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Trực tiếp Hà Lan vs Nhật Bản (03h00 ngày 15/6): Đôi công đẹp mắt

Đặng Lai
Hoàng Nguyên

TPO - Cả Hà Lan lẫn Nhật Bản đều gây ấn tượng ở mật độ ghi bàn đáng kinh ngạc. Hàng công hùng mạnh của hai đội hứa hẹn sẽ tạo nên màn đôi công đẹp mắt vào đêm nay.

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Về mặt phong độ, cả hai đội tuyển đều bước vào trận đấu với sự tự tin cực cao nhờ thành tích thi đấu gần đây rất tương đồng. 6 trận đấu gần nhất, cả Hà Lan và Nhật Bản đều giành được 4 chiến thắng. Hà Lan đang cho thấy sức mạnh tấn công rất đáng sợ khi bất bại trong cả chuỗi 6 trận này (thắng 4, hòa 2).

Xa hơn, "Cơn lốc màu da cam" đã ghi tới 31 bàn trong 10 trận gần nhất, đạt hiệu suất vô cùng ấn tượng lên tới 3,1 bàn/trận, và trận nào họ cũng chọc thủng lưới đối phương. Đây là hành trang cho phép đội bóng này tự tin trên hành trình tiến sâu ở World Cup 2026.

Ở chiều ngược lại, Nhật Bản cũng đang đạt hiệu suất ấn tượng. 6 trận vừa qua, đại diện châu Á ghi trung bình 2,5 bàn/trận. Cả 2 hứa hẹn sẽ tạo nên những màn đôi công đẹp mắt.

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Nhưng Nhật Bản còn ghi dấu ấn mạnh mẽ nhờ sự chắc chắn đến khó tin nơi hàng phòng ngự. Họ chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 2 bàn (chỉ 0,33 bàn thua/trận). Con số này cho thấy lối chơi kiểm soát bóng của Samurai xanh ngày càng được hoàn thiện. Họ không chỉ tạo ra những pha tấn công đẹp mắt mà còn bóp nghẹt khả năng tấn công của đối phương.

Về lối chơi, Hà Lan được kỳ vọng sẽ là đội làm chủ thế trận. Giới chuyên môn nhận định đội bóng áo cam sẽ nỗ lực chuyển hóa thành công thời lượng kiểm soát bóng và sức ép liên tục thành những cơ hội rõ rệt. Trong khi đó, Nhật Bản trông chờ vào những pha chuyển đổi trạng thái mà họ là những bậc thầy.

Trong quá khứ, ở lần đụng độ tại World Cup 2010, Hà Lan từng thắng sát nút Nhật Bản với tỷ số 1-0. Tới lần tái đấu này, sự cân bằng vẫn được duy trì, nhưng Hà Lan vẫn được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút với tỷ lệ giành chiến thắng đạt 48% (theo Opta). Tỷ lệ thắng của Nhật Bản chỉ là 33%. Liệu tỷ lệ này có được cụ thể hóa trên bảng tỷ số ở sân?

Đặng Lai
Hoàng Nguyên
#Hà Lan #Nhật Bản #World Cup 2026 #đội tuyển #trực tiếp bóng đá #Trực tiếp Hà Lan vs Nhật Bản #Hà Lan vs Nhật Bản #Trực tiếp WC #World Cup

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