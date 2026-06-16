Bị đối thủ hạng 64 thế giới cầm hòa, HLV tuyển Tây Ban Nha phản ứng ra sao?

TPO - HLV Luis de la Fuente của đội tuyển Tây Ban Nha đã lên tiếng kêu gọi sự kiên nhẫn sau khi La Roja bị cầm hòa đầy thất vọng với tỷ số 0-0 trước Cape Verde trong trận mở màn bảng H tại World Cup 2026.

Dù bước vào giải đấu với tư cách là nhà đương kim vô địch châu Âu cùng đội hình vượt trội đối thủ song Tây Ban Nha đã phải trải qua một ngày thi đấu đầy bế tắc. Đội bóng xứ bò tót hoàn toàn áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng và dồn ép đối thủ liên tục. Tiếc rằng, họ thất bại trong việc cụ thể hóa thế trận áp đảo đó thành bàn thắng trước một hàng phòng ngự thi đấu cực kỳ kiên cường, kỷ luật của đại diện châu Phi.

Sau 27 cú sút với 7 trúng đích, những gì Tây Ban Nha mang về chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Nó khiến họ bị nghi ngờ rất nhiều. Đánh giá về kết quả hòa nhọc nhằn 0-0, HLV trưởng Luis de la Fuente thừa nhận các học trò của ông đã thiếu đi sự sắc bén ở 1/3 cuối sân.

"Giải pháp cho vấn đề này là kiên định với cùng một triết lý, tiếp tục cải thiện với sự tinh tế cao hơn. Nhưng các bạn biết đấy... Trong những trận đấu kiểu này, bạn tạo ra rất nhiều cơ hội, nhưng lại thiếu đi sự thanh thoát bắt buộc phải có", HLV Luis de la Fuente nói.

"Cape Verde là một đội bóng được tổ chức rất tốt. Chúng ta đều thấy họ đã thiết lập một khối đội hình lùi sâu và rất khó để tìm ra các khoảng trống khi đối đầu với một hệ thống như vậy".

Dù không thể xuyên thủng mành lưới đối phương, nhà cầm quân này vẫn ghi nhận nỗ lực hãm thành của toàn đội, đồng thời chỉ ra sự thật nghiệt ngã của trái bóng tròn: "Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn tạo ra được các cơ hội; chỉ là đội bóng thiếu đi nhịp độ luân chuyển để tạo ra nhiều cơ hội hơn nữa. Nhưng khi quả bóng đã không muốn đi vào lưới, thì nó sẽ không đi vào lưới".

Khép lại buổi phỏng vấn, HLV De la Fuente không quên cảnh báo các học trò rằng chặng đường tại World Cup 2026 sẽ cực kỳ chông gai. Trận hòa đối thủ yếu nhất bảng mới chỉ là thách thức đầu tiên.

"Chúng tôi đã tung ra những cú sút, đã có những cơ hội và khát khao giải quyết trận đấu một cách nhanh chóng. Toàn đội hiểu rằng điều này là rất khó khăn, và chúng tôi cũng biết rõ rằng ở sân chơi này, bạn phải trả một cái giá rất đắt để có được chiến thắng", ông nói.