Nhận định Bỉ vs Ai Cập, 02h00 ngày 16/6: Cú đấm của 'Quỷ đỏ'

TPO - Nhận định bóng đá Bỉ vs Ai Cập, Bảng G World Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau nhiều năm liên tiếp lỡ hẹn với những danh hiệu lớn, liệu thế hệ vàng của bóng đá Bỉ còn đủ khả năng chinh phục đỉnh cao? Cuộc đối đầu với Ai Cập không chỉ là trận đấu mở màn quan trọng mà còn là bài kiểm tra cho tham vọng của "Quỷ đỏ" tại World Cup 2026.

Bỉ thất bại trước Ai Cập trong lần chạm trán gần nhất.

Nhận định Bỉ vs Ai Cập

Bốn năm sau cú sốc bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2022 tại Qatar, đội tuyển Bỉ bước vào chiến dịch World Cup 2026 với rất nhiều kỳ vọng nhưng cũng không ít áp lực. Đây có thể là một trong những cơ hội cuối cùng để thế hệ vàng của bóng đá Bỉ để lại dấu ấn lớn trên đấu trường quốc tế.

Trong hơn một thập kỷ qua, bóng đá Bỉ sở hữu một lứa cầu thủ được đánh giá thuộc hàng xuất sắc nhất lịch sử quốc gia. Tuy nhiên, thành công thực sự vẫn luôn lẩn tránh họ. Thế hệ vàng của Bỉ vẫn chưa thể lên ngôi vô địch tại các giải đấu lớn, thành tích tốt nhất là giành tấm huy chương đồng tại World Cup 2018. Chính vì vậy, World Cup 2026 được xem như cơ hội để thế hệ vàng của bóng đá Bỉ khép lại hành trình bằng một dấu ấn đáng nhớ.

Chiến dịch vòng loại World Cup 2026 của Bỉ diễn ra khá suôn sẻ. Đội bóng của HLV Garcia thể hiện sức mạnh vượt trội khi đứng đầu bảng với 18 điểm sau tám trận đấu. Họ ghi tới 29 bàn thắng và chỉ để thủng lưới bảy lần, cho thấy sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Không chỉ giành vé sớm, Bỉ còn tạo cảm giác rằng đội bóng đang dần tìm lại bản sắc. Những cầu thủ trẻ được trao cơ hội nhiều hơn, trong khi các cựu binh vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định của đội tuyển.

Sau khi hoàn tất nhiệm vụ ở vòng loại, Bỉ bước vào loạt trận giao hữu nhằm chuẩn bị cho World Cup. Đây là giai đoạn để HLV Garcia thử nghiệm chiến thuật và đánh giá chiều sâu đội hình. Kết quả mang lại khá khả quan khi “Quỷ đỏ” thắng ba trong bốn trận gần nhất, lần lượt vượt qua Mỹ, Croatia và Tunisia. Dù các trận giao hữu không thể phản ánh đầy đủ sức mạnh của đội bóng, những tín hiệu này vẫn giúp người hâm mộ có thêm lý do để lạc quan trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Bỉ chuẩn bị rất tốt cho World Cup 2026.

Ở phía bên kia chiến tuyến, đội tuyển Ai Cập cũng bước vào World Cup 2026 với quyết tâm khẳng định vị thế. Đây là lần thứ ba trong lịch sử họ giành quyền tham dự giải đấu, và là lần thứ hai trong ba kỳ World Cup gần đây góp mặt. So với nhiều đội tuyển châu Phi khác, Ai Cập sở hữu bề dày truyền thống đáng nể, đặc biệt ở đấu trường Cúp bóng đá châu Phi (AFCON). Tuy nhiên, tại World Cup, họ vẫn chưa tạo được nhiều dấu ấn. Trong lần gần nhất tham dự giải đấu, Ai Cập kết thúc giải đấu với ba trận thua.

Con đường đến World Cup 2026 của Ai Cập diễn ra thuận lợi. Đội bóng của HLV Hossam Hassan đứng đầu bảng đấu khu vực châu Phi với 26 điểm sau 10 trận, bất bại trong suốt chiến dịch vòng loại. Thành tích này cho thấy sự ổn định và bản lĩnh của đội tuyển Bắc Phi Kể từ sau thất bại tại AFCON, Hossam Hassan đã có thêm thời gian để xây dựng đội bóng. Trong năm trận quốc tế gần nhất, Ai Cập giành hai chiến thắng, hòa một và thua hai. Họ ghi được sáu bàn thắng và chỉ để thủng lưới hai lần, cho thấy hàng phòng ngự vẫn là điểm tựa quan trọng.

Salah vẫn là điểm tựa của Ai Cập.

Cuộc chạm trán giữa Ai Cập và Bỉ cũng mang đến nhiều thống kê thú vị. Trong bốn lần gặp nhau trước đây, Ai Cập giành tới ba chiến thắng, còn Bỉ chỉ thắng một trận. Lần đối đầu gần nhất diễn ra vào tháng 11/2022 và Ai Cập đánh bại Bỉ với tỷ số 2-1 trong trận giao hữu.

Kết quả ấy cho thấy đại diện châu Phi hoàn toàn có khả năng gây khó khăn cho “Quỷ đỏ”, đặc biệt khi họ sở hữu lối chơi giàu tính tổ chức và luôn thi đấu với tinh thần quyết tâm cao. Tuy nhiên, Bỉ vẫn được đánh giá cao hơn hẳn do sở hữu dàn nhân sự vượt trội về trình độ, nhiều cầu thủ của họ đang thi đấu cho các đội bóng lớn tại châu Âu.

Dự đoán kết quả.

Phong độ, lịch sử đối đầu Bỉ vs Ai Cập

Bỉ đang sở hữu chuỗi 13 trận bất bại, trong đó có 9 chiến thắng. Đoàn quân của Rudi Garcia thắng 3/4 trận đấu trong năm 2026.

Ai Cập đã thi đấu 8 trận trong năm nay, giành 4 chiến thắng và thua tới 3 trận.

Bỉ và Ai Cập chưa từng chạm trán nhau tại FIFA World Cup.

Thông tin lực lượng Bỉ vs Ai Cập

Cả hai đội tuyển đều có lực lượng tốt nhất.

Đội hình dự kiến Bỉ vs Ai Cập

Bỉ (4-2-3-1): Courtois; Meunier, Ngoy, Theate, De Cuyper; Onana, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere.

Ai Cập (4-2-3-1): Shobeir; Hany, Yasser Ibrahim, Abdelmonem, Ahmed Fatouh; Marawan Attia, Mohanad Lasheen; Salah, Emam Ashour, Trezeguet; Marmoush.

Dự đoán tỷ số Bỉ 2-1 Ai Cập

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