Nhận định Thụy Điển vs Tunisia, 9h00 ngày 15/6: Gyokeres - Isak sẽ tỏa sáng?

TPO - Nhận định bóng đá Thụy Điển vs Tunisia, bảng F World Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Thụy Điển trở lại sân khấu World Cup sau 8 năm vắng mặt, trong khi Tunisia tiếp tục theo đuổi mục tiêu vượt qua vòng bảng lần đầu tiên trong lịch sử.

Nhận định trước trận Thụy Điển vs Tunisia

Thụy Điển bước vào World Cup 2026 theo cách không nhiều người nghĩ tới. Đội bóng Bắc Âu không thắng trận nào ở vòng loại chính thức nhưng vẫn giành vé thông qua suất play-off nhờ vào việc có thành tích tốt tại UEFA Nations League. Tại đây, thầy trò Graham Potter đánh bại Ukraine 3-1 trước khi vượt qua Ba Lan 3-2 nhờ bàn thắng muộn của Viktor Gyokeres.

Đây là lần thứ 13 Thụy Điển góp mặt tại World Cup và là lần đầu tiên kể từ năm 2018. Đội bóng áo vàng từng vào tứ kết tại Nga cách đây 8 năm và duy trì thành tích vượt qua vòng bảng ở 4 kỳ World Cup gần nhất tham dự. HLV Graham Potter đang đặt kỳ vọng vào thế hệ mới với những cái tên như Alexander Isak, Viktor Gyokeres, Anthony Elanga hay Lucas Bergvall.

Tuy nhiên, hàng thủ vẫn là vấn đề khiến Thụy Điển lo lắng. Đội bóng Bắc Âu đã thủng lưới trong 11 trận liên tiếp kể từ tháng 6/2025. Các trận giao hữu trước giải cũng cho thấy điều đó khi họ thua Na Uy 1-3 và hòa Hy Lạp 2-2. Đổi lại, Thụy Điển ghi bàn ở 6 trận gần nhất và sở hữu hàng công có khả năng tạo khác biệt.

Phía bên kia chiến tuyến, Tunisia có hành trình vòng loại thuyết phục hơn nhiều. Đại diện châu Phi giành 28/30 điểm tối đa, thắng 9 trong 10 trận và không để thủng lưới lần nào. Đội bóng của HLV Sabri Lamouchi bỏ xa đội xếp sau tới 13 điểm để giành vé dự World Cup lần thứ 7 trong lịch sử.

Dù vậy, Tunisia chưa từng vượt qua vòng bảng sau 6 lần tham dự trước đây. Phong độ gần đây của "Đại bàng Carthage" cũng đặt ra nhiều dấu hỏi khi họ thua Mali ở AFCON, thất bại 0-1 trước Áo và nhận trận thua 0-5 trước Bỉ trong trận giao hữu cuối cùng trước World Cup. Tunisia cũng không ghi bàn ở 3 trận gần nhất.

Cuộc đối đầu tại Guadalupe được dự báo là màn so tài giữa hàng công giàu tốc độ của Thụy Điển và hệ thống phòng ngự giàu tính tổ chức của Tunisia. Nếu duy trì hiệu suất ghi bàn như giai đoạn play-off, đại diện châu Âu có cơ hội lớn để khởi đầu thuận lợi.

Phong độ, lịch sử đối đầu Thụy Điển vs Tunisia

Thụy Điển thắng 2, hòa 2 và thua 2 trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Đội bóng Bắc Âu ghi bàn ở cả 6 trận nhưng chỉ giữ sạch lưới 1 lần.

Tunisia thắng 1, hòa 2 và thua 3 trong 6 trận gần đây. Đại diện châu Phi không ghi bàn ở 3 trận liên tiếp trước khi bước vào World Cup.

Hai đội từng gặp nhau 4 lần trong các trận giao hữu. Thụy Điển thắng 2 trận, Tunisia thắng 1 trận và hai đội hòa nhau 1 lần. Lần gần nhất diễn ra năm 2003, Tunisia giành chiến thắng 1-0 trên sân nhà.

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Thông tin lực lượng Thụy Điển vs Tunisia

Thụy Điển không ghi nhận ca chấn thương nghiêm trọng nào trước trận ra quân. Gabriel Gudmundsson gặp vấn đề về sức khỏe và bỏ ngỏ khả năng thi đấu, nhưng Victor Lindelof, Anthony Elanga, Benjamin Nygren và Alexander Bernhardsson đều đã trở lại tập luyện bình thường. HLV Graham Potter nhiều khả năng tiếp tục đặt niềm tin vào bộ đôi Viktor Gyokeres - Alexander Isak, những người đã ghi tổng cộng 37 bàn cho đội tuyển quốc gia.

Tunisia hành quân đến Mexico với lực lượng gần như đầy đủ. HLV Sabri Lamouchi dự kiến trao cơ hội đá chính cho Hannibal Mejbri và Rani Khedira sau trận thua Bỉ. Trên hàng thủ, Omar Rekik tiếp tục giữ vai trò chỉ huy trước khung thành của Abdelmouhib Chamakh, trong khi Ellyes Skhiri vẫn là nhân tố quan trọng nơi tuyến giữa.

Đội hình dự kiến 2 CLB,