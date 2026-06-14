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Thể thao

Trực tiếp chung kết Cúp QG Ninh Bình vs Công an TPHCM (18h00 ngày 14/6): Nối dài mạch thăng hoa

Đặng Lai
Tiểu Phùng

TPO - Ninh Bình bước vào trận đấu với mạch 3 trận toàn thắng và trận nào cũng thắng áp đảo. Với lợi thế sân bãi cùng phong độ thăng hoa, đội bóng cố đô đang tràn trề cơ hội nâng cao chiếc cúp vô địch vào cuối mùa.

report CĐV 2 đội đang háo hức cho trận chung kết tại Ninh Bình Arena
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report Tiến Linh ngôi dự bị bên phía CATPHCM
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Kể từ khi HLV Chu Đình Nghiêm ngồi vào chiếc ghế nóng, Ninh Bình như được "thay da đổi thịt" và thực sự trở thành một thế lực đáng gờm. Với vị HLV này trên băng ghế chỉ đạo, họ toàn thắng cả 3 trận gần nhất với những màn trình diễn chất lượng. Tại LPBank V.League 1, Ninh Bình lần lượt đánh bại Thanh Hóa 2-0 và hạ gục Hà Tĩnh 3-0.

Đặc biệt ở vòng bán kết Cúp Quốc gia vừa qua, đội chủ sân Ninh Bình đã thi đấu bùng nổ và đè bẹp đối thủ mạnh Thể Công với tỷ số 4-1. Cần nhớ rằng, trước khi HLV họ Chu cập bến, Ninh Bình chỉ có vỏn vẹn 1 trận thắng cách biệt từ 2 bàn trở lên trong suốt 17 trận.

Điểm rơi phong độ hoàn hảo cùng đội hình không sứt mẻ đang tiếp thêm sự tự tin rất lớn cho đội bóng áo đỏ. Hơn nữa, nếu giành chức vô địch, Ninh Bình sẽ chính thức nắm trong tay tấm vé tham dự Cúp C1 Đông Nam Á mùa tới.

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Tuy nhiên, thử thách mang tên CA TP.HCM cũng mang theo tham vọng không hề nhỏ. Dù trải qua biến động trên băng ghế huấn luyện khi HLV Lê Huỳnh Đức rời đi, trợ lý Phùng Thanh Phương đã nhanh chóng ổn định nội bộ và chèo lái đội bóng thi đấu cực kỳ ấn tượng. Bằng chứng rõ nét nhất là chiến thắng vang dội 4-2 ngay trên "chảo lửa" Thiên Trường của một Nam Định được đánh giá cao hơn hẳn ở vòng bán kết.

Nhìn chung, trận chung kết hứa hẹn sẽ diễn ra kịch tính với thế trận đôi công hấp dẫn. Dù CA TPHCM đang cho thấy sự lì lợm và quyết tâm cao độ, nhưng Ninh Bình vẫn là những người được đánh giá nhỉnh hơn. Với dàn sao chất lượng, sự già dơ của vị thuyền trưởng tài ba cùng điểm tựa sân nhà, chiếc cúp vô địch nhiều khả năng sẽ ở lại với mảnh đất cố đô Hoa Lư.

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Đặng Lai
Tiểu Phùng
#Ninh Bình #Công an TPHCM #bóng đá #vòng loại #cúp vô địch #LPBank #bóng đá Việt Nam #Trực tiếp Ninh Bình vs Công an TPHCM

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