầu thủ Cape Verde vẫn pressing quyết liệt và cầm bóng, dốc bóng ở tốc độ cao. Nền tảng thể chất tuyệt vời là một trong những yếu tố giúp "gã tí hon" lần đầu dự World Cup cầm hòa thành công Tây Ban Nha.

Hãy nhìn vào những con số thống kê sau trận: Tây Ban Nha cầm bóng đến 74%, thực hiện 764 đường chuyền, dứt điểm 23 lần (8 tình huống trúng đích) và được hưởng 11 quả phạt góc. Mọi thứ đều vô nghĩa khi "La Roja" không thể chọc thủng lưới Cape Verde. Nhà ĐKVĐ EURO gây thất vọng nặng nề. Nhưng trước hết cần dành lời khen cho Cape Verde vì màn trình diễn kiên cường và quả cảm.

Sự bất lực của Tây Ban Nha

Trước giờ bóng lăn, đây là trận đấu được đánh giá chênh lệch bậc nhất vòng bảng World Cup 2026. Tây Ban Nha bước vào giải đấu với khí thế ngút trời của nhà vô địch EURO, nắm trong tay đội hình được định giá hơn một tỷ euro. Cape Verde là tân binh của World Cup, mang đến lực lượng có nhiều cầu thủ đang chơi ở giải VĐQG Pháp và Bồ Đào Nha.

Cape Verde không giấu ý đồ chơi tử thủ trước Tây Ban Nha. HLV Bubista bố trí cho đại diện châu Phi sơ đồ 4-2-3-1. Nhưng thực tế, khi Cape Verde co cụm phòng ngự, họ giăng ra 3 lớp với 5 hậu vệ, 4 người phong tỏa tuyến giữa và Livamento hoạt động cao nhất, nắm vai trò pressing từ vị trí hậu vệ Tây Ban Nha cầm bóng.

Biều đồ nhiệt của Tây Ban Nha sau 40 phút. Họ chật vật để đưa bóng vào 1/3 cuối sân.

The Guardian cho rằng yếu tố quyết định làm nên thành công cho Cape Verde là duy trì cự ly đội hình chặt chẽ và kỷ luật. Pedri và Fabian Ruiz không có không gian để cầm bóng quá lâu, đa phần chuyền ngang hoặc chuyền về. Cả đội hình Cape Verde không lao vào pressing ngay lập tức mà ưu tiên giữ vị trí chặt chẽ để phòng ngự khu vực.

Sau 40 phút ở hiệp một, biểu đồ nhiệt từ WhoScored chỉ ra chi tiết đáng chú ý: Tầm hoạt động của Tây Ban Nha phủ xanh khu vực từ vạch giữa sân đến trước vùng cấm địa (zone 14). Nhưng ở khu vực chủ chốt là vùng cấm của Cape Verde, tất cả chỉ là màu trắng xóa. Oyarzabal bị chia cắt hoàn toàn trong vai trò mũi nhọn hàng công Tây Ban Nha. Gavi và Ferran Torres dạt cánh nhiều hơn là xâm nhập vào vùng cấm.

Tây Ban Nha thực hiện rất nhiều tình huống sút xa của Ruiz và Pedri, điều đó thể hiện sự bế tắc của "La Roja". Đến khi Tây Ban Nha tạo ra cơ hội rõ ràng ở phút 38, với pha xâm nhập đột biến hiếm hoi của Torres, họ bị xà ngang từ chối, tiếp đó đến lượt thủ môn Vozinho phản xạ quá hay.

Tây Ban Nha chỉ có 2 cơ hội nguy hiểm trong 45 phút đầu tiên, đó là thành công vượt bậc của Cape Verde khi "gã tí hon" của châu Phi phải chơi phòng ngự tử thủ. Họ bị động đuổi theo bóng nhưng không nao núng. Cầu thủ Cape Verde nhanh, khỏe và ra quyết định dứt khoát, đó là cơ sở để họ phong tỏa những đôi chân thanh thoát bên phía Tây Ban Nha.

Sang hiệp 2, tần suất sút xa của Tây Ban Nha còn lớn hơn hiệp một. Khi Ruiz liên tục dứt điểm trong vô vọng từ khoảng cách 20-25m, rồi Pedri phải tạt bóng để tìm kiếm sự đột biến, HLV Luis de la Fuente không đủ kiên nhẫn. Tây Ban Nha đưa Lamine Yamal, Dani Olmo và Nico Williams vào sân để cải thiện chất lượng tấn công.

Cape Verde đã sẵn sàng cho kịch bản phải đối phó với Yamal. Khi thần đồng Tây Ban Nha cầm bóng, 2-3 cầu thủ áo trắng ập vào pressing. Yamal có một số tình huống xử lý đột biến ở cánh và rê qua người thành công. Nhưng khi Yamal làm tốt nhiệm vụ của mình, Cape Verde lại có phương án từ lớp phòng ngự tiếp theo để phong tỏa khu vực cấm địa.

