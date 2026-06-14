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Nhận định Bờ Biển Ngà vs Ecuador, 06h00 ngày 15/6: Voi rừng đấu bê tông thép

Vĩnh Xuân

TPO - Cuộc đối đầu giữa Bờ Biển Ngà và Ecuador dự báo sẽ khó lường khi đôi bên khá đồng cân, đồng lạng và giàu tính đối kháng về lối chơi.

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Amad Diallo là niềm hy vọng của Bờ Biển Ngà ở World Cup 2026

Bờ Biển Ngà đến World Cup 2026 với tư cách đội cúp châu Phi năm 2024 (AFCON). Đội bóng của HLV HLV Emerse Fae mang đặc điểm điển hình của các đội bóng châu Phi, giàu thể lực và sự ngẫu hứng, tranh chấp quyết liệt.

Với đội hình sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu, Bờ Biển Ngà cũng không kém phần kỹ thuật và có độ "quái" trong thi đấu. Điều này khiến cho họ trở nên nguy hiểm với bất kỳ đối thủ nào. Amad Diallo là cái tên nổi bật và được chú ý nhất của Bờ Biển Ngà khi đang khoác áo Manchester United ở Ngoại hạng Anh.

Tại vòng loại khu vực châu Phi, Bờ Biển Ngà giành ngôi đầu bảng F với 26 điểm sau 10 trận, cho thấy phong độ ổn định. Trước khi đến World Cup, Bờ Biển Ngà cũng trải qua chuỗi 4 trận toàn thắng. Đại diện châu Phi thường có xu hướng chơi tấn công mạnh mẽ khi gặp những đối thủ ngang tầm.

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Ecuador là đội bóng khó đoán ở World Cup 2026

Bên kia chiến tuyến, Ecuador cũng giành vé tham dự World Cup 2026 một cách ấn tượng khi đứng nhì bảng khu vực Nam Mỹ, chỉ sau Argentina. Ecuador đã bất bại 10 trận gần nhất với 6 chiến thắng và 4 trận hoà.

Đội hình Ecuador không có nhiều cầu thủ nổi bật nhưng lại đồng đều, chơi gắn kết và kỷ luật khiến cho họ trở nên rất khó đánh bại. Lối chơi hiện đại kết hợp những cầu thủ giàu kỹ thuật khiến cho Ecuador trở nên khó lường, đặc biệt họ rất biết chớp thời cơ khi cơ hội đến. Ecuador được đánh giá có hàng phòng ngự bậc nhất World Cup 2026 với bộ đôi trung vệ Hincapie - Pacho, hậu vệ cánh Estupinan, và tiền vệ phòng ngự Caicedo trấn giữ khu vực trung lộ.

Tại bảng E, Đức được đánh giá là ứng viên số 1 cho ngôi đầu bảng sẽ gặp Curacao, đội bị đánh giá thấp nhất, ở trận ra quân. Cuộc đối đầu giữa Bờ Biển Ngà và Ecuador vì vậy đặc biệt quan trọng với cả 2 khi có thể quyết định suất thứ 2 vượt qua vòng bảng. Điều này càng khiến cho trận đấu giữa đôi bên trở nên khó lường.

Dự đoán Bờ Biển Ngà vs Ecuador 1-1

Vĩnh Xuân
#World Cup 2026 #bảng E World Cup 2026 #Bờ Biển Ngà #Ahmad Diallo #Ecuador

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