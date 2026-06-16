Bỉ thoát hiểm trong ngày ra quân

TPO - Tưởng như phải nhận thất bại ngay trong trận mở màn World Cup 2026, tuyển Bỉ đã kịp thời cứu vãn tình thế nhờ dấu ấn của Romelu Lukaku. Tiền đạo 33 tuổi vào sân từ ghế dự bị và lập tức tạo khác biệt, góp phần mang về bàn gỡ giúp Quỷ đỏ thoát thua trước một Ai Cập thi đấu đầy quả cảm.

Lukaku để lại dấu ấn trong bàn thắng của đội tuyển Bỉ.

Đội tuyển Bỉ đã không thể có được khởi đầu như mong đợi tại World Cup 2026 khi bị Ai Cập cầm hòa trong trận đấu thuộc bảng G diễn ra rạng sáng 16/6. Cuộc so tài diễn ra hấp dẫn với nhiều cơ hội được tạo ra, nhưng cuối cùng hai đội đành chấp nhận kết quả bất phân thắng bại sau một tình huống phản lưới nhà đầy đáng tiếc.

Được đánh giá cao hơn nhờ sở hữu lực lượng đồng đều cùng chuỗi trận ấn tượng trước giải đấu, Bỉ nhập cuộc chủ động và nhanh chóng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Đội bóng châu Âu kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian hiệp một, liên tục gây sức ép lên hàng thủ Ai Cập bằng những pha phối hợp tốc độ ở hai biên.

Tuy nhiên, đại diện châu Phi cho thấy họ không hề lép vế. Với sự cơ động của các cầu thủ tấn công cùng khả năng phản công sắc bén, Ai Cập nhiều lần khiến hàng phòng ngự Bỉ phải đặt trong tình trạng báo động. Đội bóng xứ Kim tự tháp lựa chọn lối chơi chặt chẽ, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội và đã gây ra không ít khó khăn cho đối thủ. Phút 19, Ai Cập bất ngờ có được bàn thắng mở tỷ số, Salah chuyền bóng cho Ashour tung ra cú sút từ cự ly khoảng 20m, không cho thủ môn Courtois có cơ hội cản phá.

Ashour chọc thủng lưới của đội tuyển Bỉ.

Bước sang hiệp 2, Bỉ tấn công dồn dập và suýt chút nữa đã ghi được bàn thắng san bằng tỷ số vào phút 53, nhưng De Bruyne dứt điểm đập cột dọc. HLV Rudi Garcia sau đó đã đưa Romelu Lukaku vào sân nhằm gia tăng sức ép. Thành quả đã đến ngay lập tức với "Quỷ đỏ", vào phút 66, tiền đạo Lukaku áp sát quyết liệt khiến hậu vệ Hany lóng ngóng phá bóng phản lưới nhà.

Lukaku giúp Bỉ có bàn thắng san bằng tỷ số.

Những phút còn lại chứng kiến nỗ lực không ngừng từ cả hai đội. Bỉ gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn thắng quyết định, trong khi Ai Cập cũng có những pha đáp trả nguy hiểm từ các tình huống chuyển trạng thái nhanh. Dù vậy, sự xuất sắc của các thủ môn cùng những pha xử lý thiếu chính xác ở thời điểm quyết định khiến không bên nào có thể ghi thêm bàn thắng.

Kết quả hòa khiến cả Bỉ lẫn Ai Cập đều chưa thể tạo ra lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng G. Ai Cập có thể hài lòng với một điểm giành được trước đối thủ được đánh giá nhỉnh hơn, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng tạo nên bất ngờ tại giải đấu năm nay.