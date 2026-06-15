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Tây Ban Nha bất lực trước đối thủ hạng 64 thế giới Cape Verde

Hương Ly
Tiểu Phùng

TPO - Kiểm soát phần lớn thời lượng bóng nhưng Tây Ban Nha bất lực trong việc xuyên phá khung thành Cape Verde. Ứng viên vô địch World Cup 2026 chấp nhận chia điểm với đội bóng "bé hạt" tiêu bằng kết quả hoà chung cuộc 0-0.

foul HẾT GIỜ!!! Tây Ban Nha bị Cape Verde cầm hòa 0-0

Cú sốc xảy ra ở bảng H khi Cape Verde cầm hòa thành công gã khổng lồ Tây Ban Nha. Sau 23 cú sút, đội bóng xứ bò tót không thể chọc thủng lưới "gã tí hon" lần đầu dự World Cup.

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report Cape Verde liên tục phản công

Phút 90+4: Rất nhiều cơ hội phản công thoáng đãng cho Cape Verde nhưng họ chưa tận dụng thành công. Càng về cuối trận, cầu thủ Cape Verde càng chạy khỏe.

time Hiệp 2 có 5 phút bù giờ
report NGUY HIỂM!!! Sóng gió khung thành Tây Ban Nha

Phút 90: Cầu thủ Cape Verde bật cao đánh đầu sau pha dàn xếp phạt góc. Hú vía cho Tây Ban Nha khi bóng đi đúng vị trí Simon đợi sẵn.

spain-v-cabo-verde-group-h-fifa-world-cup-2026-20.jpg
report Cơ hội cho Cape Verde

Phút 90: Cầu thủ Cape Verde sút từ khoảng cách hơn 35m, đưa bóng chạm người cầu thủ Tây Ban Nha đi ra ngoài.

report KHÔNG VÀO!!! May mắn quay lưng với Tây Ban Nha

Phút 88: Hậu vệ Cape Verde kịp chặn lại khi Oyarzabal sút cận thành. Nếu không có pha ngăn chặn đó, khả năng rất cao Tây Ban Nha sẽ có bàn.

substitution Nico Williams vào sân

Phút 87: Rodri rời sân và Williams vào thế chỗ. Tây Ban Nha sẽ tấn công tất tay.

report Đến lượt Rodri thử vận may

Phút 86: Sút xa gần như là phương án tốt nhất cho Tây Ban Nha lúc này. Rodri vung chân dứt điểm nhưng bóng vừa thiếu lực, vừa thiếu chính xác.

report Cucurella đánh đầu hỏng

Phút 83: Cucurella có cơ hội đánh đầu cận thành nhưng bóng đi quá nhẹ để tạo khác biệt.

report Dani Olmo vào sân

Phút 81: Torres rời sân nhường chỗ cho Olmo. Bài tẩy quan trọng tiếp theo của Tây Ban Nha đã vào sân và họ còn 10 phút để tìm bàn thắng.

report Tây Ban Nha đá nửa sân

Phút 78: Bóng giờ chỉ lăn bên phần sân Cape Verde. Tây Ban Nha đang nhồi bóng liên tục cho Yamal, chờ đợi thần đồng Barca sẽ tạo ra khác biệt.

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report Dấu ấn đầu tiên của Yamal

Phút 73: Hàng thủ Cape Verde rối loạn vì pha xử lý cá nhân của Yamal. Llorente có cơ hội dứt điểm cuối cùng nhưng chưa đủ khó để hạ thủ môn Vozinho.

substitution Yamal vào sân

Phút 68: Khoảnh khắc CĐV Tây Ban Nha chờ đợi đã đến. Yamal và Merino vào sân. Ruiz và Gavi rời sân.

