Đức dội mưa bàn thắng vào lưới Curacao

time Hết giờ! Đức 7-1 Curacao

Đức đã có trận ra quân đầy hứng khởi với 7 bàn thắng ghi được. Với Curacao, đây là màn ra mắt World Cup đáng quên, bất chấp việc họ đã tạo nên một số khoảnh khắc đẹp và ghi bàn đầu tiên tại sân chơi thế giới.