Nhận định Iran vs New Zealand, 08h00 ngày 16/6: Trận chiến sống còn

TPO - Nhận định bóng đá Iran vs New Zealand, World Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trong bảng đấu nặng với Hà Lan và Nhật Bản, cả Iran lẫn New Zealand đều ý thức sâu sắc rằng một chiến thắng trong ngày ra quân là nhiệm vụ mang tính chất sống còn nếu muốn thắp lên hy vọng đi tiếp.

Iran bước vào vòng chung kết World Cup lần này với một phong độ hết sức ấn tượng và mang tính thuyết phục cao. Trải qua 16 trận đấu tại vòng loại khu vực châu Á - một chiến dịch kéo dài, bào mòn thể lực và tiềm ẩn đầy rẫy sự cạnh tranh khốc liệt - đoàn quân của Amir Ghalenoei chỉ phải nhận vỏn vẹn 1 thất bại.

Dù từng có những tranh cãi xoay quanh các yếu tố địa chính trị ngoài sân cỏ, nhưng không thể phủ nhận rằng bằng thực lực bóng đá thuần túy, Iran hoàn toàn xứng đáng với tấm vé dự ngày hội lớn nhất hành tinh.

Điểm sáng rực rỡ nhất của đội tuyển Iran hiện tại chính là sức mạnh tấn công. Các con số thống kê cho thấy sự vượt trội: trong 9 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường, có tới 8 trận các chân sút của Iran nã vào lưới đối phương từ 2 bàn thắng trở lên.

Dù bước vào giải đấu với sự thiếu vắng đáng tiếc của tiền đạo Sardar Azmoun do án kỷ luật nội bộ, người hâm mộ Iran vẫn có quyền an tâm bởi họ vẫn đang sở hữu "họng pháo" chủ lực Mehdi Taremi.

Chân sút đang khoác áo Olympiakos chính là linh hồn trong lối chơi tấn công của đội bóng. Tại vòng loại thứ 3 châu Á, Taremi đã hoạt động không biết mệt mỏi, tung ra tới 32 cú sút dứt điểm chỉ trong 8 trận và từng lập một cú hat-trick chói sáng vào lưới Hồng Kông Trung Quốc.

Với “gia tài” 60 bàn thắng trong màu áo ĐTQG, cùng kinh nghiệm từng ghi cú đúp vào lưới tuyển Anh tại World Cup 2022, Taremi hứa hẹn sẽ mang đến những cơn ác mộng thực sự cho hàng thủ New Zealand. Hơn thế nữa, lợi thế thể lực đang nghiêng về phía Iran khi các giải quốc nội của họ đã tạm nghỉ từ tháng Hai, giúp các trụ cột có trạng thái sung mãn nhất.

Mehdi Taremi đang là niềm cảm hứng số 1 trên hàng công đội tuyển Iran

Ở bên kia chiến tuyến, New Zealand góp mặt tại kỳ World Cup 2026 phiên bản mới với tư cách là đội tuyển có thứ hạng FIFA thấp nhất giải đấu (vị trí thứ 85). Vị trí của New Zealand thậm chí còn thấp hơn nhiều đội không có vé đi World Cup 2026.

Hành trình đến với nước Mỹ của thầy trò HLV Darren Bazeley diễn ra quá đỗi êm đềm. Vì kể từ khi Australia chuyển sang thi đấu ở khu vực châu Á, New Zealand đã dễ dàng vươn lên thống trị khu vực châu Đại Dương. Họ nã tới 19 bàn thắng vào lưới các đối thủ như Tahiti, Vanuatu hay Samoa trước khi vượt qua Fiji và New Caledonia để chính thức giành vé. Vậy nên tấm vé duy nhất của châu lục dự VCK thuộc về đội bóng này là điều đương nhiên.

Đằng sau chuỗi trận bất bại tưng bừng ấy là một điểm yếu chí mạng: New Zealand thường tỏ ra yếu bóng vía mỗi khi bước ra biển lớn để đối đầu với các đội bóng có thực lực thực sự. 11 trận quốc tế gần nhất trước các đại diện ngoài khu vực châu Đại Dương, New Zealand đã phải nếm mùi thất bại tới 9 lần. 5 trận thua gần nhất thuộc nhóm này, có tới 4 trận họ không thể ghi nổi dù chỉ một bàn thắng.

Đó là cái giá phải trả cho việc New Zealand thường xuyên nằm trong “vùng an toàn”, không được thử thách và cũng không có nhiều dịp rèn quân. Cả đội hình đội tuyển châu Đại Dương này, NHM chỉ nhắc đến cái tên Chris Wood. Tuy nhiên, một cánh én khó làm nên mùa xuân. Hàng phòng ngự của họ hiếm khi được cọ xát với những tiền đạo đẳng cấp thế giới, cộng thêm việc tiền vệ Matt Garbett đang bỏ ngỏ khả năng ra sân vì chấn thương, sẽ khiến New Zealand đối mặt với muôn vàn khó khăn.