Một lần nữa, phải dành lời khen cho Cape Verde vì trận đấu duy trì cự ly phòng ngự chặt chẽ và gần như không có hậu vệ mắc sai lầm cá nhân. Bộ đôi trung vệ của Cape Verde được chấm điểm rất cao, đó là Pico (7,6 điểm) và Diney (8,5 điểm). Oyarzabal chơi mờ nhạt cả trận, đến khi có cơ hội dứt điểm ở phút 88, Diney kịp chặn đứng cú sút trước khi thủ môn Vozinha phải trổ tài.

Ở khung gỗ, Vozinha còn chơi tuyệt vời hơn nữa với 7 pha cứu thua. Siêu máy tính dự đoán trong 7 tình huống đó, Vozinha sẽ nhận ít nhất 1,5 bàn thua. Nhưng không, một tay thủ môn 40 tuổi giải quyết tất cả và được chấm 9,7 điểm để là ngôi sao sáng nhất trận đấu.

Cape Verde phòng ngự quá cứng ở trận này.

Cú vấp cần thiết cho Tây Ban Nha

Giành một điểm ở ngày ra quân không phải là chuyện thảm họa cho Tây Ban Nha. Từ cú vấp này, "La Roja" sẽ định hình chuẩn xác sức mạnh của họ tại World Cup 2026, khi phải xếp các phương án B cho hàng công. Hôm nay, HLV Luis de la Fuente đặt niềm tin vào bộ ba Ferran Torres, Oyarzabal và Gavi. Cả 3 đều chơi tệ trước Cape Verde.

Cả Gavi và Torres không thể trở thành mũi khoan lợi hại ở biên như khi Yamal và Williams hiện diện trên sân. Gavi thường xuyên bó vào trung lộ, theo đúng cảm quan của một tiền vệ trung tâm. Torres thì thiếu tốc độ và sự hiệu quả khi chơi trực diện để khoét mạnh vào biên.

Tây Ban Nha gần như bất lực trong các miếng đánh trung lộ vì Cape Verde duy trì cự ly đội hình với đông quân số ở giữa quá tốt. Đã có thời điểm "La Roja" thử các phương án đánh biên, từ những đường chuyền đảo cánh của Pedri và Rodri. Song, Torres và Gavi mất hút. Sự kết nối giữa tiền đạo cánh Tây Ban Nha và 2 hậu vệ biên Cucurella - Llorente cũng gặp vấn đề lớn ở trận này.

Chỉ khi Yamal vào sân, lối chơi Tây Ban Nha mới khởi sắc. Sự khác biệt được thể hiện rõ từ những pha Yamal khoét biên trực diện, rê bóng qua hậu vệ Cape Verde và khiến đối thủ xáo trộn. Nếu không phải là pha rê bóng, nhãn quan của Yamal sẽ tạo ra điều gì đó khác biệt. Điển hình như tình huống phút 88, thần đồng Barca "vẩy" trivela để chuyền cho Olmo. Olmo tiếp tục chuyền cho Oyarzabal và tạo ra cơ hội rõ ràng.

Tây Ban Nha chơi tốt hơn hẳn khi Yamal vào sân.

Tây Ban Nha cần Yamal và Williams trở lại trạng thái sung mãn nhất. Khi đó, sức mạnh tối ưu của nhà ĐKVĐ EURO mới được thể hiện, với lối chơi xoay chuyển biến hóa giữa kiểm soát bóng chủ động từ trung lộ và tạo ra những miếng đánh vỗ mặt ở biên. Sau trận đấu với Cape Verde, Torres mất điểm nghiêm trọng. Gavi cho thấy anh không phù hợp để chơi ở đó.

Oyarzabal là điểm đen ở vị trí tiền đạo mũi nhọn. Trước khi World Cup 2026 khởi tranh, giới chuyên môn đã nói nhiều đến vị trí tiền đạo cắm của Tây Ban Nha, nơi mà HLV Luis de la Fuente không có phương án nào ở đẳng cấp hàng đầu. Oyarzabal được chọn cho ngày ra quân vì yếu tố kinh nghiệm và đã quen với hệ thống của "La Roja" dưới thời HLV Luis de la Fuente. Song, phong độ của Oyarzabal sa sút trầm trọng.

Tây Ban Nha phải giải quyết tốt đầu ra bàn thắng để tiến xa ở sân chơi World Cup 2026. Sau trận hòa Cape Verde, ít nhiều HLV Luis de la Fuente phải lo lắng vì chất lượng tấn công của đội nhà.