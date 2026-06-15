Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Điều chưa biết về cầu thủ ghi bàn thắng lịch sử cho Curaçao tại World Cup

Trọng Đạt

TPO - Hành trình của Curaçao tại World Cup 2026 có thể vẫn còn nhiều thử thách phía trước, nhưng đội bóng nhỏ bé đến từ vùng Caribe đã kịp ghi dấu ấn bằng một cột mốc không thể nào quên. Trong trận ra quân gặp Đức, Livano Comenencia trở thành cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên trong lịch sử Curaçao tại các kỳ World Cup.

Ngay ở lần đầu tiên góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Curaçao phải đối mặt với thử thách cực đại mang tên Đức. Sau khi để thủng lưới sớm và liên tục chịu sức ép từ đối thủ, đại diện Caribe bất ngờ tạo nên khoảnh khắc lịch sử ở phút 21.

Từ một tình huống bóng lộn xộn trong vòng cấm, Livano Comenencia tung cú dứt điểm chân trái xuyên qua hàng loạt cầu thủ Đức, đánh bại thủ thành đối phương để gỡ hòa 1-1. Bàn thắng không chỉ đưa trận đấu trở lại thế cân bằng mà còn đi vào lịch sử bóng đá Curaçao với tư cách pha lập công đầu tiên của đội tuyển này tại World Cup.

Khoảnh khắc ấy khiến các cổ động viên Curaçao trên sân ở Houston vỡ òa trong cảm xúc. Dù sau đó Đức nhanh chóng tái lập thế dẫn trước và cuối cùng giành chiến thắng đậm 7-1, bàn thắng của Comenencia vẫn là điểm nhấn đáng nhớ nhất với đội bóng lần đầu dự World Cup.

ap26165657730291.jpg
ap26165750829920.jpg

Sau trận đấu, HLV kỳ cựu Dick Advocaat, người từng dẫn dắt Hà Lan tại World Cup 1994 và Hàn Quốc tại World Cup 2006, khẳng định các học trò hoàn toàn có quyền tự hào. "Đây không phải là một nỗi xấu hổ. Tôi nghĩ chúng tôi vẫn có quyền tự hào".

Đó là một ngày đầy cảm xúc với nhà cầm quân 78 tuổi. Huấn luyện viên lớn tuổi nhất World Cup 2026 thậm chí đã bật khóc khi chứng kiến đội tuyển của quốc gia chỉ có khoảng 158.000 dân lần đầu tiên xuất hiện tại sân chơi World Cup.

Trong khi đó, HLV Julian Nagelsmann, mới 38 tuổi và là nhà cầm quân trẻ nhất tại World Cup 2026, bên phía Đức dành sự tôn trọng cho đối thủ: “Họ chơi tốt hơn nhiều so với những gì phần lớn người hâm mộ Đức nghĩ. Curaçao đã thi đấu với rất nhiều sự dũng cảm".

Livano Comenencia là ai?

Sinh ngày 3/2/2004 tại thành phố Breda (Hà Lan), Livano Comenencia là cầu thủ mang hai dòng máu Hà Lan và Curaçao. Đây là câu chuyện quen thuộc của nhiều tuyển thủ Curaçao khi quốc gia Caribe này là một phần tự trị thuộc Hà Lan. Nhiều cầu thủ sinh ra và trưởng thành tại Hà Lan sau đó đã quay về khoác áo đội tuyển quê hương Curaçao.

Hậu vệ phải 22 tuổi trưởng thành từ học viện danh tiếng của PSV Eindhoven trước khi gia nhập Juventus vào năm 2023. Tại Italy, anh thi đấu cho đội trẻ Juventus Next Gen, qua đó tích lũy thêm kinh nghiệm và bản lĩnh trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp.

ap26165632781668.jpg
ap26165629072326.jpg

Mùa hè năm 2025, Comenencia chuyển tới FC Zürich để tiếp tục phát triển sự nghiệp. Sở hữu tốc độ, khả năng lên công về thủ nhịp nhàng cùng nền tảng kỹ thuật được đào tạo bài bản, hậu vệ sinh năm 2004 nhanh chóng khẳng định vị trí trong màu áo đội bóng Thụy Sĩ.

Trước khi lựa chọn khoác áo tuyển Curaçao, Comenencia từng là thành viên các đội trẻ Hà Lan ở cấp độ U18 và U19. Tuy nhiên, anh quyết định gắn bó với quê hương nguồn cội của gia đình và gia nhập đội tuyển Curaçao vào cuối năm 2024.

Bàn thắng vào lưới Đức tại World Cup 2026 không chỉ là dấu ấn cá nhân đáng nhớ mà còn đưa tên tuổi Comenencia đi vào lịch sử bóng đá Curaçao với tư cách cầu thủ ghi bàn đầu tiên cho quốc đảo này ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trọng Đạt
#Curaçao #Livano Comenencia #World Cup 2026 #bóng đá quốc tế #cầu thủ trẻ #lịch sử bóng đá

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe