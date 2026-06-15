‘Giải mật’ cuộc gặp tỷ phú làm đổi thay bóng đá Mỹ

TPO - Sau thất bại gây thất vọng tại Copa America 2024, LĐBĐ Mỹ (USSF) quyết định thực hiện một canh bạc chưa từng có: tìm một HLV đẳng cấp thế giới cho World Cup 2026. Vấn đề là họ không đủ tiền. Nhưng có một cuộc gặp đã giúp USSF gỡ hoàn toàn "nút thắt" ấy.

Cuộc săn tìm thuyền trưởng mới

Mùa hè năm 2024 đánh dấu một trong những giai đoạn thất vọng nhất của đội tuyển Mỹ trong nhiều năm trở lại đây.

Với tư cách chủ nhà Copa America, đội bóng của HLV Gregg Berhalter bị loại ngay từ vòng bảng. Khi các khán giả rời sân Arrowhead ở Kansas City sau trận đấu cuối cùng, những tiếng hô đòi sa thải Berhalter đã xuất hiện.

Đội tuyển Mỹ đã chạm đáy thất vọng dưới thời HLV Berhalter sau khi dừng bước sớm tại Copa America 2024.

Trên mạng xã hội và trong các diễn đàn bóng đá, nhiều người cho rằng đội tuyển Mỹ đã chạm tới giới hạn dưới thời chiến lược gia này.

Vấn đề không nằm ở chất lượng cầu thủ. Mỹ đang sở hữu thế hệ tài năng với những cái tên như Christian Pulisic, Weston McKennie hay Yunus Musah đang thi đấu tại châu Âu. Điều khiến người hâm mộ băn khoăn là tập thể ấy dường như không còn tiến bộ.

Trong bối cảnh World Cup 2026 chỉ còn hai năm, ngày càng nhiều ý kiến cho rằng đội tuyển Mỹ cần một HLV tầm cỡ quốc tế để khai phá tiềm năng của lứa cầu thủ này.

Tuy nhiên, ý tưởng ấy vấp phải nhiều rào cản.

Bóng đá Mỹ chưa từng sản sinh một HLV nam nào thuộc nhóm tinh hoa của thế giới. Nếu tìm kiếm ở nước ngoài, họ lại phải đối mặt với một thực tế khác: đội tuyển Mỹ chưa phải điểm đến đủ hấp dẫn để dễ dàng thuyết phục những nhà cầm quân danh tiếng rời bỏ môi trường bóng đá đỉnh cao ở châu Âu.

Quan trọng hơn cả là bài toán tài chính. Berhalter nhận khoảng 1,7 triệu USD mỗi năm, đã là mức lương kỷ lục đối với một HLV người Mỹ dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Trước đó, Bob Bradley chỉ nhận chưa tới 1 triệu USD mỗi năm. Ngoại lệ hiếm hoi là Jurgen Klinsmann với mức thu nhập vượt 3 triệu USD trong giai đoạn cuối hợp đồng.

Nhưng để lôi kéo một HLV từng dẫn dắt các CLB hàng đầu châu Âu, LĐBĐ Mỹ (USSF) hiểu rằng họ phải bước vào một cuộc chơi hoàn toàn khác. Dẫu vậy, tham vọng của họ không hề suy giảm.

Hai lãnh đạo của LĐBĐ Mỹ, JT Batson (phải) và Matt Crocker.

Giám đốc điều hành JT Batson và Giám đốc kỹ thuật Matt Crocker bắt đầu quá trình tìm kiếm bằng cách lập danh sách những HLV mà họ xem là xuất sắc nhất thế giới. Trong số đó có cả Jurgen Klopp, người từng đưa Liverpool tới chức vô địch Champions League và Premier League.

Ngay khi thông tin về việc Mỹ tiếp cận Klopp xuất hiện trên truyền thông, bầu không khí bi quan sau Copa America nhanh chóng được thay thế bằng sự phấn khích. Lần đầu tiên, người hâm mộ cảm thấy USSF thực sự muốn thay đổi.

Cuộc gặp thay đổi mọi thứ

Một trong những người theo dõi sát quá trình đó là Scott Goodwin, đồng sáng lập quỹ đầu tư Diameter Capital.

Sinh ra tại Pháp và từng sống ở Tây Ban Nha, Goodwin vẫn giữ được vẹn nguyên niềm đam mê với bóng đá dù sự nghiệp gắn liền với lĩnh vực tài chính. Sau thất bại của đội tuyển Mỹ tại Copa America, ông thường xuyên trao đổi với bạn bè, trong đó có những cựu cầu thủ chuyên nghiệp, về tình trạng của đội tuyển.

Khi đọc được thông tin Mỹ đang nhắm tới những HLV hàng đầu thế giới, Goodwin nhắn vào nhóm trò chuyện một câu ngắn gọn: “Hãy đưa họ về đây”. Và khi được nhắc rằng những HLV như Klopp hay Mauricio Pochettino có thể quá đắt đỏ, ông trả lời đơn giản: "Tôi sẽ trả tiền".

Đó không phải lời nói đùa. Thông qua các mối quan hệ trong giới bóng đá, Goodwin nhanh chóng được kết nối với LĐBĐ Mỹ. Chẳng bao lâu sau, ông có cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo liên đoàn, rồi tiếp tục gặp trực tiếp JT Batson tại một nhà hàng ở Manhattan.

