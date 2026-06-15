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ESPN: Nhật Bản là ngựa ô thật sự của World Cup 2026

Hương Ly

TPO - Truyền thông Mỹ và châu Âu đồng loạt khen ngợi Nhật Bản sau khi "Samurai xanh" chơi kiên cường và giật lại một điểm từ tay Hà Lan.

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"Nhật Bản giành một điểm đầy kịch tính trước Hà Lan ở ngày ra quân World Cup 2026. Sự quyết tâm mà người Nhật thể hiện trước Hà Lan cho thấy họ thật sự là ngựa ô ở giải đấu năm nay, ngay cả khi thiếu vắng 2 cầu thủ chủ chốt do chấn thương là Mitoma và Minamino", ESPN viết.

"Trước đó, Nhật Bản tuyên bố mục tiêu của họ tại World Cup 2026 là giành chức vô địch. Họ cần nỗ lực hơn nữa và tiếp tục chứng tỏ bản lĩnh, khi các trận đấu sắp tới với Thụy Điển và Tunisia cũng khó khăn", ESPN viết tiếp.

"Đầy kỷ luật và sự kiên trì tuyệt vời", Reuters khen ngợi Nhật Bản. Hãng thông tấn của Anh nhận định thầy trò Hajime Moriyasu liên tục rơi vào thế khó nhưng vẫn biết cách trừng phạt sai lầm của đối phương và giành lại một điểm quý giá.

Trang BBC của Anh phân tích: "Trước World Cup 2026, Nhật Bản được đánh giá là ngựa ô của giải đấu khi giữ hạng 18 FIFA và vừa đánh bại Anh ở trận giao hữu. Trước Hà Lan, họ thể hiện đầy đủ phẩm chất của một đội tuyển có thể tạo dấu ấn lớn tại World Cup 2026. Họ rơi vào thế rượt đuổi 2 lần nhưng chưa bao giờ từ bỏ".

Cựu danh thủ Gary Neville khen ngợi "Samurai xanh" thi đấu với cường độ pressing khủng khiếp, đầy kiên cường và hoàn toàn không bị choáng ngợp hay sợ hãi trước một tập thể Hà Lan sở hữu nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới. Với Neville, Nhật Bản phải nhận sự tôn trọng từ tất cả.

Ở trận này, Hà Lan hai lần vươn lên dẫn trước nhờ các pha lập công của trung vệ Virgil van Dijk và tiền đạo Crysencio Summerville. Tuy nhiên, bằng lối chơi pressing cường độ cao và tinh thần kiên cường, "Samurai Xanh" đã không hề chùn bước. Những điều chỉnh chiến thuật hợp lý của huấn luyện viên Moriyasu trong hiệp hai giúp Nhật Bản liên tục gỡ hòa thành công, giữ vững chuỗi bất bại trước các đội bóng Châu Âu trong 7 năm qua.

Trước World Cup 2026, HLV Moriyasu tuyên bố Nhật Bản đến giải đấu để cạnh tranh chức vô địch. Mới đây, hậu vệ Yukinari Sugawara tiếp tục khẳng định tham vọng vô địch của đội bóng xứ mặt trời mọc.

Hương Ly
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