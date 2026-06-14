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Australia hạ Thổ Nhĩ Kỳ, khởi đầu như mơ tại World Cup 2026

Trọng Đạt

TPO - Nestory Irankunda và Connor Metcalfe lần lượt lập công, giúp Australia đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ 2-0 trong trận ra quân bảng D World Cup 2026.

Australia mở tỷ số ở phút 27 nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Irankunda. Tiền đạo 20 tuổi đang khoác áo Watford tung cú sút chìm hiểm hóc giữa vòng vây ba hậu vệ đối phương, đánh bại thủ môn Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau bàn thắng, Irankunda chạy tới cột cờ góc và thực hiện màn ăn mừng gợi nhớ huyền thoại Tim Cahill. Anh cũng đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Australia tại một kỳ World Cup.

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Irankunda ăn mừng bàn mở tỷ số.
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Thủ môn Patrick Beach có tới 8 pha cứu thua.

Bên cạnh hàng công hiệu quả, Australia còn có điểm tựa vững chắc nơi khung thành. Thủ môn Patrick Beach, người bất ngờ được HLV Tony Popovic lựa chọn thay cho cựu binh Matthew Ryan, đã đáp lại niềm tin bằng màn trình diễn xuất sắc với 8 pha cứu thua.

Ngay cuối hiệp một, Beach bay người cản phá cú sút xa đầy uy lực của Abdulkerim Bardakcı. Sang hiệp hai, anh tiếp tục từ chối cơ hội ghi bàn của Arda Güler từ một tình huống đá phạt nguy hiểm ở phút 57.

Trước sức ép ngày càng lớn, HLV Vincenzo Montella tung tài năng trẻ Kenan Yıldız vào sân ngay đầu hiệp hai. Tuy nhiên, những điều chỉnh của đại diện châu Âu không mang lại hiệu quả.

Phút 75, Thổ Nhĩ Kỳ mắc sai lầm chí mạng khi Ismail Yüksek để mất bóng ở khu vực giữa sân. Connor Metcalfe nhanh chóng tận dụng cơ hội để ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Australia.

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Chiến thắng này mang về khởi đầu thuận lợi cho Australia- đội bóng đã tham dự 6 kỳ World Cup liên tiếp, đồng thời khiến màn tái xuất sân chơi lớn nhất thế giới của Thổ Nhĩ Kỳ sau 24 năm chờ đợi trở nên kém vui.

Ba điểm đầu tiên giúp Australia đứng nhì bảng D, với cùng 3 điểm như đồng chủ nhà Mỹ, nhưng kém hiệu số bàn thắng thua (+2 so với +3). Hai đội cũng sẽ chạm trán ở lượt trận thứ hai diễn ra vào ngày 20/6 tới.

Trọng Đạt
#Australia #World Cup 2026 #Thổ Nhĩ Kỳ #Irankunda #Metcalfe #Beach

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