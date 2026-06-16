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Thể thao

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Đại sứ Thể thao Đinh Hoàng Linh Đan dự đoán Pháp thắng sát nút Senegal

Duy Nam

TP - World Cup 2026 đang nóng lên từng ngày với hàng loạt cuộc đối đầu hấp dẫn, và trận đấu giữa đội tuyển Pháp và Senegal diễn ra vào 2h ngày 17/6 (giờ Việt Nam) được xem là một trong những màn so tài đáng chờ đợi nhất ở lượt trận mở màn bảng I. Đại sứ Thể thao và Thời trang Hoa hậu Việt Nam 2024 Đinh Hoàng Linh Đan dự đoán Pháp sẽ giành chiến thắng sát nút.

Linh Đan cho biết cô theo dõi bóng đá bằng cảm xúc và luôn thích những câu chuyện bất ngờ mà môn thể thao vua mang lại. “Tôi không phải chuyên gia bóng đá nên thường xem trận đấu bằng tâm trạng của một khán giả bình thường. Tôi thích những đội bóng chơi đẹp, những khoảnh khắc cảm xúc và cả những câu chuyện truyền cảm hứng phía sau mỗi cầu thủ”, Linh Đan chia sẻ.

Khi được hỏi về dự đoán tỷ số của trận đấu, Linh Đan nói: “Tôi dự đoán Pháp sẽ thắng 2-1. Senegal chắc chắn sẽ ghi bàn vì họ có tinh thần chiến đấu rất mạnh mẽ. Nhưng cuối cùng tôi vẫn nghiêng về Pháp vì họ sở hữu nhiều ngôi sao có khả năng tạo đột biến”.

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Đại sứ Thể thao và Thời trang Hoa hậu Việt Nam 2024 Đinh Hoàng Linh Đan dự đoán Pháp sẽ giành chiến thắng sát nút trước Senegal.

Cô chia sẻ thêm: “Ở World Cup 2022, đội tuyển Pháp đạt ngôi á quân, chỉ thua Argentina ở trận chung kết sau loạt sút luân lưu. Với thành tích đó, tôi nghĩ World Cup 2026 sẽ tiếp tục là một mùa giải bùng nổ, thậm chí tiến xa hơn của đội tuyển Pháp”.

Linh Đan thừa nhận cô rất có thiện cảm với Senegal bởi đội bóng châu Phi luôn thi đấu bằng tinh thần rất máu lửa và giàu năng lượng. Tuy vậy, Linh Đan cho rằng rất khó để bỏ qua sức mạnh của đội tuyển Pháp ở thời điểm hiện tại.

Chia sẻ về cầu thủ mình ấn tượng nhất của đội tuyển Pháp, Linh Đan nói Kylian Mbappé là người khiến cô và nhiều khán giả theo dõi bóng đá yêu mến. “Tôi nghĩ Senegal sẽ gây ra không ít khó khăn, nhưng nếu Mbappé có một ngày thi đấu đúng phong độ thì mọi chuyện sẽ khác. Anh ấy là mẫu cầu thủ khiến khán giả không dám rời mắt khỏi màn hình”, Linh Đan nhận xét.

Duy Nam
#Đinh Hoàng Linh Đan #Hoa hậu Việt Nam #World Cup 2026

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