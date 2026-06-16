CĐV mất trắng gần 1 triệu USD vì trận hòa gây sốc của Tây Ban Nha

TPO - Trận hòa 0-0 của Tây Ban Nha trước Cape Verde không chỉ tạo nên cú sốc lớn nhất World Cup 2026 tính tới thời điểm này, mà còn khiến người hâm mộ mất trắng những khoản tiền khổng lồ.

​

Theo dữ liệu từ nền tảng dự đoán Polymarket, một người chơi đã đặt cược gần 1 triệu USD vào khả năng Tây Ban Nha giành chiến thắng trước Cape Verde. Tuy nhiên, kết quả hòa đầy bất ngờ đã khiến toàn bộ số tiền này “bốc hơi”.

Trong trận đấu diễn ra ngày 15/6, thủ môn kỳ cựu Vozinha của Cape Verde đã có màn trình diễn xuất thần với bảy pha cứu thua chính thức, giúp đội bóng châu Phi giữ sạch lưới trước một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Đây được xem là một trong những cú sốc lớn nhất kể từ đầu World Cup 2026.

Tây Ban Nha, đội tuyển đang đứng thứ ba trên bảng xếp hạng FIFA, bước vào trận đấu với tỷ lệ chiến thắng được thị trường đánh giá lên tới 92%. Nếu giành trọn ba điểm, người chơi kể trên chỉ thu về khoản lợi nhuận khoảng 86.000 USD.

Thủ môn Vozinha có màn trình diễn xuất thần.

“Tất cả chúng tôi đều rất hạnh phúc bởi chúng tôi đã làm việc rất nhiều để có mặt ở đây. Chúng tôi xứng đáng được góp mặt tại World Cup", người hùng Vozinha chia sẻ sau trận đấu.

Màn trình diễn xuất sắc của thủ môn 40 tuổi không chỉ giúp anh thu hút thêm hơn 4 triệu người theo dõi trên Instagram, mà còn mang lại khoản lợi nhuận khổng lồ cho một người chơi khác trên Polymarket.

Cũng theo dữ liệu từ thị trường dự đoán Polymarket, một tài khoản có tên “fishalive” đã đặt cược 427.000 USD vào khả năng Tây Ban Nha không thể đánh bại Cape Verde. Lựa chọn táo bạo đó đã giúp người này bỏ túi hơn 4,7 triệu USD.

Kevin Pina (trái) của Cabo Verde trong một pha tranh chấp bóng.

Việc xuất hiện những khoản cược khổng lồ tại World Cup không phải điều quá bất ngờ. Một giải đấu quy tụ nhiều đội tuyển có trình độ chênh lệch luôn tạo ra cơ hội cho các cú sốc, những câu chuyện cổ tích và các lựa chọn đặt cược với tỷ lệ thưởng rất cao.

Cape Verde sẽ tiếp tục hành trình lịch sử của mình vào ngày 21/6 khi chạm trán Uruguay, đội tuyển đang xếp hạng 18 thế giới. Trận đấu này được dự báo sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn, sau những gì đội bóng châu Phi đã thể hiện trước Tây Ban Nha.

Hiện tại, quốc đảo châu Phi với dân số chỉ khoảng 525.000 người và lần đầu tiên góp mặt tại World Cup vẫn đang tận hưởng khoảnh khắc lịch sử.

“Điều này có ý nghĩa vô cùng to lớn với đất nước chúng tôi", HLV Pedro Leitão Brito của Cape Verde chia sẻ. “Chúng tôi luôn nói rằng mình muốn mọi người biết đến đất nước và đội tuyển Cape Verde. Hôm nay, chúng tôi đã cho thấy sự tổ chức, lòng dũng cảm và điều đó phản ánh chính con người Cape Verde, kiên cường và luôn tìm cách vượt qua khó khăn".