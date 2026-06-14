Nhận định Hà Lan vs Nhật Bản, 03h00 ngày 15/6: Kiếm sắc gặp khiên dày

TPO - Nhận định bóng đá Hà Lan vs Nhật Bản, 03h00 ngày 15/6, World Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Hà Lan có truyền thống khởi đầu thắng lợi ở World Cup. Nhưng Nhật Bản đang đạt phong độ cao và phòng ngự rất hay. Liệu “kiếm sắc” của HLV Koeman có thắng được “khiên dày” của HLV Moriyasu?

Hà Lan bước vào VCK World Cup thứ 12 trong lịch sử với sự tự tin lớn. Đội bóng của HLV Ronald Koeman đặt mục tiêu giành thắng lợi ngay trận ra quân gặp Nhật Bản để tạo đà cho một kỳ World Cup thành công hơn so với 4 năm trước.

Sau khi không vượt qua vòng loại năm 2018, Hà Lan đã lọt vào tứ kết của World Cup 2022 và chỉ không may mắn dừng bước trước Argentina của Messi. Đội bóng xứ sở hoa tulip cũng đã 3 lần vào chung kết World Cup ở các năm 1974, 1978 và 2010, và không có đội nào khác về nhì nhiều hơn mà chưa từng vô địch như họ.

Tại giải đấu năm nay, một trong những điểm tựa quan trọng của Hà Lan là cái duyên thắng trận mở màn. Đội bóng đến từ vùng đất thấp này đã bất bại trong 9 trận mở màn gần nhất tại các VCK World Cup, trong đó họ thắng 7 và hòa 2 trận.

Lần cuối cùng đội tuyển Hà Lan bị đánh bại trong trận đấu đầu tiên của một kỳ World Cup là vào năm 1938, khi đó họ thua Tiệp Khắc (cũ) với tỷ số 3-0. Trong một bảng đấu còn những đối thủ rất khó nhằn khác là Thụy Điển và Tunisia, Hà Lan cần tranh thủ vượt lên ngay bằng cách đánh bại Nhật Bản đêm nay.

Nhưng ở bên kia chiến tuyến, Nhật Bản dĩ nhiên không chấp nhận điều đó. Đội bóng xứ sở hoa anh đào cũng giành chiến thắng trong trận mở màn ở hai kỳ World Cup gần đây nhất, khi hạ Colombia 2-1 năm 2018 và đánh bại Đức với tỷ số tương tự 4 năm trước.

Được đánh giá là đội hình Nhật Bản mạnh nhất trong nhiều năm qua, các chiến binh Samurai xanh dưới tay HLV Hajime Moriyasu không ngán Hà Lan. Họ thậm chí còn mạnh dạn kỳ vọng có thêm một chiến thắng ấn tượng nữa ở vòng bảng World Cup, sau khi đã đánh bại Đức và Tây Ban Nha 4 năm trước tại Qatar.

Hà Lan đứng đầu bảng G vòng loại World Cup khu vực châu Âu với 6 chiến thắng và 2 trận hòa sau 8 trận, ghi được 27 bàn và chỉ để thủng lưới 4 bàn. Đội tuyển này cũng đang bất bại trong 16 trận vòng bảng gần nhất tại FIFA World Cup (thắng 12, hòa 4) và là đội có chuỗi trận bất bại dài nhất hiện nay.

Với Nhật Bản, đây sẽ là lần thứ 8 liên tiếp Nhật Bản tham dự World Cup, chuỗi thành tích dài thứ hai của một quốc gia châu Á, chỉ sau kỷ lục 11 giải đấu liên tiếp hiện tại của Hàn Quốc.

Đội bóng của HLV Hajime Moriyasu ghi được nhiều bàn thắng nhất ở vòng loại khu vực châu Á, với tổng cộng 51 bàn (chưa kể 3 bàn do được xử thắng 3-0 trước Triều Tiên). Họ cũng nhiều cầu thủ tham gia vào hơn 10 bàn thắng trong vòng loại hơn bất kỳ đội châu Á nào khác.

Những dữ liệu ấy cho thấy Nhật Bản không hề dễ bị bắt nạt. Họ cũng đang thể hiện một lối chơi vững chắc và chiều sâu phòng ngự, khi đến Mỹ với chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu.

Chiến thắng ấn tượng 3-2 trước Brazil đã mở màn cho chuỗi trận thăng hoa ấy, sau đó Nhật Bản tiếp tục vượt qua Ghana, Bolivia, Scotland, Anh và Iceland mà không để thủng lưới bàn nào.

Đây là lần thứ 4 trong lịch sử, Hà Lan và Nhật Bản chạm trán nhau. 2 lần đầu tiên, Hà Lan giành chiến thắng, nhưng Nhật Bản đã cho thấy sự tiến bộ của mình. Họ cầm hòa đối thủ châu Âu này 2-2 trong trận giao hữu hồi tháng 11/2013. Từ đó đến nay, các Samurai xanh còn trưởng thành hơn nữa, và họ đủ tự tin để bước ra sân với cái đầu ngẩng cao trước Hà Lan.

Tiền đạo Memphis Depay đang dẫn dắt hàng công Hà Lan. Với 55 bàn thắng sau 109 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử đội tuyển quốc gia này.

Trước Nhật Bản, tiền đạo của Corinthians vẫn sẽ là mũi nhọn đáng gờm nhất nhờ kinh nghiệm và sự khả năng xử lý rất thông minh trong vòng cấm, điều mà HLV Koeman đánh giá cao ở một giải đấu tầm cỡ như thế này.

Nhưng Hà Lan còn có Cody Gakpo - một chiếc tiêm kích chính hiệu với khả năng oanh tạc mạnh mẽ từ hai cánh. Tiền vệ của Liverpool đã kết thúc mùa giải Ngoại hạng Anh 2025/26 với 7 bàn thắng và 5 pha kiến ​​tạo.

Gakpo hứa hẹn sẽ là một ngòi nổ quan trọng ở trận mở màn này nhờ tâm lý hưng phấn sau khi thực hiện thành công cả hai quả phạt đền trong chiến thắng 2-1 ở trận giao hữu với Uzbekistan.

Dù vậy, Hà Lan cũng có nỗi lo của riêng mình, đặc biệt là việc mất Simons. Tiền vệ của Tottenham là cầu thủ giỏi nhất trong việc kết nối tuyến giữa với hàng công và sự vắng mặt của anh buộc Tijjani Reijnders phải gánh vác phần lớn trách nhiệm sáng tạo.

Về phần mình, Nhật Bản phải chịu một tổn thất đáng kể ngay khi vừa đến Mỹ: đội trưởng Wataru Endo rút khỏi đội tuyển và tuyên bố giải nghệ khỏi đội tuyển quốc gia, sau khi không thể hồi phục hoàn toàn khỏi chấn thương bàn chân cần phẫu thuật hồi tháng Hai.

Trước đó, HLV Moriyasu đã rơi nước mắt khi xác nhận việc ngôi sao số một Kaoru Mitoma bị loại. Tiền vệ cánh của Brighton đã ghi bàn quyết định trong trận thắng Anh tại Wembley hôm 1/4 và là mũi nhọn đáng sợ nhất trong đội hình Nhật Bản nhờ khả năng tăng tốc và thu hút hàng phòng ngự.

Việc Mitoma và Minamino cùng vắng mặt làm giảm đáng kể khả năng đột phá cá nhân của Nhật Bản, nhưng HLV Moriyasu cho biết, ông vẫn có những lựa chọn thay thế chất lượng cao như Kubo và Ito cho các vị trí tiền vệ cánh và tiền vệ trung tâm ở trận này.