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Tuyển Ai Cập bị FIFA 'tuýt còi' vì phô trương sức mạnh sai chỗ

Hương Ly

TPO - Tuyển Ai Cập in 7 ngôi sao phía trên logo, tượng trưng cho 7 chiếc cúp CAN từng giành được. Tuy nhiên, FIFA bác bỏ điều này.

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Chỉ vài ngày trước trận mở màn gặp tuyển Bỉ, Ai Cập nhận lệnh yêu cầu thay đổi thiết kế áo đấu khẩn cấp từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA). Đại diện châu Phi gặp rắc rối tương tự vừa giáng xuống đội tuyển Haiti, biến quy định trang phục trở thành điểm nóng đáng chú ý tại giải đấu năm nay.

Nguyên nhân chính khiến Ai Cập bị "tuýt còi" nằm ở 7 ngôi sao được thêu phía trên logo đội tuyển. Những ngôi sao này vốn tượng trưng cho 7 lần xưng vương của họ tại Cúp các quốc gia châu Phi (CAN). Tuy nhiên, FIFA quy định các đội bóng không được phép mang thành tích cấp châu lục lên phô diễn tại sân chơi World Cup.

Cơ quan điều hành bóng đá toàn cầu giải thích rằng những ngôi sao trên áo đấu tại World Cup chỉ được dùng để vinh danh số lần vô địch thế giới. Quy định này nhằm mục đích tránh gây nhầm lẫn cho CĐV, đồng thời bảo vệ giá trị độc tôn của những cường quốc giành nhiều cúp, tương ứng số sao như Brazil (5 sao), Đức (4 sao) hay Argentina (3 sao).

FIFA tiếp tục buộc Ai Cập đổi màu chữ và số áo phía sau lưng, từ màu vàng sang màu trắng để tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về độ tương phản và khả năng hiển thị trên truyền hình.

Trước đó, đại diện vùng Caribbean là Haiti cũng chật vật chạy đua thời gian để sửa đổi áo đấu. FIFA đã thẳng tay cấm thiết kế áo của Haiti vì có in chìm họa tiết mô tả Trận Vertieres năm 1803. Đó là cuộc chiến tạo ra lá cờ độc lập mới của Haiti (sự kiện được kỷ niệm vào ngày 18/5 hàng năm).

Hãng thể thao Saeta, đơn vị tài trợ áo đấu cho Haiti, xác nhận FIFA đánh giá các chi tiết trên áo đấu đặc biệt nhạy cảm, có thể dẫn tới những cuộc suy luận không đáng có, do đó vi phạm quy chế. Đơn vị sản xuất áo đấu cho tuyển Haiti phải làm việc trắng đêm cùng Liên đoàn Bóng đá nước này để kịp tung ra mẫu áo thay thế cho trận ra quân World Cup.

Hương Ly
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