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Đức dội mưa bàn thắng vào lưới Curacao

Tam Vịnh
Tiểu Phùng

TPO - Kai Havertz ghi 2 bàn khi đội tuyển Đức thắng đậm Curacao 7-1 trong ngày ra quân ở World Cup 2026.

time Hết giờ! Đức 7-1 Curacao

Đức đã có trận ra quân đầy hứng khởi với 7 bàn thắng ghi được. Với Curacao, đây là màn ra mắt World Cup đáng quên, bất chấp việc họ đã tạo nên một số khoảnh khắc đẹp và ghi bàn đầu tiên tại sân chơi thế giới.

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report Có 5 phút bù giờ

Phút 90+1: Vào lúc này, có lẽ Curacao đang mong đợi tiếng còi mãn cuộc, khép lại màn chào sân ác mộng.

goal Đức 7. Curacao 1

Phút 88: Người Đức đã có bàn thứ 7 và Havertz là người lập công, sau tình huống đi bóng dũng mãnh và dứt điểm tinh tế.

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substitution Hai đội cùng thay người

Phút 82: Bên phía Curacao, Kastaneer thay thế Chong. Còn với Đức, Anton thay thế đội trưởng Kimmich.

goal Đức có bàn thứ 6

Phút 78: Người Đức chuyền sang từ cánh trái, bóng sau đó được Kimmich căng lại vào trung lộ và Undav dễ dàng ghi bàn từ pha dứt điểm cận thành.

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report Không được!

Phút 76: Margaritha của Curacao thực hiện pha dứt điểm chéo góc đưa bóng đi vọt xà.

substitution Đức thay liền 3 cầu thủ

Phút 73: Rudiger, Raum và Goretzka vào sân thay cho Tah, Brown và Nmecha.

goal Tỷ số là 5-1

Phút 68: Không lâu sau tình huống Bacuna đưa bóng vào lưới Đức bị từ chối vì lỗi việt vị, Die Mannschaft đã có bàn thắng thứ 5 với cú sút của Brown. VAR xác định đây là bàn thắng hợp lệ. Brown không hề việt vị khi nhận đường chuyền của Undav.

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report Không vào!!!!

Phút 62: Sane di chuyển xuống dưới hàng thủ Curacao để nhận đường chuyền dài và thực hiện cú sút trước khung thành rộng mở. Thế nhưng bóng lại đi ra ngoài đáng tiếc.

report Cảnh tượng hoành tráng sân Houston
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report Die Mannschaft đã có 21 pha dứt điểm

Phút 57: Đức đã có 8 cú sút trúng đích trong tổng số 21 pha dứt điểm. Trong khi đó Curacao mới có 4 cú sút và 2 trúng đích.

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report Đức chưa dừng lại

Phút 50: Nmecha tung ra cú dứt điểm nhưng bị Room cản phá. Có vẻ trận đấu đã nằm ngoài tầm với của Curacao. Họ đang cố gắng để không bị thủng lưới thêm, và điều này là rất khó.

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goal Hiệp hai bắt đầu, và tỷ số là 4-1

Phút 47: Quá nhanh! Đức đã có bàn thắng thứ tư, sau khi Kimmich tung ra một đường chuyền tuyệt vời cho Musiala, người băng lên bên cánh phải và đưa bóng vào góc xa với một pha dứt điểm tuyệt vời.

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time Hiệp một khép lại

Hai đội rời sân tạm nghỉ với tỷ số 3-1 nghiêng về nước Đức. Tân binh Curacao đã chơi đầy cố gắng nhưng người Đức hơn hẳn về đẳng cấp, những cầu thủ ngôi sao cùng lối chơi đầy biến ảo.

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goal Tỷ số là 3-1

Phút 45+4: Havertz là người sút phạt và một cú đá nhẹ nhàng vào góc trái đã giúp Đức có bàn thắng thứ ba.

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penalty Phạt đền cho ĐT Đức

Phút 45+2: Trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt đền sau khi Nmecha bị Bazoer truy cản trong vòng cấm địa.

report Chưa có bàn thắng thứ 3

Phút 45: Chỉ trong một thời gian ngắn, xuất phát từ tình huống đi bóng của Musiala, Đức tung ra 4 cú dứt điểm liên tiếp. Thế nhưng tất cả đều bị chặn lại.

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goal Đức một lần nữa vượt lên

Phút 38: Từ tình huống đá phạt góc bên cánh phải, Schlotterbeck chủ động di chuyển và đánh đầu chéo góc, đưa Đức tái lập thế dẫn trước. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Schlotterbeck trong màu áo Die Mannschaft.

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report Curacao chơi lăn xả

Phút 30: Sau tình huống dứt điểm bị cản phá của Schlotterbeck, đến lượt Pavlovic có cơ hội tung cú sút. Tuy nhiên hàng thủ Curacao chơi lăn xả và khung thành của Room vẫn đứng vững.

goal Curacao bất ngờ có bàn thắng

Phút 22: Thật ngạc nhiên, nhưng Curacao đã có bàn thắng - pha lập công đầu tiên của họ tại World Cup. Sau khi đồng đội không thể tung ra cú sút, Comenencia băng vào rất nhanh và sút bóng chéo góc, gỡ hòa 1-1.

