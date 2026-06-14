Nhận định Đức vs Curacao, 00h00 ngày 15/6: David đấu Goliath

TPO - Nhận định bóng đá Đức vs Curacao, World Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đây là cặp đấu có lẽ chênh lệch nhất từ đầu World Cup 2026. Đội tuyển Đức hứa hẹn sẽ giành 3 điểm. Vấn đề là họ sẽ thắng như thế nào.

Trận đấu này đại diện cho sự đối lập tuyệt đối trong bóng đá. Một bên là Đức - nhà vô địch thế giới 4 lần và hiện xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng FIFA. Bên kia là Curacao (hạng 82 FIFA), đại diện của vùng Caribbean vừa chính thức thay thế Iceland để trở thành quốc gia có quy mô nhỏ bé nhất từng góp mặt tại một vòng chung kết World Cup.

Đội tuyển Đức bước vào giải đấu năm nay với một nhiệm vụ tối thượng: lấy lại thể diện sau hai kỳ World Cup liên tiếp (2018 và 2022) phải dừng chân ngay từ vòng bảng. Và họ đang cho thấy mình hoàn toàn nghiêm túc.

Dưới thời HLV Julian Nagelsmann, Đức đang có chuỗi phong độ hủy diệt với 9 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Họ đánh bại Slovakia tới 6-0 ở vòng loại và mới nhất là trận thắng 2-1 trước đội chủ nhà Mỹ.

Không chỉ có hỏa lực mạnh mẽ, tuyển Đức còn giữ sạch lưới ở cả 4 trận đấu chính thức gần nhất. Mạch 9 trận toàn thắng của Đức là dài nhất trong số các đội tuyển tại châu Âu. Và nếu tính trong số 48 cái tên dự World Cup 2026, Đức cũng là đội giữ được chuỗi trận thắng lâu nhất.

Đức mang đến World Cup một đội hình đồng đều kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Sơ đồ 4-2-3-1 nhiều khả năng sẽ được sử dụng, với Kai Havertz đá cao nhất trên hàng công, được hỗ trợ bởi bộ ba nguyên tử Leroy Sane, Jamal Musiala và Florian Wirtz. Có thể chất lượng hàng công không bằng Tây Ban Nha hay Pháp nhưng sự gắn kết là điều Đức đang thể hiện rõ nét.

Ở bên kia chiến tuyến, Curacao đã viết nên một câu chuyện cổ tích ở vòng loại khu vực CONCACAF khi đứng đầu bảng B. Câu chuyện của họ càng thêm phần kịch tính với vị thuyền trưởng Dick Advocaat - người ở tuổi 78 đã rút lại quyết định nghỉ hưu để có lần thứ 3 trong đời dẫn dắt một đội tuyển quốc gia chinh chiến ở World Cup.

Tuy nhiên, thực tế trước thềm giải đấu lại khá phũ phàng với Curacao. Việc không giành được chiến thắng nào tại CONCACAF Gold Cup 2025, cộng thêm chuỗi trận giao hữu thảm họa mới đây (thua Trung Quốc 0-2, Australia 1-5 và Scotland 1-4) bộc lộ rõ những điểm yếu chí mạng ở hệ thống phòng ngự.

Dù sở hữu vài cái tên từng thi đấu tại châu Âu như cựu cầu thủ MU Tahith Chong hay anh em nhà Bacuna, hàng thủ 5 người của Curacao khó lòng trụ vững trước áp lực. Trên hàng công, những cái tên của họ cũng gần như vô hại trong thời gian qua. Vì vậy, việc Curacao ghi được bàn vào lưới Đức gần như là điều mơ tưởng. Nhiệm vụ của họ có chăng là hạn chế tối đa số bàn thua.