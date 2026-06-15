Trực tiếp Thụy Điển vs Tunisia, 09h00 ngày 15/6: Chờ 'song sát' 200 triệu euro tỏa sáng

TPO - Sự kết hợp giữa Gyokeres và Isak là điểm nhấn lớn nhất trong trận ra quân của Thụy Điển trước Tunisia.

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Trận mở màn bảng F World Cup 2026 đánh dấu sự trở lại của Thụy Điển sau 8 năm vắng bóng, đối đầu với đại diện châu Phi Tunisia. Hành trình đến Mexico của hai đội mang những sắc thái hoàn toàn trái ngược nhau. Trong khi Tunisia thi đấu thăng hoa, áp đảo vòng loại khu vực với thành tích bất bại và không để thủng lưới, thì Thụy Điển lại nhọc nhằn lách qua khe cửa hẹp nhờ hai chiến thắng kịch tính tại loạt trận play-off Nations League.

Dưới thời HLV Graham Potter, đội bóng Bắc Âu đang mang đến một lối chơi thiên về tấn công, lấy sức mạnh tuyến trên để bù đắp cho sự lỏng lẻo ở hàng thủ. Sức mạnh dứt điểm của họ phụ thuộc lớn vào bộ đôi Viktor Gyokeres và Alexander Isak, những người liên tục nổ súng trong thời gian qua. Tuy nhiên, điểm yếu cốt tử của Thụy Điển lại nằm ở hệ thống phòng ngự chắp vá, minh chứng rõ nhất là việc họ đã để thủng lưới liên tục trong 11 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường.

Ở chiều ngược lại, Tunisia bước vào giải đấu với tham vọng lịch sử là lần đầu tiên vượt qua vòng bảng sau 6 kỳ World Cup liên tiếp dừng bước sớm. Dù sở hữu thành tích vòng loại hoàn hảo, phong độ khởi động trước thềm giải đấu của "Đại bàng Carthage" lại mang đến quá nhiều nỗi lo cho người hâm mộ. Đoàn quân của HLV Sabri Lamouchi tịt ngòi hoàn toàn ở ba trận giao hữu gần nhất và vừa phải nhận thảm bại nặng nề 0-5 trước tuyển Bỉ.

Cuộc chạm trán trên sân Guadalupe sắp tới được dự báo là màn giằng co quyết liệt giữa hàng công rực lửa của Thụy Điển và hệ thống phòng ngự kiên cố của Tunisia. Đại diện châu Phi có trong tay đội hình mạnh nhất với những nhân tố chủ chốt như Hannibal Mejbri hay Ellyes Skhiri nhằm bịt kín các khoảng trống. Dù vậy, nếu tiếp tục duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng như giai đoạn play-off, đại diện châu Âu vẫn nắm trong tay cơ hội lớn để giành trọn ba điểm ngày ra quân.