report Tây Ban Nha phải dùng đến sút xa và các quả tạt

Phút 59: Cape Verde vẫn duy trì cự ly đội hình hợp lý và phòng ngự kỷ luật. Các phương án tấn công bóng ngắn, ít chạm của Tây Ban Nha đang bị vô hiệu và họ phải chuyển sang phương án B là sút xa liên tục, thậm chí phải thực hiện các quả tạt từ biên.

anh-man-hinh-2026-06-16-luc-002217.png
anh-man-hinh-2026-06-16-luc-002224.png
spain-v-cabo-verde-group-h-fifa-world-cup-2026-19.jpg
report Thêm cơ hội cho Tây Ban Nha

Phút 57: Ruiz xâm nhập vùng cấm địa bất ngờ và thực hiện pha đánh đầu. Một lần nữa, cầu thủ Tây Ban Nha vẫn vô duyên ở bước xử lý quyết định.

report Oyarzabal suýt gây bất ngờ

Phút 54: Quả tạt hỏng của Oyarzabal vô tình thành pha dứt điểm khiến thủ môn Cape Verde bị lỡ đà. May cho đội bóng áo trắng khi bóng đi ra ngoài.

report Ruiz lại sút ra ngoài

Phút 52: Tiếp tục là Ruiz với cú sút bên ngoài khu vực cấm địa. Lần này, tiền vệ Tây Ban Nha có khoảng trống rõ ràng hơn và thoải mái ngắm nghía nhưng kết quả thì vẫn thế.

anh-man-hinh-2026-06-16-luc-001614.png
report Tây Ban Nha tiếp tục dứt điểm cầu may

Phút 49: Ruiz lại thử thách chính mình bằng cú sút từ khoảng cách gần 25m và kết quả không khác lần trước.

start Trận đấu trở lại: Hai đội tuyển chưa thay người
time HẾT HIỆP MỘT!!! Tây Ban Nha 0-0 Cape Verde

Cape Verde chơi đầy kiên cường, với sự xuất sắc của thủ môn Vozinha để giữ sạch mành lưới trước Tây Ban Nha. Các tiền đạo của "La Roja", đặc biệt là Ferran Torres tự trách bản thân vì bỏ lỡ quá nhiều cơ hội rõ nét ở hiệp một.

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report Tiếp tục dứt điểm vô duyên

Phút 45+4: Cú đánh đầu chẳng khác một pha trả bóng của Oyarzabal. Các chân sút của Tây Ban Nha quá vô duyên ở hiệp này.

report KHÔNG VÀO!!! Vozinha lại cứu thua xuất thần

Phút 45+2: Laporte đánh đầu hiểm hóc nhưng phản xạ ấn tượng của Vozinha vẫn giúp Cape Verde trụ vững.

report Ferran Torres lại bỏ lỡ cơ hội

Phút 44: Torres lại được trao cơ hội mười mươi nhưng cú sút không đủ đột biến để hạ thủ môn Cape Verde.

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report KHÔNG VÀO!!! Bóng dội xà Cape Verde

Phút 39: Cucurella đánh đầu chuyền cho Torres dứt điểm dội xà. Sau đó, thủ môn Cape Verde cứu thua xuất thần pha dứt điểm thứ 2 của Tây Ban Nha.

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report Thủ môn Cape Verde cứu thua xuất thần

Phút 37: Cú sút của Pedri không thắng những đầu ngón tay của thủ môn Vozinha. Nếu ghi bàn, Tây Ban Nha bị hủy vì trước đó Cucurella việt vị. Nhưng Vozinha xứng đáng được tán thưởng.

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report Cầu thủ Cape Verde sút từ giữa sân

Phút 36: Cầu thủ Cape Verde sút ngay từ giữa sân khi thấy Unai Simon đứng cao. Bóng đi thiếu lực và không trúng mục tiêu.

report "Tây Ban Nha hoàn toàn bế tắc"

Phút 35: Đây là nhận định của chuyên gia Peter Smith trên Sky Sports. Smith cho rằng Cape Verde đang tổ chức cự ly đội hình tốt và phòng ngự kỷ luật.

