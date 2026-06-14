Đường đến World Cup 2026 của Iran: Vượt ngàn chông gai

TPO - Đường đến World Cup 2026 của Iran: Cơ hội, lực lượng, lịch thi đấu. Iran nằm trong bảng đấu đầy khắc nghiệt cùng Bỉ, Ai Cập và New Zealand. Hành trình của đội tuyển này chắc chắn sẽ là một trong những câu chuyện đáng xem nhất của bóng đá châu lục tại ngày hội lớn năm nay.

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Tiêu chí

Thông tin chi tiết

Vị trí trên BXH FIFA

21

Liên đoàn trực thuộc

AFC (Châu Á)

HLV trưởng

Amir Ghalenoei

Đội trưởng

Alireza Jahanbakhsh

Số lần dự World Cup

7 lần (1978, 1998, 2006, 2014, 2018, 2022, 2026)

Thành tích tốt nhất

Vòng bảng

Thành tích World Cup gần nhất

Vòng bảng (2022)

Cách giành vé dự VCK

Vượt qua Vòng loại khu vực châu Á (AFC)

Ngôi sao đáng chú ý

Mehdi Taremi, Saman Ghoddos

Mục tiêu thực tế tại World Cup 2026

Lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng bảng



Hành trình đoạt vé tới Bắc Mỹ của đội tuyển Iran phản ánh chính xác vị thế thống trị của họ tại khu vực Tây Á. Không có bất kỳ cú sốc hay sự chệch nhịp nào, Iran đã càn quét qua các giai đoạn vòng loại khu vực châu Á bằng một phong độ hủy diệt, khẳng định bản lĩnh của một đội tuyển luôn biết cách khuất phục các đối thủ dưới cơ bằng sự thực dụng tối đa.

Bước ngoặt lớn trong chu kỳ chuẩn bị này bắt đầu từ khi HLV Amir Ghalenoei tiếp quản chiếc ghế nóng vào năm 2023. Thay vì dựa vào tư duy phòng ngự lùi sâu như thời Carlos Queiroz, ông Ghalenoei đã nâng cấp hệ thống chiến thuật, giải phóng hoàn toàn sức mạnh cho cặp song sát trên hàng công nhưng vẫn giữ được bộ gen kỷ luật cốt lõi.

Dưới sự dẫn dắt của vị chiến lược gia 62 tuổi, Iran trải qua chiến dịch vòng loại thứ 3 cực kỳ thong dong khi sớm giành vé chính thức trước 3 lượt đấu. Để chuẩn bị tốt nhất cho các trận đánh lớn tại VCK, Iran đã tích cực cọ xát với các quân xanh chất lượng cao trong các loạt trận giao hữu quốc tế đầu năm 2026, giúp các nhân tố mới thử lửa và tích lũy bản lĩnh viễn chinh.

Phong cách chơi của Iran là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa khối phòng ngự bọc lót khoa học kiểu châu Âu và khả năng tấn công trực diện đầy bùng nổ của các ngôi sao lớn. Sơ đồ chiến thuật ưa thích mà Iran vận hành là 4-2-3-1 hoặc biến thể 4-4-2 khi cần gia tăng sức ép, một hệ thống đề cao sự chắc chắn của tuyến sau và sự linh hoạt trong khâu hoán đổi vị trí ở một phần ba sân đối phương.

Cách triển khai bóng của Iran không mang tính kiểm soát rườm rà ở khu vực sân nhà, họ ưu tiên những đường chuyền trung bình mang tính định hướng rất cao từ cặp trung vệ hoặc bóng dài vượt tuyến hướng thẳng tới vị trí của trung phong cắm để làm tường.

Bản sắc nguy hiểm nhất trong lối chơi của Iran nằm ở tốc độ và độ chuẩn xác của các tình huống chuyển trạng thái từ phòng ngự sang phản công. Ngay khi các tiền vệ trung tâm đánh chặn thành công, bóng lập tức được luân chuyển theo trục dọc hoặc tỉa rất nhanh ra hai hành lang biên, nơi có các máy chạy luôn trực chờ dâng cao tận dụng khoảng trống lộ liễu của đối thủ.

