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Havertz, Ayari và Balogun dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày Vàng World Cup 2026

Trọng Đạt

TPO - Tiền đạo Kai Havertz (Đức), tiền vệ Yasin Ayari (Thụy Điển) và chân sút Folarin Balogun (Mỹ) đang là những cái tên dẫn đầu cuộc đua giành Chiếc giày Vàng tại World Cup 2026 sau những màn trình diễn bùng nổ ở lượt trận mở màn vòng bảng.

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Folarin Balogun.

Sau những ngày thi đấu đầu tiên của FIFA World Cup 2026, cuộc đua tới danh hiệu Chiếc giày Vàng - phần thưởng dành cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải đấu - đã bắt đầu nóng lên với sự xuất hiện của ba ứng viên sáng giá.

Tiền đạo Folarin Balogun là người tạo dấu ấn đầu tiên khi lập cú đúp trong hiệp một, góp công lớn giúp đội tuyển Mỹ đánh bại Paraguay 4-1 ở trận ra quân bảng D. Chân sút 25 tuổi đang khoác áo Monaco cũng đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi từ hai bàn thắng trở lên cho tuyển Mỹ trong một trận đấu World Cup kể từ năm 1930.

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Kai Havertz.

Không chịu kém cạnh, Kai Havertz khẳng định vai trò đầu tàu trên hàng công tuyển Đức bằng cú đúp trong chiến thắng đậm 7-1 trước Curaçao ở bảng E. Màn trình diễn ấn tượng của ngôi sao Arsenal góp phần giúp “Cỗ xe tăng” gửi lời cảnh báo tới các đối thủ ngay từ trận đấu đầu tiên.

Trong khi đó, tiền vệ Yasin Ayari trở thành bất ngờ thú vị của giải đấu khi tỏa sáng với hai pha lập công trong chiến thắng 5-1 của Thụy Điển trước Tunisia. Cú đúp của cầu thủ trẻ này giúp Thụy Điển có màn khởi đầu thuận lợi và đưa Ayari vào nhóm dẫn đầu danh sách ghi bàn.

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Yasin Ayari

Dù vậy, cuộc đua Chiếc giày Vàng vẫn còn ở giai đoạn rất sớm. Nhiều đội tuyển trong số 48 đại diện góp mặt tại World Cup 2026 vẫn chưa thi đấu trận mở màn, đồng nghĩa hàng loạt chân sút hàng đầu thế giới vẫn còn nguyên cơ hội bứt phá.

Với việc vòng bảng mới chỉ bắt đầu, danh sách ứng viên cho danh hiệu Vua phá lưới hứa hẹn sẽ còn liên tục thay đổi trong những ngày và tuần tới, khi những ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới lần lượt xuất trận.

Bảng xếp hạng Chiếc giày Vàng World Cup 2026

2 bàn thắng

Folarin Balogun (Mỹ) – 0 kiến tạo, thi đấu 77 phút

Yasin Ayari (Thụy Điển) – 0 kiến tạo, thi đấu 100 phút

Kai Havertz (Đức) – 0 kiến tạo, thi đấu 100 phút

1 bàn thắng

Deniz Undav (Đức) – 2 kiến tạo, thi đấu 31 phút

Alexander Isak (Thụy Điển) – 2 kiến tạo, thi đấu 94 phút

Nathaniel Brown (Đức) – 1 kiến tạo, thi đấu 77 phút

Hwang In-beom (Hàn Quốc) – 1 kiến tạo, thi đấu 87 phút

Viktor Gyokeres (Thụy Điển) – 1 kiến tạo, thi đấu 100 phút

Mikel Svanberg (Thụy Điển) – 0 kiến tạo, thi đấu 13 phút

Giovanni Reyna (Mỹ) – 0 kiến tạo, thi đấu 17 phút

Cyle Larin (Canada) – 0 kiến tạo, thi đấu 20 phút

Oh Hyeon-gyu (Hàn Quốc) – 0 kiến tạo, thi đấu 28 phút

Amad Diallo (Bờ Biển Ngà) – 0 kiến tạo, thi đấu 43 phút

Mauricio (Paraguay) – 0 kiến tạo, thi đấu 53 phút

Nestory Irankunda (Australia) – 0 kiến tạo, thi đấu 64 phút

Jovo Lukic (Bosnia và Herzegovina) – 0 kiến tạo, thi đấu 65 phút

Jamal Musiala (Đức) – 0 kiến tạo, thi đấu 69 phút

Crysencio Summerville (Hà Lan) – 0 kiến tạo, thi đấu 72 phút

Felix Nmecha (Đức) – 0 kiến tạo, thi đấu 77 phút

Raul Jimenez (Mexico) – 0 kiến tạo, thi đấu 79 phút

Julian Quinones (Mexico) – 0 kiến tạo, thi đấu 82 phút

John McGinn (Scotland) – 0 kiến tạo, thi đấu 86 phút

Ismael Saibari (Morocco) – 0 kiến tạo, thi đấu 92 phút

Daichi Kamada (Nhật Bản) – 0 kiến tạo, thi đấu 99 phút

Keito Nakamura (Nhật Bản) – 0 kiến tạo, thi đấu 99 phút

Virgil van Dijk (Hà Lan) – 0 kiến tạo, thi đấu 99 phút

Ladislav Krejci (CH Czech) – 0 kiến tạo, thi đấu 100 phút

Connor Metcalfe (Australia) – 0 kiến tạo, thi đấu 100 phút

Omar Rekik (Tunisia) – 0 kiến tạo, thi đấu 100 phút

Livano Comenencia (Curaçao) – 0 kiến tạo, thi đấu 100 phút

Nico Schlotterbeck (Đức) – 0 kiến tạo, thi đấu 100 phút

Breel Embolo (Thụy Sĩ) – 0 kiến tạo, thi đấu 103 phút

Vinicius Junior (Brazil) – 0 kiến tạo, thi đấu 104 phút

Tiêu chí xếp hạng Chiếc giày Vàng:

Trong trường hợp các cầu thủ bằng số bàn thắng, FIFA sẽ lần lượt xét các chỉ số phụ:

1. Số pha kiến tạo.

2. Tổng thời gian thi đấu (cầu thủ thi đấu ít phút hơn sẽ được xếp trên).

3. Nếu vẫn bằng nhau, các cầu thủ sẽ đồng nhận danh hiệu.

Trọng Đạt
#World Cup 2026 #Chiếc giày Vàng #Havertz #Ayari #Balogun #bóng đá

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