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report Cú sút đầu tiên của Curacao

Phút 20: Đội bóng đến từ vùng Caribe đã có cú sút đầu tiên. Người thực hiện là đội trưởng Bacuna. Tuy nhiên bóng đi rất thiếu chính xác.

report Curacao bị áp đảo

Phút 17: Chỉ trong vòng 16 phút khởi đầu, Đức đã thực hiện 8 cú sút. 2 trong số đó trúng đích và 1 bàn thắng được ghi. Có cảm giác bàn tiếp theo sẽ đến sớm thôi.

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report Đức liên tiếp tạo ra cơ hội

Phút 12: Curacao không phòng ngự lùi sâu và chỉ sử dụng sơ đồ bốn hậu vệ. Điều này khiến Đức dễ dàng thâm nhập chỉ với những tình huống phối hợp một chạm tinh tế. Sau khi Sane có pha dứt điểm chệch cột, Nmecha lại có cơ hội uy hiếp cầu môn Curacao.

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report Suýt chút nữa có cú đúp cho Nmecha

Phút 9: Nmecha di chuyển sang bên phải và tung ra cú sút rất mạnh bên ngoài vòng cấm. Thủ môn Room của Curacao bay người nhưng không thể chạm tay vào bóng. May cho đội bóng Caribe, bóng đi chệch cột dọc.

goal Tỷ số là 1-0 cho ĐT Đức

Phút 6: Không mất quá lâu để ĐT Đức cho thấy đẳng cấp. Sau tình huống phối hợp đẹp mắt, Nmecha di chuyển vào vòng cấm trước khi thực hiện cú cứa lòng vào góc cao.

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report Đức khởi đầu mạnh mẽ

Phút 3: ĐT Đức phối hợp tốt bên cánh trái trước khi có tình huống thâm nhập, uy hiếp cầu môn Curacao của Brown, tuy nhiên bóng đã bị phá ra.

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start Trận đấu bắt đầu!

Phút 1: Trọng tài Jalal Jayed đã nổi hồi còi đầu tiên, chính thức bắt đầu trận đấu tại bảng E World Cup 2026 giữa Đức và Curacao.

Curacao là đội giao bóng.

Đội hình xuất phát của hai đội:

Đức: Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown; Pavlovic, Nmecha; Sane, Musiala, Wirtz; Havertz.

Cầu thủ dự bị: Baumann, Nubel, Rudiger, Anton, Goretzka, Leweling, Woltemade, Gross, Beier, Stiller, Amiri, Raum, Thiaw, Ouedraogo, Undav.

Curacao: Room; Floranus, Bazoer, Obispo, Fonville; Comenencia, Leandro Bacuna; Hansen, Chong Juninho Bacuna; Locadia.

Cầu thủ dự bị: Bodak, Doornbusch, Sambo, Gaari, van Eijma, Roemeratoe, Antonisse, Noslin, Gorre, Martha, Margaritha, Kuwas, Kastaneer, Brenet, Felida.

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report Lần thứ 5 của Neuer

Đây là lần thứ 5 Manuel Neuer tham dự World Cup. Thủ môn 40 tuổi cũng sẽ chơi trận thứ 40 tại vòng chung kết World Cup.

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report Đội hình ra sân của Curacao
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report Đội hình ra sân của Đức
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Trận đấu này đại diện cho sự đối lập tuyệt đối trong bóng đá. Một bên là Đức - nhà vô địch thế giới 4 lần và hiện xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng FIFA. Bên kia là Curacao (hạng 82 FIFA), đại diện của vùng Caribbean vừa chính thức thay thế Iceland để trở thành quốc gia có quy mô nhỏ bé nhất từng góp mặt tại một vòng chung kết World Cup.

Đội tuyển Đức bước vào giải đấu năm nay với một nhiệm vụ tối thượng: lấy lại thể diện sau hai kỳ World Cup liên tiếp (2018 và 2022) phải dừng chân ngay từ vòng bảng. Và họ đang cho thấy mình hoàn toàn nghiêm túc.

Dưới thời HLV Julian Nagelsmann, Đức đang có chuỗi phong độ hủy diệt với 9 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Họ đánh bại Slovakia tới 6-0 ở vòng loại và mới nhất là trận thắng 2-1 trước đội chủ nhà Mỹ. Tuy đây không phải là đội hình World Cup hào nhoáng nhất trong lịch sử lừng lẫy của mình, nhưng Die Mannschaft vẫn sở hữu rất nhiều tài năng cùng lối chơi gắn bó.

Vì vậy, đây là thử thách quá khó với Curacao, đội lần đầu tiên tham dự World Cup và là quốc gia có thứ hạng thấp thứ ba tham dự giải đấu ở Bắc Mỹ. Trong suốt 96 năm lịch sử, World Cup đã chứng kiến ​​nhiều bất ngờ lớn, nhưng chưa từng có tiền lệ nào cho thấy Curacao có thể làm nên điều không tưởng.

Tam Vịnh
Tiểu Phùng
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