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report Oyarzabal xử lý hỏng

Phút 31: Torres thả quả bóng cho Oyarzabal thoát xuống. Sau pha đỡ bước một hỏng của Oyarzabal, hậu vệ Cape Verde lập tức giải quyết tình huống. Từ đầu trận, Oyarzabal là người chơi mờ nhạt nhất của Tây Ban Nha.

report Cucurella dứt điểm

Phút 29: Tân binh Real Madrid volley quyết đoán bằng chân không thuận đưa bóng đi vọt xà.

report Đường vào khung thành Cape Verde bị bịt kín

Phút 22: Biểu đồ nhiệt của 11 cầu thủ Tây Ban Nha thể hiện rõ điều này. Họ cầm bóng áp đảo nhưng chỉ đan lát qua lại từ giữa sân đến trước vùng cấm địa Cape Verde. "La Roja" chưa có nhiều tình huống tiếp cận 1/3 cuối sân Cape Verde.

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report Fabian Ruiz thử vận may

Phút 20: Pha bóng thể hiện cho sự bế tắc của Tây Ban Nha. Ruiz sút từ khoảng cách gần 25m và không thành công.

report Tây Ban Nha luân chuyển bóng khắp mặt sân

Phút 17: Thống kê số lần chạm bóng từ WhoScored cho thấy "La Roja" đang phân phối đều ở mọi vị trí. Rodri vẫn là nơi nhận bóng nhiều nhất để điều tiết thế trận cho Tây Ban Nha. Sau 16 phút, Cape Verde vẫn thành công với thế trận chặt chẽ, gần như "đổ bê tông" ở sân nhà.

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report Pedri dứt diểm

Phút 16: Khoảng trống mở ra cho Pedri ở khu vực "zone 14" nhưng cú sút quá nhẹ và đi đúng vị trí thủ môn Cape Verde đợi sẵn.

report Cape Verde dồn toàn lực vào bóng dài

Phút 13: Khi cầm bóng tấn công, phương án duy nhất của Cape Verde là phất dài để rút ngắn thời gian tiếp cận khu vực cấm địa Tây Ban Nha. Đến nay, các đường chuyền của Cape Verde bị Tây Ban Nha hóa giải dễ dàng.

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report Oyarzabal không kịp đánh đầu

Phút 12: Tây Ban Nha có pha tấn công có nét đầu tiên ở trận này. Gavi tạt vào trong như Oyarzabal không kịp đánh đầu.

report Tây Ban Nha cầm bóng 80%

Phút 10: Đây là thống kê cụ thể sau 10 phút đầu trận. Tây Ban Nha cầm bóng và chuyền áp đảo, đây là cục diện được dự đoán trước. Tuy nhiên, Cape Verde đang thành công với thế trận phòng ngự nhiều tầng và rất chịu khó pressing.

anh-man-hinh-2026-06-15-luc-231038.png
report Cape Verde pressing 'rát'

Phút 6: Luôn có 2 cầu thủ Cape Verde sẵn sàng ập vào khi Tây Ban Nha cầm bóng. "La Roja" đang triển khai tấn công bằng những pha phất bóng dài.

spain-v-cabo-verde-group-h-fifa-world-cup-2026-7.jpg
report Tây Ban Nha tấn công phủ đầu

Phút 2: Thế trận diễn ra đúng như dự đoán khi Tây Ban Nha nhanh chóng dâng cao đội hình và lấn lướt Cape Verde.

start Trận đấu bắt đầu
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report Ngày lịch sử của Cape Verde: Lần đầu tiên họ ra sân ở World Cup
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report Mọi thứ đã sẵn sàng cho trận ra quân của Tây Ban Nha
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report Đội hình xuất phát Cape Verde
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report Đội hình xuất phát Tây Ban Nha
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report Tây Ban Nha sẵn sàng xung trận

Truyền thông đưa tin các buổi tập cuối cùng của Tây Ban Nha trước World Cup 2026 có kết quả rất tốt. "La Roja" đã sẵn sàng bước vào trận đấu đầu tiên với điểm rơi phong độ tốt nhất.

