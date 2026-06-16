HLV Bubista: 'Cape Verde kiểm soát Tây Ban Nha theo một cách khác'

TPO - Dù lép vế về thời lượng kiểm soát bóng, Cape Verde vẫn khiến Tây Ban Nha bất lực và giành trận hòa 0-0 ở trận ra mắt World Cup nhờ lối chơi chặt chẽ cùng tinh thần thi đấu quả cảm.

Dailon Livramento của Cape Verde ăn mừng sau trận hoà Tây Ban Nha.

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Đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha bước vào trận đấu với niềm tin giành chiến thắng rất lớn. Đội bóng của HLV Luis de la Fuente kiểm soát bóng vượt trội và liên tục dồn ép Cape Verde về phần sân nhà, nhưng không thể tìm được đường vào khung thành đối phương.

“Dĩ nhiên, chúng ta có thể nói rằng Tây Ban Nha giữ bóng gần như toàn bộ thời gian của trận đấu. Nhưng kiểm soát trận đấu không chỉ đơn thuần là kiểm soát bóng", HLV Pedro Brito, thường được biết đến với tên gọi Bubista, phát biểu với báo giới.

“Chúng tôi đã làm điều đó theo một cách khác. Tất nhiên, chúng tôi muốn có nhiều pha chuyển đổi trạng thái để tấn công hơn, nhưng Tây Ban Nha là một đội bóng rất khó chịu, vì vậy chúng tôi hài lòng với kết quả này", HLV trưởng của Cape Verde nói.

HLV Bubista của Cape Verde.

Theo HLV trưởng Tây Ban Nha, ngày nay, nhiều đội bóng thành công nhờ khả năng tổ chức phòng ngự. Ở World Cup, theo thống kê, nhiều đội giành chiến thắng từ các pha chuyển trạng thái hoặc những tình huống bóng chết. Cape Verde cũng chuẩn bị theo hướng đó.

Việc World Cup được mở rộng lên 48 đội đã mở ra cơ hội cho những nền bóng đá như Cape Verde góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh, và đại diện châu Phi đã tận dụng tốt cơ hội đó.

“Thế giới bóng đá đã cởi mở hơn và những đội tuyển nhỏ có nhiều cơ hội hơn để đối đầu với các đội bóng đẳng cấp cao", HLV Bubista cho biết. “Tôi nghĩ bóng đá là sự tổ chức, lòng dũng cảm và quyết tâm. Những đội bóng nhỏ lấy đó làm nền tảng để phát huy tối đa khả năng của mình khi đối đầu với các đội bóng lớn hơn".

Các tình huống tranh chấp không hề lép vế của Cape Verde.

Một trong những mục tiêu của Cape Verde tại World Cup là quảng bá hình ảnh đất nước và đội tuyển tới đông đảo người hâm mộ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, HLV Bubista khẳng định đội bóng của ông không chỉ dừng lại ở đó.

“Chúng tôi luôn nói rằng mình muốn mọi người biết đến đất nước và đội tuyển của chúng tôi", ông nói. “Chúng tôi đã thể hiện được sự tổ chức và lòng quả cảm. Đó cũng chính là minh chứng cho con người Cape Verde, luôn kiên cường và không ngừng vượt qua khó khăn".

“Trước khi đến đây, tôi đã nói rằng mục tiêu của chúng tôi là cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất. Chúng tôi biết chắc sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để vượt qua những thử thách đó", HLV Bubista nhấn mạnh.

Thủ môn kỳ cựu Vozinha đã có nhiều pha cứu thua xuất sắc để giúp Cape Verde giữ sạch lưới trước sức ép của Tây Ban Nha. Dù vậy, HLV Bubista muốn dành lời khen cho toàn đội thay vì chỉ một cá nhân.

“Cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu và hoàn toàn xứng đáng nhận được lời chúc mừng", HLV Bubista nói. “Nhưng tôi nghĩ toàn đội đã chơi rất tốt về mặt phòng ngự. Tất nhiên, cậu ấy cũng ở đó để hỗ trợ đội bóng. Tôi rất vui khi cậu ấy được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận, nhưng tôi cho rằng cả tập thể đã có một màn trình diễn tuyệt vời".

Sau trận hòa đầy bất ngờ trước Tây Ban Nha, Cape Verde sẽ tiếp tục hành trình tại bảng H bằng cuộc đối đầu với Uruguay vào cuối tuần tại Miami.