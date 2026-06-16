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Cape Verde phòng thủ xuất sắc, tiền đạo Tây Ban Nha đá 30 phút không thể chạm bóng

Đặng Lai

TPO - Có những con số thống kê đôi khi còn mang tính biểu tượng hơn cả kết quả của một trận đấu. Trong trận đội tuyển Tây Ban Nha, những bậc thầy thao túng trái bóng, phải chấp nhận tỷ số hòa 0-0 trước Cape Verde, đã xuất hiện một con số gây ấn tượng hơn cả. Nó đủ để phản ánh sự bế tắc đến cùng cực của nhà đương kim vô địch châu Âu.

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Đó là con số 30. Mikel Oyarzabal đã trải qua 30 phút đầu trước Cape Verde mà không thể chạm bóng lần nào. Anh bị chia cắt hoàn toàn trên hàng công. Các mắt xích phía dưới chỉ biết chuyền qua chuyền lại hoặc nỗ lực tìm khoảng trống dứt điểm chứ Oyarzabal tuyệt nhiên không có cơ hội chạm bóng.

Oyarzabal bị các hậu vệ Cape Verde phong tỏa rất kỹ. Tiền đạo của La Roja vừa tạo nên một cột mốc chẳng ai mong muốn. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ World Cup 1966 thi đấu trọn vẹn 30 phút đầu trận mà không có lấy nổi một lần chạm bóng.

Con số 0 tròn trĩnh sau 30 phút chạm bóng không phải là minh chứng cho sự lười biếng của cá nhân Oyarzabal. Nó chính là tấm gương phản chiếu chân thực nhất cho sự bế tắc của tuyển Tây Ban Nha trong một đêm kỳ lạ.

Tây Ban Nha vẫn chơi đúng với bản ngã: nắm giữ trái bóng và kiểm soát hoàn toàn thế trận. Họ đan bóng, ban bật, vờn đối thủ bằng hàng trăm đường chuyền ngang ở khu vực giữa sân. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, thứ bóng đá ấy đã mất đi tính sát thương như thường lệ.

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Oyarzabal bị vây bắt đến nỗi 30 phút đầu trận không chạm bóng lần nào

Mỗi khi trái bóng được đưa đến gần khu vực 1/3 cuối sân, nó lập tức vấp phải một pháo đài bất khả xâm phạm được dựng lên bởi các chiến binh Cape Verde. Đội bóng châu Phi lùi sâu đội hình, bịt kín mọi khu vực ở vòng cấm. Đúng như HLV Luis de la Fuente đã thừa nhận sau trận: "Họ chẳng để thừa ra bất kỳ khoảng trống nào".

Việc Oyarzabal không chạm bóng lần nào ở 30 phút đầu càng đáng nói khi anh khoác áo Tây Ban Nha, đội bóng có xu hướng áp đảo mọi đối thủ. Nếu như Oyarzabal thi đấu cho những đội chuyên phòng ngự, khi tiền đạo không có nhiều việc để làm, mọi thứ sẽ rất khác.

Trong trận hòa Cape Verde, Tây Ban Nha cũng mang tới một con số khác gây thất vọng không kém. Họ tung ra tổng cộng 27 cú sút, tạo nên sức ép nghẹt thở tưởng chừng có thể nghiền nát bất cứ hàng thủ nào. Nhưng chỉ có đúng 7 lần bóng đi trúng đích, và tất cả đều bị khuất phục bởi đôi tay nhựa đường của thủ thành bên phía Cape Verde. Từ sút xa, đánh đầu, đến những pha dàn xếp đá phạt, mọi nỗ lực của dàn sao đắt giá châu Âu đều tan thành mây khói trước sự kiên cường của đội bóng nhỏ bé đến từ châu Phi.

Có thể nói, trận hòa giữa đội đứng thứ 2 thế giới của Cape Verde, đội tuyển thứ 64, chắc chắn sẽ truyền cảm hứng mạnh mẽ cho phần còn lại tại World Cup 2026.

Đặng Lai
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