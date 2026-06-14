Tuyển Bồ Đào Nha đeo vòng tay khắc tên Diogo Jota tại World Cup 2026

TPO - Toàn bộ tuyển thủ Bồ Đào Nha sẽ đeo chiếc vòng tay mang tên cố tiền đạo Diogo Jota trong suốt hành trình tại World Cup 2026. Tiền vệ Vitinha tiết lộ đây là món quà đặc biệt do Thủ tướng Bồ Đào Nha trao tặng nhằm tưởng nhớ người đồng đội quá cố.

Đội tuyển Bồ Đào Nha bước vào World Cup 2026 với vị thế của một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Tuy nhiên, giữa những kỳ vọng lớn lao dành cho thế hệ vàng hiện tại cùng sự hiện diện của siêu sao Cristiano Ronaldo, các cầu thủ khẳng định họ chỉ tập trung vào từng trận đấu thay vì nghĩ đến chiếc cúp vàng thế giới.

Phát biểu trước buổi tập đầu tiên trên đất Mỹ, tiền vệ Vitinha nhấn mạnh rằng toàn đội không đặt áp lực quá lớn lên bản thân.

“Mọi danh hiệu đều được giành bằng cách tập trung vào hiện tại, thay vì lo lắng về những kết quả trong tương lai. Điều chúng tôi có thể làm là nghĩ đến từng trận đấu. Chúng tôi rất muốn vô địch, nhưng trước tiên phải vượt qua vòng bảng, sau đó sẽ tiến từng bước một”, Vitinha chia sẻ.

Bồ Đào Nha sẽ mở màn chiến dịch World Cup bằng cuộc đối đầu với đội tuyển Congo vào ngày 17/6 tại Houston.

Bên cạnh khát vọng chinh phục đỉnh cao thế giới, các tuyển thủ Bồ Đào Nha còn mang theo một động lực đặc biệt. Trước ngày lên đường sang Mỹ, Thủ tướng Bồ Đào Nha đã gặp gỡ toàn đội và trao tặng mỗi thành viên một chiếc vòng tay khắc tên cá nhân cùng tên cố tiền đạo Diogo Jota, người qua đời trong một vụ tai nạn giao thông tại Tây Ban Nha vào năm ngoái.

Jota, gương mặt quen thuộc của đội tuyển quốc gia trong nhiều năm, cũng được HLV Roberto Martínez đưa vào danh sách tham dự World Cup với tư cách thành viên danh dự.

“Chúng tôi đón nhận món quà này bằng tất cả tình yêu thương”, Vitinha nói khi chỉ vào chiếc vòng tay mang màu sắc quốc kỳ Bồ Đào Nha trên cổ tay mình.

Đội tuyển Bồ Đào Nha đặt đại bản doanh tại Palm Beach Gardens trong thời gian diễn ra World Cup. Ngay khi xuất hiện trên sân tập đầu tiên, các cầu thủ đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ đông đảo người hâm mộ. Ronaldo là người dẫn đầu toàn đội tiến tới khán đài để cảm ơn những cổ động viên có mặt.

Buổi tập diễn ra trong điều kiện thời tiết nóng ẩm đặc trưng của bang Florida, với nền nhiệt khoảng 31-32 độ C. Đây cũng là một trong những vấn đề được quan tâm nhất tại World Cup 2026 khi nhiều thành phố đăng cai ở Mỹ, Mexico và Canada phải đối mặt với nguy cơ nắng nóng.

Dù vậy, Vitinha cho rằng thời tiết không thể trở thành lý do biện minh cho bất kỳ đội bóng nào.

“Yếu tố thể lực sẽ rất quan trọng. Điều kiện thời tiết chắc chắn ảnh hưởng đến cách chúng tôi thi đấu, nhưng điều đó cũng áp dụng cho tất cả các đội tuyển. Đây là World Cup và không có lý do bào chữa nào cả. Không điều kiện nào có thể ngăn chúng tôi cống hiến hết mình cho màu cờ sắc áo”, tiền vệ của Bồ Đào Nha khẳng định.

Trong suốt buổi tập, các cầu thủ liên tục bổ sung nước để thích nghi với thời tiết. Tuy nhiên, không ai tỏ ra quá mệt mỏi sau khi đã có khoảng thời gian thư giãn bên bờ biển vào buổi sáng cùng ngày.

“Điều quan trọng là tận dụng những điều kiện hiện có để giúp tinh thần thoải mái hơn. Được thư giãn đôi chút luôn là điều tích cực”, Vitinha chia sẻ.

Với dàn cầu thủ chất lượng, kinh nghiệm dày dạn cùng quyết tâm có một hành trình ý nghĩa cho ký ức về Diogo Jota, Bồ Đào Nha đang hướng đến World Cup 2026 với sự tự tin lớn. Tuy nhiên, như lời Vitinha khẳng định, mục tiêu trước mắt của họ vẫn chỉ là trận đấu đầu tiên gặp Congo.

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