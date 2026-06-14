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Chuyên gia Việt: Hà Lan cần dè chừng Nhật Bản

Vĩnh Xuân

TPO - Danh tiếng khó đảm bảo cho chiến thắng khi Hà Lan đang không có phong độ thực sự ổn định, trong khi Nhật Bản đang cho thấy sự cân bằng và khát vọng lớn.

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Nhật Bản vừa gây bất ngờ lớn khi đánh bại Brazil ở trận giao hữu trước World Cup 2026

"Xét về danh tiếng, Hà Lan được biết đến nhiều hơn so với Nhật Bản. Tuy nhiên thực tế từ lâu Hà Lan không còn được đánh giá là ứng viên lớn của châu Âu nếu đặt bên cạnh Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hay Đức. Thế trận sẽ không dễ dàng với cả 2, Hà Lan có thể kiểm soát bóng tốt hơn nhưng chiến thắng sẽ thuộc về bên nào tận dụng được cơ hội"-HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Hoàng Văn Phúc đánh giá.

Nhật Bản vừa thắng 6 trận giao hữu liên tiếp, gồm cả trận thắng Brazil 3-2 và Anh 1-0. Trong khi đó, Hà Lan chơi khá chật vật Na Uy, Ecuador hay Algeria và Uzbekistan. Đoàn quân của HLV Ronald Koeman không thực sự được đánh giá cao ở khả năng cân bằng các tuyến.

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Hà Lan không dễ để có 3 điểm trước Nhật Bản

Theo HLV Hoàng Văn Phúc, Nhật Bản trong khi đó đã 8 lần dự World Cup và ở cuộc đua lần này, họ có sự kết hợp hài hoà giữa các gương mặt giàu kinh nghiệm bên cạnh nhiều cầu thủ trẻ. Điều này sẽ giúp Nhật Bản không bị "ngợp" trước các đội bóng châu Âu. Ông Hoàng Văn Phúc dự đoán trận đấu giữa đôi bên có thể kết thúc với tỷ số hoà 1-1.

Cựu HLV trưởng Thể Công Viettel Nguyễn Đức Thắng cũng cho rằng nếu tận dụng tốt cơ hội, Nhật Bản có thể tạo thêm một bất ngờ ở World Cup 2026 sau khi Hàn Quốc ngược dòng đánh bại Czech trận ra quân.

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Theo HLV Nguyễn Đức Thắng, ở vòng bảng Nhật Bản chỉ để thủng lưới 3 bàn và ghi đến 54 bàn. Con số này cho thấy sự vững chắc của hàng phòng ngự, bên cạnh khả năng chớp thời cơ của hàng công. HLV Nguyễn Đức Thắng đánh giá cao khả năng chuyển đổi trạng thái của Nhật Bản, từ phòng ngự sang tấn công và ngược lại.

"Nhật Bản chơi kỷ luật dựa trên các cầu thủ giàu kỹ thuật và kinh nghiệm. Điều này khiến cho họ rất khó bị đánh bại khi chơi tập trung và các vị trí phát huy được năng lực cá nhân. Theo tôi Hà Lan có thể nhỉnh hơn nhưng không dễ thắng được Nhật Bản. Thậm chí nếu chủ quan để lộ sơ hở, Hà Lan có thể bại trận"-HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết.

Vĩnh Xuân
#World Cup 2026 #Hà Lan #Nhật Bản #HLV Hoàng Văn Phúc #Brazil #HLV Nguyễn Đức Thắng

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