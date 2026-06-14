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Cuộc đua thủ môn tuyển Tây Ban Nha nóng lên trước giờ xung trận World Cup 2026

Trọng Đạt

TPO - HLV Luis de la Fuente vẫn chưa công bố thủ môn bắt chính ở trận mở màn World Cup 2026, nhưng David Raya khẳng định sự cạnh tranh giữa anh, Unai Simón và Joan García chỉ giúp tuyển Tây Ban Nha mạnh hơn trên hành trình chinh phục chức vô địch.

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Thủ môn David Raya.

Tây Ban Nha sẽ mở màn chiến dịch World Cup 2026 bằng cuộc đối đầu với Cape Verde ở bảng H vào ngày 15/6 tại Atlanta. Dù Unai Simón vẫn là lựa chọn quen thuộc dưới thời HLV Luis de la Fuente, màn trình diễn ấn tượng của David Raya và Joan García trong mùa giải vừa qua khiến cuộc cạnh tranh trong khung gỗ trở thành chủ đề được truyền thông Tây Ban Nha đặc biệt quan tâm.

Raya vừa trải qua mùa giải thành công cùng Arsenal với chức vô địch Ngoại hạng Anh và ngôi á quân Champions League. Trong khi đó, Joan García góp công lớn giúp Barcelona đăng quang La Liga và được bầu chọn là Thủ môn xuất sắc nhất giải.

Tuy nhiên, thủ thành của Arsenal cho rằng sự cạnh tranh này chỉ mang ý nghĩa tích cực đối với đội tuyển.

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Thủ môn Unai Simón.

“Dù ai được ra sân thì Tây Ban Nha vẫn đang được đặt trong những bàn tay rất an toàn. Kể từ khi ra mắt đội tuyển, Unai Simón đã nâng tầm vị trí thủ môn. Chúng tôi đã vô địch Nations League và EURO cùng anh ấy. Anh ấy là một thủ môn tuyệt vời và xứng đáng với những thành công đó”, Raya chia sẻ.

HLV Luis de la Fuente vẫn chưa tiết lộ ai sẽ bắt chính trong trận gặp Cape Verde. Nhà cầm quân này đã tạo cơ hội cho cả ba thủ môn ở loạt trận giao hữu trước giải, dù Simón là người được lựa chọn trong trận khởi động cuối cùng.

Theo Raya, việc cạnh tranh vị trí ở đội tuyển quốc gia là điều hoàn toàn bình thường.

“Ở tuyển Tây Ban Nha luôn tồn tại sự cạnh tranh rất lớn giữa các thủ môn. Điều đó giúp mỗi người hoàn thiện bản thân và khiến HLV có thêm những lựa chọn chất lượng. Tất cả đều hướng đến mục tiêu chung là giúp đội bóng thành công”, anh nói.

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Thủ môn Joan García.

Ngày 14/6, tuyển Tây Ban Nha hoàn tất buổi tập cuối cùng tại đại bản doanh ở bang Tennessee trước khi di chuyển đến Atlanta chuẩn bị cho trận ra quân. HLV De la Fuente đón nhận tín hiệu tích cực về lực lượng khi các cầu thủ tấn công Víctor Muñoz, Lamine Yamal và Nico Williams đều đã trở lại tập luyện sau chấn thương.

Sau trận gặp Cape Verde, La Roja sẽ tiếp tục chạm trán Saudi Arabia vào ngày 21/6 trước khi khép lại vòng bảng bằng màn so tài với Uruguay ngày 26/6 tại Guadalajara (Mexico).

Kể từ khi bị Morocco loại ở vòng 1/8 World Cup 2022, Tây Ban Nha đã nhanh chóng khẳng định vị thế bằng chức vô địch EURO 2024 cùng ngôi vương Nations League 2023. Dẫu vậy, đội bóng xứ bò tót vẫn còn mục tiêu lớn hơn là tìm lại hào quang World Cup, nơi họ chưa từng vượt qua vòng 1/8 kể từ sau chức vô địch lịch sử năm 2010.

Trọng Đạt
#Tây Ban Nha #thủ môn #World Cup 2026 #Raya #Simón #García

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