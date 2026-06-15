Nhận định Saudi Arabia vs Uruguay, 5h00 ngày 16/6: Trông cậy vào Valverde

TPO - Nhận định bóng đá Saudi Arabia vs Uruguay, bảng H World Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Saudi Arabia và Uruguay cùng đặt mục tiêu giành điểm trong trận ra quân tại Miami, qua đó tạo lợi thế trước khi bước vào hai lượt trận còn lại gặp Tây Ban Nha và Cape Verde.

Nhận định trước trận Saudi Arabia vs Uruguay

Saudi Arabia bước vào World Cup 2026 với lần góp mặt thứ 7 trong lịch sử. Đội bóng Tây Á đã quen với sân chơi lớn kể từ năm 1994, nhưng họ mới một lần vượt qua vòng bảng. Thành tích đó diễn ra ngay trong lần đầu tiên Saudi Arabia dự World Cup tại Mỹ.

Đội bóng của HLV Georgios Donis khép lại giai đoạn chuẩn bị bằng trận hòa 0-0 trước Senegal. Trước đó, Saudi Arabia thắng Puerto Rico 3-0 và thua Ecuador 1-2. Họ trải qua vòng loại không dễ dàng khi chỉ ghi 10 bàn sau 12 trận, trước khi vượt qua Iraq và Indonesia ở vòng cuối khu vực châu Á.

Saudi Arabia vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào Salem Al Dawsari. Thủ quân 34 tuổi từng ghi bàn quyết định trong trận thắng Argentina tại World Cup 2022 và hiện là chân sút hàng đầu của đội với 34 bàn. Bên cạnh anh, Feras Al Brikan dẫn đầu danh sách ghi bàn của Saudi Arabia ở vòng loại với 5 pha lập công.

Phía bên kia chiến tuyến, Uruguay trở lại World Cup với mục tiêu sửa sai sau khi dừng bước ở vòng bảng năm 2022. La Celeste không còn Luis Suarez và Edinson Cavani vì tuổi tác và câu chuyện giải nghệ tuyển, nhưng HLV Marcelo Bielsa vẫn sở hữu nhiều nhân tố quan trọng như Federico Valverde, Manuel Ugarte, Ronald Araujo, De Arrascaeta và Darwin Nunez.

Uruguay đứng thứ 4 tại vòng loại Nam Mỹ và từng đánh bại Argentina trên sân khách. Darwin Nunez góp dấu giày vào 7 bàn thắng tại vòng loại, gồm 5 bàn và 2 kiến tạo. Maxi Araujo cũng để lại dấu ấn với 4 đường chuyền thành bàn.

Trận đấu tại Hard Rock Stadium được xem là cơ hội để Uruguay tạo lợi thế trong cuộc đua đi tiếp. Saudi Arabia hướng đến lối chơi chặt chẽ và chờ khoảnh khắc từ Salem Al Dawsari, trong khi Uruguay có nhiều phương án hơn ở tuyến giữa và hàng công.

Siêu máy tính Opta dự đoán Uruguay nắm 64,7% cơ hội chiến thắng ở trận này. Tỷ lệ thắng của Saudi Arabia là 13,9%, trong khi khả năng hai đội hòa nhau ở mức 21,4%.

Phong độ, lịch sử đối đầu Saudi Arabia vs Uruguay

Saudi Arabia thắng 1, hòa 1 và thua 4 trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Đội bóng Tây Á chỉ thắng 3 trong 19 trận từng chơi tại World Cup và mới giữ sạch lưới một lần ở giải đấu này.

Uruguay thắng 2, hòa 3 và thua 1 trong 6 trận gần đây. La Celeste hòa Anh 1-1 và Algeria 0-0 trong hai trận giao hữu gần nhất trước World Cup.

Hai đội từng gặp nhau 3 lần trong lịch sử, mỗi đội thắng một trận. Tại World Cup 2018, Uruguay đánh bại Saudi Arabia 1-0 nhờ bàn thắng của Luis Suarez.

Thông tin lực lượng Saudi Arabia vs Uruguay

Saudi Arabia có thể sẽ không có sự phục vụ của thủ môn Nawaf Al Aqidi vì chấn thương cơ. Trong trường hợp xấu nhất, thủ thành Mohammed Al Owais nhiều khả năng thay thế trong khung gỗ. HLV Georgios Donis tiếp tục đặt niềm tin vào thủ quân Salem Al Dawsari, cầu thủ đã ghi 34 bàn cho đội tuyển quốc gia và từng lập công trong chiến thắng trước Argentina tại World Cup 2022. Trên hàng công, Feras Al Brikan được kỳ vọng lĩnh xướng đội hình sau khi ghi 5 bàn ở vòng loại, trong đó có cú đúp quan trọng vào lưới Indonesia.

Uruguay bước vào trận đấu với một số vấn đề về lực lượng khi Jose Gimenez, Ronald Araujo, Giorgian de Arrascaeta, Matias Vina và Sebastian Caceres đều chưa đạt trạng thái tốt nhất. Nếu Gimenez và Araujo vắng mặt, Santiago Bueno nhiều khả năng đá chính ở trung tâm hàng thủ. HLV Marcelo Bielsa vẫn sở hữu bộ khung giàu kinh nghiệm với Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur và Darwin Nunez. Trong đó, Nunez góp dấu giày vào 7 bàn thắng ở vòng loại World Cup 2026, còn Valverde được xem là ứng viên đeo băng đội trưởng nếu Gimenez không thể ra sân.

Đội hình dự kiến 2 đội tuyển.