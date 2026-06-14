Hai người đàn ông bị truy tố vì trộm đồ của tuyển Anh tại World Cup 2026

TPO - Hai người đàn ông bang Texas đã bị truy tố sau khi bị cáo buộc liên quan đến vụ đánh cắp thiết bị của đội tuyển Anh trong quá trình di chuyển tới đại bản doanh tại Kansas City để chuẩn bị cho World Cup 2026.

Văn phòng Công tố hạt Jackson (bang Missouri, Mỹ) xác nhận tối 13/6 (giờ địa phương) đã truy tố Mustafa Salik và Erfan Kamal, cùng đến từ San Antonio (Texas), tội danh trộm cắp tài sản. Đây là trọng tội cấp D với mức án tối đa có thể lên tới 7 năm tù giam. Mức bảo lãnh được ấn định là 75.000 USD đối với mỗi bị cáo.

Theo cơ quan điều tra, vụ việc xảy ra khi đội hậu cần của tuyển Anh vận chuyển trang thiết bị từ địa điểm tập huấn tại Florida đến đại bản doanh World Cup ở Kansas City. Tổng giá trị tài sản bị lấy cắp ước tính khoảng 18.000 USD.

Công tố viên hạt Jackson, bà Melesa Johnson, khẳng định địa phương sẽ không dung thứ cho các hành vi phạm pháp nhằm vào những đội tuyển tham dự World Cup 2026.

“Hạt Jackson sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành vi phạm pháp nào nhằm vào các vị khách của World Cup, bao gồm cả những đội tuyển quốc gia đã đến đây để tranh tài”, bà Johnson nhấn mạnh.

Theo hồ sơ điều tra, số vật dụng bị đánh cắp bao gồm 9 đôi giày thi đấu, găng tay thủ môn, một quả bóng chính thức của World Cup, quần áo tập luyện và thi đấu, thiết bị điện tử, thú nhồi bông, một số áo đấu có chữ ký cầu thủ cùng bộ mô hình Lego Nike Air trị giá gần 100 USD.

Dù vậy, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) cho biết không có vật dụng nào mang tính thiết yếu đối với quá trình chuẩn bị chuyên môn của đội tuyển trước ngày khai mạc World Cup.

Thị trưởng Kansas City, ông Quinton Lucas, đánh giá cao nỗ lực của lực lượng chức năng trong việc nhanh chóng phá án và thu hồi tài sản.

“Cuộc điều tra trải dài qua nhiều bang đã giúp các nạn nhân lấy lại tài sản bị đánh cắp, đồng thời đảm bảo những người bị cáo buộc sẽ phải đối mặt với quá trình truy tố theo quy định của pháp luật”, ông Lucas cho biết.

Vụ trộm được phát hiện ngay trước thời điểm chuyên cơ chở đội tuyển Anh hạ cánh xuống Kansas City vào trưa 13/6. Khi đặt chân tới đây, thầy trò HLV Thomas Tuchel nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ địa phương trước khi tham gia buổi tập mở tại Swope Soccer Village.

Kansas City được tuyển Anh lựa chọn làm đại bản doanh tại World Cup 2026 dù không tổ chức bất kỳ trận đấu vòng bảng nào của “Tam sư”. Địa điểm này được đánh giá thuận lợi về mặt di chuyển khi chỉ mất khoảng 90 phút bay tới Dallas - nơi Anh gặp Croatia ở trận ra quân, và khoảng 3 giờ để tới Boston hoặc New Jersey cho các cuộc đối đầu với Ghana và Panama.

Ngoài tuyển Anh, nhà đương kim vô địch thế giới Argentina và đội tuyển Hà Lan cũng chọn Kansas City làm nơi đóng quân trong thời gian diễn ra World Cup 2026.