Điều chưa biết về cầu thủ ghi bàn thắng lịch sử cho Curaçao tại World Cup

TPO - Hành trình của Curaçao tại World Cup 2026 có thể vẫn còn nhiều thử thách phía trước, nhưng đội bóng nhỏ bé đến từ vùng Caribe đã kịp ghi dấu ấn bằng một cột mốc không thể nào quên. Trong trận ra quân gặp Đức, Livano Comenencia trở thành cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên trong lịch sử Curaçao tại các kỳ World Cup.

Ngay ở lần đầu tiên góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Curaçao phải đối mặt với thử thách cực đại mang tên Đức. Sau khi để thủng lưới sớm và liên tục chịu sức ép từ đối thủ, đại diện Caribe bất ngờ tạo nên khoảnh khắc lịch sử ở phút 21.

Từ một tình huống bóng lộn xộn trong vòng cấm, Livano Comenencia tung cú dứt điểm chân trái xuyên qua hàng loạt cầu thủ Đức, đánh bại thủ thành đối phương để gỡ hòa 1-1. Bàn thắng không chỉ đưa trận đấu trở lại thế cân bằng mà còn đi vào lịch sử bóng đá Curaçao với tư cách pha lập công đầu tiên của đội tuyển này tại World Cup.

Khoảnh khắc ấy khiến các cổ động viên Curaçao trên sân ở Houston vỡ òa trong cảm xúc. Dù sau đó Đức nhanh chóng tái lập thế dẫn trước và cuối cùng giành chiến thắng đậm 7-1, bàn thắng của Comenencia vẫn là điểm nhấn đáng nhớ nhất với đội bóng lần đầu dự World Cup.

Sau trận đấu, HLV kỳ cựu Dick Advocaat, người từng dẫn dắt Hà Lan tại World Cup 1994 và Hàn Quốc tại World Cup 2006, khẳng định các học trò hoàn toàn có quyền tự hào. "Đây không phải là một nỗi xấu hổ. Tôi nghĩ chúng tôi vẫn có quyền tự hào".

Đó là một ngày đầy cảm xúc với nhà cầm quân 78 tuổi. Huấn luyện viên lớn tuổi nhất World Cup 2026 thậm chí đã bật khóc khi chứng kiến đội tuyển của quốc gia chỉ có khoảng 158.000 dân lần đầu tiên xuất hiện tại sân chơi World Cup.

Trong khi đó, HLV Julian Nagelsmann, mới 38 tuổi và là nhà cầm quân trẻ nhất tại World Cup 2026, bên phía Đức dành sự tôn trọng cho đối thủ: “Họ chơi tốt hơn nhiều so với những gì phần lớn người hâm mộ Đức nghĩ. Curaçao đã thi đấu với rất nhiều sự dũng cảm".

Livano Comenencia là ai?

Sinh ngày 3/2/2004 tại thành phố Breda (Hà Lan), Livano Comenencia là cầu thủ mang hai dòng máu Hà Lan và Curaçao. Đây là câu chuyện quen thuộc của nhiều tuyển thủ Curaçao khi quốc gia Caribe này là một phần tự trị thuộc Hà Lan. Nhiều cầu thủ sinh ra và trưởng thành tại Hà Lan sau đó đã quay về khoác áo đội tuyển quê hương Curaçao.

Hậu vệ phải 22 tuổi trưởng thành từ học viện danh tiếng của PSV Eindhoven trước khi gia nhập Juventus vào năm 2023. Tại Italy, anh thi đấu cho đội trẻ Juventus Next Gen, qua đó tích lũy thêm kinh nghiệm và bản lĩnh trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp.

Mùa hè năm 2025, Comenencia chuyển tới FC Zürich để tiếp tục phát triển sự nghiệp. Sở hữu tốc độ, khả năng lên công về thủ nhịp nhàng cùng nền tảng kỹ thuật được đào tạo bài bản, hậu vệ sinh năm 2004 nhanh chóng khẳng định vị trí trong màu áo đội bóng Thụy Sĩ.

Trước khi lựa chọn khoác áo tuyển Curaçao, Comenencia từng là thành viên các đội trẻ Hà Lan ở cấp độ U18 và U19. Tuy nhiên, anh quyết định gắn bó với quê hương nguồn cội của gia đình và gia nhập đội tuyển Curaçao vào cuối năm 2024.

Bàn thắng vào lưới Đức tại World Cup 2026 không chỉ là dấu ấn cá nhân đáng nhớ mà còn đưa tên tuổi Comenencia đi vào lịch sử bóng đá Curaçao với tư cách cầu thủ ghi bàn đầu tiên cho quốc đảo này ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

​

​