Nhận định Iraq vs Na Uy, 5h00 ngày 17/6: Chiến binh Viking xung trận

TPO - Nhận định bóng đá Iraq vs Na Uy, Bảng I World Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Liệu Iraq có thể tạo nên bất ngờ trong ngày trở lại World Cup sau 40 năm chờ đợi, hay sức mạnh từ thế hệ vàng của Na Uy với Haaland và Odegaard sẽ giúp đại diện Bắc Âu khởi đầu hành trình chinh phục thế giới bằng một chiến thắng thuyết phục?

Iraq vs Na Uy.

Nhận định Iraq vs Na Uy

Sau nhiều năm vắng bóng trên sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh, Iraq và Na Uy cuối cùng cũng có cơ hội viết tiếp giấc mơ World Cup khi đối đầu nhau ở lượt trận mở màn bảng I trên sân Boston. Trong bối cảnh Pháp và Senegal đã ra sân trước đó, cả hai hiểu rằng một khởi đầu thuận lợi có thể tạo ra lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng đấu được đánh giá là vô cùng khắc nghiệt.

Đối với Iraq, họ đã gặp muôn vàn gian truân trên hành trình đến với World Cup 2026. Họ từng bước vượt qua các vòng loại khu vực, tiếp tục sống sót ở những trận đấu quyết định và cuối cùng đánh bại Bolivia trong trận play-off liên lục địa để giành tấm vé quý giá tới Bắc Mỹ. Thành công đó giúp Iraq trở lại World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1986, chấm dứt quãng thời gian chờ đợi kéo dài suốt bốn thập kỷ.

HLV Graham Arnold giúp Iraq góp mặt tại World Cup 2026.

Lần gần nhất Iraq xuất hiện ở vòng chung kết World Cup đã diễn ra từ thế kỷ trước. Khi ấy, họ phải dừng bước ngay từ vòng bảng sau ba thất bại. Vì vậy, chỉ riêng việc góp mặt tại giải đấu năm nay đã là cột mốc lịch sử đối với nền bóng đá nước này.

Khâu chuẩn bị của Iraq trước World Cup mang đến tín hiệu tích cực. Họ đánh bại Andorra, cầm hòa Tây Ban Nha trước khi nhận thất bại trước Venezuela. Điểm mạnh lớn nhất của thầy trò Graham Arnold nằm ở khả năng phòng ngự cùng tinh thần thi đấu đầy quyết tâm, điều đã giúp họ vượt qua rất nhiều thời khắc khó khăn trong chiến dịch vòng loại.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Na Uy bước vào giải đấu với tâm thế hoàn toàn khác. Đội bóng Bắc Âu đang sở hữu một trong những thế hệ cầu thủ tài năng nhất lịch sử, với những ngôi sao nổi bật như Erling Haaland và Martin Odegaard. Sau nhiều lần lỡ hẹn với các giải đấu lớn, họ cuối cùng cũng đưa người hâm mộ trở lại World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1998.

Con đường giành vé của Na Uy thậm chí còn gây ấn tượng mạnh hơn. Thầy trò Solbakken toàn thắng cả tám trận vòng loại, ghi tới 37 bàn và chỉ để lọt lưới năm lần, trong đó có 2 chiến thắng rất thuyết phục trước Italia.

Haaland là "đầu tàu" của Na Uy tại World Cup 2026.

Tâm điểm chú ý đương nhiên sẽ đổ dồn về tiền đạo Haaland. Cầu thủ thuộc biên chế Man City là chân sút số một của Na Uy trong chiến dịch vòng loại với 16 pha lập công. World Cup 2026 cũng đánh dấu lần đầu tiên anh xuất hiện ở sân chơi lớn nhất hành tinh, và chân sút 25 tuổi được kỳ vọng sẽ trở thành đầu tàu đưa đội tuyển Bắc Âu tiến sâu tại giải đấu.

Trong khi Iraq nhiều khả năng sẽ lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, tập trung phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công, Na Uy sẽ chủ động kiểm soát thế trận nhờ chất lượng nhân sự vượt trội ở tuyến giữa và hàng công. Khả năng sáng tạo của Odegaard cùng sức mạnh thể chất và bản năng săn bàn đáng sợ của Haaland có thể là chìa khóa giúp đại diện châu Âu phá vỡ hệ thống phòng ngự vốn rất khó chịu của đối thủ.

Dự đoán kết quả.

Phong độ, lịch sử đối đầu Iraq vs Na Uy

Kể từ năm 2025, Na Uy chỉ phải nhận duy nhất 1 thất bại, giành 10 chiến thắng và có 3 trận hòa. Trong quãng thời gian này, Iraq thắng 9, hòa 4, thua 5.

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Iraq và Na Uy chạm trán nhau ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Cuộc đối đầu không chỉ mang ý nghĩa ba điểm đơn thuần mà còn là bài kiểm tra tham vọng thực sự của cả hai đội trong bảng đấu có sự hiện diện của Pháp và Senegal. Một chiến thắng sẽ mở ra cánh cửa lớn hướng tới vòng knock-out, trong khi bất kỳ cú sảy chân nào cũng có thể khiến hành trình phía trước trở nên vô cùng gian nan.

Thông tin lực lượng Iraq vs Na Uy

Hai đội tuyển đều có lực lượng tốt nhất.

Đội hình dự kiến Iraq vs Na Uy

Iraq (4-4-2): Hassan; Ali, Tahseen, Hashem, Doski; Amyn, Al-Ammari, Sher, Jasim, Al-Hamadi, Hussein.

Na Uy (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Bobb, Berge, Odegaard, Nusa; Sorloth, Haaland.

Dự đoán tỷ số Iraq 0-2 Na Uy