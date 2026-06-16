Nhận định Argentina vs Algeria, 08h00 ngày 17/6: Khởi động hành trình bảo vệ ngai vàng

TPO - Nhận định bóng đá Argentina vs Algeria, lượt trận đầu tiên vòng bảng World Cup 2026, lúc 08h00 ngày 17/6. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Với dàn cầu thủ chất lượng và phong độ tốt, Lionel Messi và các đồng đội hướng tới chiến thắng để khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vương.

Nhận định trước trận đấu

Trong lịch sử, chỉ có Brazil và Italy từng bảo vệ thành công chức vô địch World Cup. Argentina đang hướng đến mục tiêu trở thành đội tuyển thứ ba làm được điều đó khi bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vương tại World Cup 2026 trên đất Bắc Mỹ.

Đây là lần thứ 14 liên tiếp Argentina góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đội bóng của HLV Lionel Scaloni giành vé dự World Cup với tư cách đội dẫn đầu vòng loại khu vực Nam Mỹ (CONMEBOL), đánh dấu lần đầu tiên họ đứng đầu vòng loại kể từ năm 2014.

Một trong những dấu ấn đáng nhớ nhất của Argentina ở vòng loại là chiến thắng 4-1 trước Brazil tại Buenos Aires. Đội bóng áo sọc xanh - trắng thể hiện sự vượt trội để kết thúc chiến dịch với vị trí số một trên bảng xếp hạng gồm 10 đội tuyển.

Argentina giành 38 điểm sau 18 trận đấu để chính thức đoạt vé đến World Cup 2026. Đội trưởng Lionel Messi là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất vòng loại với 8 pha lập công.

Sau vòng loại, Argentina tiếp tục duy trì phong độ tốt ở các trận giao hữu trước những đối thủ như Mauritania, Iceland và Puerto Rico. Họ thắng liên tiếp 7 trận, ghi 21 bàn thắng và chỉ để thủng lưới một lần.

Đội đương kim vô địch thế giới hiện chuẩn bị bước vào trận mở màn bảng J. Lần gần nhất Argentina không ghi bàn ở trận ra quân World Cup là tại Italia 1990, khi họ bất ngờ để thua Cameroon 0-1.

Kể từ đó, đại diện Nam Mỹ đã thắng cả sáu trận gặp các đội tuyển châu Phi tại World Cup. Tuy nhiên, bài học từ thất bại trước Saudi Arabia ở trận mở màn World Cup 2022 cho thấy Argentina không thể chủ quan trước bất kỳ đối thủ nào.

Hai đội tuyển mới chỉ gặp nhau một lần trong lịch sử. Đó là trận giao hữu diễn ra vào tháng 6/2007 trên sân Camp Nou, nơi Argentina giành chiến thắng 4-3. Đáng chú ý, Lionel Messi đã ghi cú đúp đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia ở trận đấu này.

Trong khi đó, Algeria bước vào giải đấu với lần thứ năm góp mặt tại World Cup và là lần đầu tiên kể từ năm 2014. Cũng tại giải đấu trên đất Brazil cách đây 12 năm, đội bóng Bắc Phi lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất vượt qua vòng bảng.

Hiện đứng thứ 28 trên bảng xếp hạng FIFA, Algeria đặt mục tiêu cải thiện thành tích tại World Cup, nơi họ mới thắng 3 trận và chỉ giữ sạch lưới một lần sau 13 lần ra sân.

Đội bóng của HLV Vladimir Petkovic giành vé tới Bắc Mỹ bằng một chiến dịch vòng loại thuyết phục. Algeria đứng đầu bảng G khu vực châu Phi, chỉ thua một trận và chính thức giành quyền tham dự World Cup trước một lượt đấu. Chỉ có hai đội tuyển châu Phi ghi được nhiều bàn thắng hơn họ ở vòng loại.

Việc dừng bước tại tứ kết CAN Cup năm nay phần nào phản ánh tiềm năng của Algeria dưới thời Petkovic. Sau giải đấu đó, họ tiếp tục có những kết quả tích cực với chiến thắng 7-0 trước Guatemala, trận hòa 0-0 trước Uruguay, trước khi đánh bại Hà Lan và Bolivia trong tháng này.

Đáng chú ý, Algeria chỉ để thủng lưới hai bàn trong sáu trận gần nhất, cho thấy sự chắc chắn trong khâu phòng ngự trước khi bước vào cuộc đối đầu với nhà đương kim vô địch thế giới.

Thông tin lực lượng

Argentina tiếp tục đặt niềm tin vào đội trưởng Lionel Messi trong hành trình bảo vệ chức vô địch World Cup. Ngôi sao đang khoác áo Inter Miami chuẩn bị cán mốc 200 trận trong màu áo đội tuyển quốc gia, đồng thời có lần ra sân thứ 27 tại các kỳ World Cup.

Messi hiện là cầu thủ giữ kỷ lục về số trận thi đấu tại World Cup. Sau khi bình phục chấn thương gân kheo, anh đứng trước cơ hội trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở 6 kỳ World Cup khác nhau.

Trong khung gỗ, thủ thành Emiliano Martinez đã được xác nhận đủ điều kiện thi đấu dù trước đó bị gãy ngón tay trước trận chung kết Europa League. Người hùng của Argentina tại World Cup 2022 nhiều khả năng vẫn sẽ là lựa chọn số một trong đội hình của HLV Lionel Scaloni.

Ở tuyến giữa, Leandro Paredes và Nico Gonzalez đang hồi phục tích cực sau các vấn đề liên quan đến cơ bắp và được kỳ vọng có thể góp mặt.

Tuy nhiên, Argentina sẽ không có sự phục vụ của hậu vệ trái Nicolas Tagliafico. Cầu thủ này gặp chấn thương bắp chân trong trận giao hữu với Honduras. Facundo Medina và Valentin Barco là hai phương án được cân nhắc để thay thế.

Bên phía Algeria, đội bóng Bắc Phi cũng gặp tổn thất ở hành lang cánh trái khi Ramy Bensebaini chưa hoàn toàn bình phục chấn thương mắt cá chân. Trong bối cảnh đó, Samir Chergui và Zineddine Belaid đang cạnh tranh cho một suất đá chính trong đội hình xuất phát.

Trên hàng công, Algeria đón nhận sự trở lại của Amine Gouiri sau khi tiền đạo thuộc biên chế Marseille vắng mặt tại CAN Cup vì chấn thương vai. Gouiri được kỳ vọng sẽ tăng thêm sức mạnh cho mặt trận tấn công của đội bóng Bắc Phi.

Đồng hành cùng anh nhiều khả năng vẫn là Mohammed Amoura. Tiền đạo của Wolfsburg đã có chiến dịch vòng loại World Cup ấn tượng với 10 bàn thắng sau 10 trận, đồng thời đóng góp thêm 4 pha kiến tạo.

Trong khi đó, đội trưởng Riyad Mahrez không còn duy trì hiệu suất ghi bàn như những năm đỉnh cao, nhưng kinh nghiệm và vai trò thủ lĩnh của cựu ngôi sao Manchester City vẫn được xem là yếu tố quan trọng trong lối chơi của Algeria.