Vai trò của hai biên trong sơ đồ của ông Ghalenoei cực kỳ tối quan trọng khi các tiền đạo cánh được tự do di chuyển bó vào trung lộ phối hợp như những tiền đạo ảo, nhường lại hành lang biên cho các hậu vệ cánh dâng lên thực hiện những quả tạt sớm đầy khó chịu vào vòng cấm.

Ngôi sao đáng chú ý

Mehdi Taremi: Chân sút từng thuộc biên chế Inter Milan chính là niềm hy vọng số một của bóng đá Iran tại giải đấu năm nay. Anh sở hữu thể hình lý tưởng, tư duy chơi bóng hiện đại cùng khả năng độc lập tác chiến thượng thừa. Taremi không chỉ đảm nhiệm khâu ghi bàn mà còn là chim mồi mở ra không gian cho các vệ tinh xung quanh tỏa sáng.

Saman Ghoddos: Đây là bộ não trong lối chơi của Iran. Kỹ thuật cá nhân điêu luyện, khả năng thực hiện những đường chọc khe xé toang hàng thủ đối phương và sự nguy hiểm trong các tình huống đá phạt cố định của Ghoddos mang lại sự mềm mại cần thiết cho lối chơi thiên về cơ bắp của đội nhà.

Điểm mạnh của Iran

Kinh nghiệm trận mạc dày dạn: Phần lớn bộ khung đá chính của Iran đã sát cánh bên nhau qua ít nhất 2 kỳ World Cup trước, giúp họ sở hữu sự già rơ và bản lĩnh tâm lý cực kỳ vững vàng.

Lợi thế thể hình và tranh chấp: Iran là đội bóng châu Á hiếm hoi không hề lép vế trước các đại diện châu Âu hay Nam Mỹ trong các pha va chạm cơ bắp và tranh chấp bóng bổng. Họ cũng có thừa quyết tâm chứng tỏ mình trên đất Mỹ.

Điểm yếu và dấu hỏi

Tốc độ của hệ thống phòng ngự: Cặp trung vệ đá chính của Iran dù bọc lót tốt nhưng đã bắt đầu có dấu hiệu tuổi tác, dễ tổn thương khi phải đối đầu với các cầu thủ tấn công giàu tốc độ và lắt léo.

Sự thiếu đột biến khi bị dẫn bàn: Khi đối phương chủ động chơi lùi sâu và phong tỏa hai biên, Iran đôi khi tỏ ra bế tắc và thiếu đi các phương án xuyên phá đột biến từ trung lộ.

Sự chênh lệch từ băng ghế dự bị: Chiều sâu đội hình của Iran chưa thực sự lý tưởng; nếu các trụ cột ở trục dọc chấn thương, sức mạnh tổng thể của họ sẽ bị suy giảm đáng kể.

Lịch thi đấu vòng bảng của Iran

15/06/2026: Iran vs New Zealand (Sân Los Angeles)

21/06/2026: Bỉ vs Iran (Sân Los Angeles)

27/06/2026: Ai Cập vs Iran (Sân Seattle)

Cơ hội đi tiếp và mục tiêu thực tế

Cơ hội đi tiếp của Iran được đánh giá là thấp. Hai trận đấu gặp New Zealand và Ai Cập chính là những trận chung kết sống còn quyết định tấm vé đi tiếp của thầy trò HLV Amir Ghalenoei. Thể thức mới lấy thêm các đội xếp thứ ba xuất sắc nhất cũng mở ra cơ hội lớn cho một đội bóng già rơ như Iran. Mục tiêu thực tế và duy nhất của bóng đá Iran tại chiến dịch năm 2026 là vượt qua vòng bảng để phá vỡ lời nguyền lịch sử.

Dự đoán nhanh

Thành tích vòng bảng: Xếp thứ 3 (Giành 3 điểm).

Thành tích chung cuộc tại giải: Vượt qua vòng bảng