Trong cuộc trò chuyện kéo dài hai giờ, Batson trình bày tầm nhìn về tương lai bóng đá Mỹ. Nếu đội tuyển quốc gia có thể tiến sâu tại World Cup 2026 trên sân nhà, sức hút của môn thể thao này sẽ gia tăng đáng kể. Nhiều trẻ em Mỹ có thể đến với bóng đá hơn. Một thế hệ người hâm mộ mới có thể được hình thành.

Thông điệp ấy thuyết phục Goodwin. Theo lời Batson, ngay khi cuộc gặp kết thúc, vị tỷ phú đã khẳng định ông sẵn sàng tham gia và sẽ vận động thêm những người khác cùng góp sức.

Ken Griffin (trái) và Scott Goodwin (giữa), những tỷ phú đã giúp LĐBĐ Mỹ thuê Mauricio Pochettino.

Nhưng Goodwin cũng đưa ra điều kiện: USSF phải mang về một HLV thực sự xứng đáng với khoản đầu tư đó. Trong suy nghĩ của ông, chỉ có ba cái tên đáp ứng yêu cầu ấy là Klopp, Pep Guardiola và Mauricio Pochettino.

Cuối cùng, người được lựa chọn là Pochettino. Sau nhiều cuộc gặp tại Barcelona và những chuyến đi liên tục giữa Mỹ và châu Âu, lãnh đạo bóng đá Mỹ tin rằng họ đã thuyết phục được chiến lược gia người Argentina. Vấn đề còn lại là tiền.

Khoảng cách giữa mức lương Pochettino mong muốn và khả năng chi trả của liên đoàn vẫn rất lớn. Các nhà tài trợ thương mại đồng ý hỗ trợ một phần, nhưng vẫn còn thiếu đáng kể.

Lúc đó, Goodwin tìm đến Kenneth Griffin, nhà sáng lập quỹ đầu tư Citadel và là một trong những tỷ phú nổi tiếng nhất nước Mỹ. Griffin vốn đã có sự quan tâm lâu dài với bóng đá. Trước đó, ông từng đóng góp 8 triệu USD cho các dự án phát triển sân bóng cộng đồng tại Chicago và Miami.

Khi được hỏi liệu có sẵn sàng hỗ trợ thương vụ Pochettino hay không, câu trả lời của Griffin về cơ bản là: “Chiến thôi”.

Khoản đầu tư bắt đầu “có lãi”

Nhờ sự chung tay của Goodwin, Griffin cùng nhiều đối tác thương mại khác, USSF cuối cùng hoàn tất thương vụ lịch sử.

Pochettino trở thành HLV trưởng đội tuyển Mỹ vào tháng 9/2024 với mức thu nhập cao nhất lịch sử liên đoàn. Chỉ trong 7 tháng đầu tiên, ông đã nhận khoảng 5 triệu USD, bao gồm khoản tiền thưởng ký hợp đồng lên tới 2,5 triệu USD.

Tuy nhiên, những tháng đầu tiên không hề dễ dàng. Đội tuyển Mỹ thua liên tiếp trước Panama và Canada vào tháng 3/2025. Những nghi ngờ về giá trị của bản hợp đồng đắt đỏ xuất hiện ngày càng nhiều. Một số ý kiến cho rằng vai trò của HLV trong bóng đá cấp đội tuyển quốc gia thường bị thổi phồng quá mức.

Nhưng theo thời gian, dấu ấn của nhà cầm quân người Argentina dần hiện rõ. Những cầu thủ trẻ và các nhân tố ít được chú ý bắt đầu đóng góp nhiều hơn. Đội tuyển Mỹ trở nên linh hoạt hơn về chiến thuật. Khả năng quản lý con người, vốn là điểm mạnh giúp Pochettino thành công tại Southampton và Tottenham, cũng dần phát huy tác dụng.

Quan trọng hơn, ông mang tới niềm tin. Đó cũng là điều mà những người đứng sau thương vụ này thực sự hướng tới. Với Goodwin và Griffin, khoản tiền họ bỏ ra không đơn thuần nhằm đổi lấy thêm vài chiến thắng. Họ xem World Cup 2026 là cơ hội hiếm có để nâng tầm vị thế của bóng đá tại Mỹ trong nhiều năm tới.

HLV Pochettino ăn mừng cùng các học trò sau khi đội tuyển Mỹ thắng đậm Paraguay tới 4-1 trong trận ra quân tại World Cup 2026.

Suy nghĩ ấy cũng phản ánh sự thay đổi trong tư duy của USSF. Nếu trước đây tổ chức này thường bị xem là thận trọng và dè dặt, thì việc chiêu mộ Pochettino cho thấy họ sẵn sàng hành động như những cường quốc bóng đá thực thụ.

Điều đó diễn ra song song với các dự án lớn khác, bao gồm trung tâm huấn luyện quốc gia trị giá 250 triệu USD, được hỗ trợ bởi khoản tài trợ 50 triệu USD từ tỷ phú Arthur Blank, đồng sáng lập của chuỗi bán lẻ khổng lồ The Home Depot.

Dù đội tuyển Mỹ đã có màn ra quân hoành tráng tại World Cup 2026 khi vùi dập Paraguay tới 4-1, vẫn hơi sớm để nói về một giải đấu thành công của Pochettino. Nhưng cũng không muộn để nhận ra rằng, bóng đá Mỹ đang đặt những nấc thang đầu tiên cho một hành trình vươn tầm, từ kỳ World Cup này.

Và hành trình ấy sẽ không thể diễn ra, nếu không có cuộc gặp nhanh gọn nhưng đầy kiên định của những tỷ phú Mỹ yêu bóng đá.