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report Yamal hồi phục chấn thương

Bên phía Tây Ban Nha, bộ đôi tiền đạo chạy cánh ngôi sao Lamine Yamal và Nico Williams đã hồi phục chấn thương và tập luyện trở lại. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, HLV Luis de la Fuente nhiều khả năng để họ dự bị.

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report "Bài tẩy" của Cape Verde

Đại diện châu Phi có lực lượng mạnh nhất cho trận này. Điểm tựa hàng thủ của họ là trung vệ Logan Costa, thuộc biên chế Villarreal (Tây Ban Nha), vốn đã hiểu nhiều ngôi sao bên phía Tây Ban Nha. Trên hàng công, niềm hy vọng của đội tuyển nhỏ bé được đổ dồn vào kỷ lục gia ghi bàn Ryan Mendes (22 bàn cho ĐTQG).

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report Câu chuyện cổ tích của Cape Verde

: Cape Verde là quốc đảo chỉ có khoảng 600.000 dân và đây là lần đầu tiên trong lịch sử họ giành vé tham dự một vòng chung kết World Cup. Họ tiến đến giải đấu bằng việc vượt qua đối thủ mạnh Cameroon ở vòng loại.

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Trận ra quân bảng H World Cup 2026 tại Atlanta chứng kiến màn so tài chênh lệch bậc nhất giải đấu giữa cựu vương Tây Ban Nha và tân binh Cape Verde. Đây cũng là lần đầu tiên hai đội chạm trán nhau trong lịch sử.

Thầy trò HLV Luis de la Fuente bước vào chiến dịch với quyết tâm xóa bỏ "dớp" bị loại sớm ở 3 kỳ World Cup gần nhất. "La Roja" đang duy trì phong độ cực kỳ ấn tượng với chuỗi 10 trận bất bại (7 chiến thắng), mới nhất là trận thắng Peru 3-1. Một chiến thắng áp đảo ngày mở màn là nhiệm vụ bắt buộc để họ tạo đà tâm lý trước khi đụng độ hai đối thủ khó nhằn hơn là Uruguay và Saudi Arabia.

Bên kia chiến tuyến, "Cá mập xanh" Cape Verde viết nên trang sử mới với lần đầu dự World Cup sau khi xuất sắc loại Cameroon ở vòng loại. Dù thua thiệt mọi mặt, đại diện châu Phi đang tràn đầy tự tin nhờ chuỗi 3 trận toàn thắng trước giải (gần nhất đè bẹp Serbia và Bermuda cùng tỷ số 3-0). HLV Bubista dự kiến sẽ giăng ra thế trận phòng ngự lỳ lợm nhằm chống đỡ sức ép khủng khiếp từ đối phương và chờ thời cơ để phản công.

Về nhân sự, Tây Ban Nha đón tin vui khi Lamine Yamal và Nico Williams đã bình phục nhưng khả năng cao chỉ ngồi dự bị. Do Victor Munoz bị quá tải, mũi đinh ba tấn công sẽ là Ferran Torres, Alex Baena và Mikel Oyarzabal. Tuyến giữa vẫn do Fabian Ruiz, Rodri và Pedri quán xuyến.

Trong khi đó, Cape Verde sở hữu đội hình hoàn toàn sung mãn. Họ đặt trọn niềm tin vào chốt chặn Logan Costa nơi hàng thủ và chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội bóng Ryan Mendes trên hàng công. Việc giành dù chỉ 1 điểm trước Tây Ban Nha đêm nay cũng sẽ tạo nên một "cơn địa chấn" chấn động lịch sử.

Hương Ly
Tiểu Phùng
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